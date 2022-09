. - To instrument utwardzania pisowskiego elektoratu i szczucia na Niemcy – uważa były szef polskiej dyplomacji. Jego zdaniem nie ma szans na żadne reparacje. - Czysta propaganda. Bajki dla naiwnych – ocenia Sikorski. - Zastanawiam się, jakiemu dobru ma to dziś służyć? Ja też chcę reparacji, tylko minęło ponad 80 lat i to część ceny, jaką zapłaciliśmy za komunizm, bo to on nas tych reparacji pozbawił – komentuje europoseł PO. Sikorski dodaje, że „w sensie prawnym powinniśmy występować z roszczeniami wobec Rosji, a jakoś o tym nie słychać”. - Możemy utwierdzać się w tym, że byliśmy ofiarą i przez to mieć złe stosunki z Niemcami albo możemy mieć dobre stosunki. Reparacji i tak nie będzie – podkreśla gość Bogdana Rymanowskiego.

Pytany o Władimira Putina, który będzie dziś w jednej ze szkół w Kaliningradzie, Radosław Sikorski odpowiada: - Podejrzewam, że będzie narzekał tam na tę rosyjską eksklawę, będzie twierdził, że jej się jakaś krzywda dzieje. Były szef MSZ zaznacza, że jest to najbardziej putinosceptyczna część Rosji. - W Rosji jest więcej więźniów politycznych niż za Breżniewa. Gorzej, niż za twardej komuny – komentuje.

Radosław Sikorski: W Polsce prawo aborcyjne jest bardziej bezwzględne, niż w Islamskiej Republice Iranu

- Przez wiele lat broniliśmy kompromisu aborcyjnego, który był niedoskonały. To nie my go złamaliśmy, tylko obecna partia rządząca, pod wpływem radykałów z Ordo Iuris wprowadziła prawo aborcyjne, które jest bardziej bezwzględne wobec kobiet, niż w islamskiej republice Iranu – mówi Gość Radia ZET Radosław Sikorski. Stanowisko PO? - Podjęliśmy decyzję, że stanowiskiem partii będzie to, żeby to 12. tygodnia ciąży decydowała osoba, która musi żyć z konsekwencjami tej decyzji – tłumaczy europoseł Platformy. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o słowa Donalda Tuska, który zapowiedział, że nie wpuści na listy wyborcze PO przeciwników aborcji, Radosław Sikorski zapewnia, że w partii wciąż jest wolność sumienia i dodaje: - Można mieć różne poglądy, ale nie każdy musi kandydować. Paweł Poncyljusz, Paweł Kowal out? - Będą musieli się zastanowić – komentuje Gość Radia ZET.

Sikorski o Morawieckim: Malowany premier, nie rządzi

- Ciągle mam wrażenie, że Morawiecki nie rządzi, że jest malowanym premierem. Te komunikaty ciągle mówi do jednego człowieka, żeby jeszcze z miesiąc utrzymać się na stołku – mówi Radosław Sikorski w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Inflacja? Zdaniem europosła PO, rząd wcale z nią nie walczy. - Glapiński poszedł do kasyna z naszymi pieniędzmi, postawił wszystkie żetony na czarne, a wyszło czerwone. Przerżnęli – ocenia gość Bogdana Rymanowskiego. Dopytywany o pomysł Platformy na zatrzymanie inflacji, Sikorski odpowiada: - Po pierwsze: nie psuć. Jego zdaniem „jak polityk aktywnie nie szkodzi, to już alleluja i cieszyć się”. - Przestaniemy drukować pusty pieniądz. Trzeba wrócić na ścieżkę wejścia do strefy euro – mówi polityk.

„Nie powinno być tak, że Polska na własny koszt broni Niemiec, które są zamożniejsze”

- Powinniśmy być przygotowani na to, by bronić Europy samemu, gdyby USA nie były zdolna do przyjścia z pomocą – uważa Radosław Sikorski. Jego zdaniem „powinniśmy temu zagrożeniu wszyscy stawić czoła, płacić proporcjonalnie do PKB poprzez budżet europejski”. Gość Radia ZET dodaje, że z budżetu obronnego UE „trzeba zacząć tworzyć jednostki, które byłyby zdolne do wsparcia krajów flankowych, jak nasz”.

- Jestem zwolennikiem zaostrzenia polityki wizowej. Bardzo. Poszedłbym szerzej – formularz wizowy powinien być rozszerzony o historię miejsc pracy danej osoby, by wyeliminować cały sektor siłowy, bezpieczeństwa wszystkich, którzy mieli cokolwiek wspólnego z okupacją Ukrainy – proponuje Gość Radia ZET. Dodaje, że polityka wizowa powinna nie tylko pomagać Ukrainie, ale też doprowadzać do osłabienia reżimu putinowskiego. - Neutralni Rosjanie są naszymi potencjalnymi sojusznikami – komentuje polityk.

Co Radosław Sikorski robi w dworku w Chobielinie? „Słoiki, ciągnik, sok z winogron”

- Jestem w Warszawie klasycznym słoikiem. Samochód mam zarejestrowany na wsi. Przywożę słoiki – mówi Sikorski, pytany przez Rymanowskiego o życie w Chobielinie. - Robimy u siebie przetwory. Ogrzewanie? Nie wierzę rządzącej partii, że nie będzie problemów z zaopatrzeniem w gaz czy prąd, dlatego [gromadzę – red.] więcej drewna, niż normalnie. Buduję 2 piece kaflowe – zdradza europoseł PO.

Dopytywany o swój ciągnik, polityk opowiada, że jest z tej samej firmy, co wiceministra Kaczmarczyka, ale kosztował nie 1,5 miliona złotych, tylko 130 tys. - Elita, oligarchia pisowska w piórka obrosła – dodaje. - Zabytkowy dwór otoczony jest parkiem. Trzeba czasem zwieźć drewno, czasami trawnik trzeba wykosić – tłumaczy Sikorski. Gość Radia ZET przyznaje również, że uprawia winogrona. - Podwoiliśmy plony w tym roku. To jest tylko na soczek. Bardzo dużo witamin. Wczoraj przywiozłem do Warszawy pierwsze butelki – opowiada w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

