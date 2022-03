- Przez Warszawę przejechało ok. 100 tys. uchodźców. Udzieliliśmy ok. 3 tys. noclegów, ale tylko tej nocy trafiło do Warszawy kolejne 2,5 tys. uchodźców, którzy potrzebowali noclegu. Sytuacja robi się dramatyczna – mówi w Radiu ZET prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Jak podkreśla, rząd „zrobił sobie centra recepcyjne na granicy”, natomiast w Warszawie tak naprawdę wszystko organizuje miasto. - Pojawiają się problemy, by skoordynować pomoc. Apelujemy do rządu, by otworzył swoje centrum recepcyjne – mówi Gość Radia ZET. Do apelu Rafała Trzaskowskiego odniósł się na Twitterze wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, pisząc, że „podczas wczorajszej narady ze służbami wojewody Pani Prezydent Machnowska-Góra została poinformowana, że dziś rusza punkt recepcyjny na Torwarze”. - To nie jest problem miejsc. Możemy i przyjmiemy znacznie więcej uchodźców. Stajemy na głowie, otwieramy nowe miejsca. Otwieramy kolejne ośrodki, wynajmujemy kolejne hotele, kierujemy do mieszkań warszawiaków, ale to wszystko trzeba skoordynować – podkreśla prezydent Warszawy. - Ci ludzie potrzebują pomocy medycznej, psychologów. Za chwilę nie będziemy się w stanie opiekować tymi ludźmi – dodaje. Trzaskowski precyzuje, że w tej chwili jest 2,5 tys. mieszkań w bazie danych, ale ktoś musi tam pójść, sprawdzić je i tu pojawia się problem. - Jest problem z koordynacją, z tym, żeby to wszystko ogarnąć ludźmi – mówi gość Beaty Lubeckiej.

„Będziemy rozmawiać jak miasta mogą sobie pomagać”

Rafał Trzaskowski podkreśla, że to samorząd warszawski koordynuje pracę wszystkich polskich samorządowców i „już dziś w nocy szły transporty do Gdyni i do Sopotu”. - Jestem cały czas w kontakcie z władzami Kijowa i Lwowa. Jutro przyjeżdżają tu merowie Paryża, Wilna, Budapesztu, Pragi, Bratysławy, bo będziemy rozmawiać, jak miasta mogą sobie pomagać - zapowiada prezydent stolicy. - Wczoraj rozmawiałem też z ambasadorem USA w Polsce o tym, że kiedy będzie wielka pomoc UE czy USA, to żeby też uwzględnić w tym miasta – mówi Gość Radia ZET. Rafał Trzaskowski podkreśla, że kilka razy dziennie rozmawia z Kijowem. - Żartuje sobie, że nigdy się nie spodziewałem, że będę miał rosyjską klawiaturę zamontowaną na stałe w telefonie – dodaje.

Pytany o dzisiejsze spotkanie w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda-samorządowcy, prezydent Warszawy odpowiada, że zaproszenie „ma symboliczny wymiar, że w tym trudnym momencie zapominamy o podziałach politycznych, tylko chcemy pracować na rzecz Ukrainy”. - Mamy sporo rzeczy, które warto uzgodnić. Potrzebna jest dziś strategia, konkretne rozwiązania legislacyjne a propos Ukraińców – zapowiada. Trzaskowski podkreśla, że różni się Dudą w wielu kwestiach, ale jeśli mogą się porozumieć w tej sprawie, to tylko należy się z tego cieszyć.

Bezpłatny transport publiczny w Warszawie, dla ludzi z Ukrainy? - Będzie tak długo, jak będzie trzeba – zapowiada Gość Radia ZET. Dodaje, że pojawia się wiele prostych problemów. - Np. czy szczepionki dla dzieci uznajemy czy nie? Jak je potwierdzić, by potem móc wpuścić dzieci do przedszkoli czy żłobków w Warszawie? Co zrobić, jeśli mamy zwierzęta bez szczepień? Mamy dużo Ukraińców, którzy zaszczepieni są chińską szczepionką przeciwko covid-19. Pytanie, czy my ją uznajemy czy nie? A jeśli nie, to jak szybko można szczepić amerykańską czy chińską szczepioną? Są setki zwykłych problemów – wylicza Rafał Trzaskowski.

Gość Radia ZET podkreśla, że każdy polityk w Polsce musi dziś zdać sobie sprawę, że jeśli osłabia relacje Polski z Unią Europejską, osłabia naszą pozycję w UE, to osłabia też nasze bezpieczeństwo. - W tak trudnych okolicznościach nie możemy być słabą demokracją. Polska musi wrócić do tego, by być wzorem demokracji, wzorem przestrzegania praworządności, wzorem relacji z opozycją i doceniania jej roli – apeluje Trzaskowski. - Inaczej będziemy słabi – podkreśla.

Trzaskowski ocenia, że Putin nie docenił siły mediów społecznościowych. - Dziś wszyscy są za Ukrainą. Wczoraj Amerykanie opowiadali mi, że w USA nikt nie widział takiej reakcji. Presja mediów społecznościowych na rząd jest niebywała – komentuje.

RadioZET/MA