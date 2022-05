Europosłanka ocenia, że Polska powinna dostać te środki, ponieważ są nam niezwykle potrzebne, ale za ich brak odpowiada rząd Zjednoczonej Prawicy. - Wszyscy czekamy na decyzję rządu, by udostępnił nam te pieniądze – komentuje w rozmowie z Beatą Lubecką. Zdaniem Róży Thun „aby dało się pilnować funduszy – musimy mieć niezawisłe i niezależne sądy”.

Thun: Nie ma momentów, kiedy święto przykrywa łamanie prawa

Pytana przez Beatę Lubecką o debatę w Parlamencie Europejskim, dotyczącą praworządności w Polsce, zorganizowaną 3 maja, Róża Thun odpowiada, że „polska konstytucja jest ważna, należy jej przestrzegać i nie ma takich momentów, kiedy święto przykrywa łamanie prawa”. - Bardzo poważny konflikt jest na takiej linii, gdzie z jednej strony jest polska konstytucja, polskie prawo i prawo unijne, a z drugiej strony jest rząd Zjednoczonej Prawicy. Nie ma konfliktu Polska-Bruksela. Jest konflikt PiS-polska konstytucja, polskie prawo, prawo wspólnotowe – ocenia europosłanka. Thun zaznacza, że temat przestrzegania praworządności jest tematem europejskim i dodaje: - A my pilnujemy tego, by we wszystkich krajach UE prawo było przestrzegane. - To, kiedy w PL jest łamane prawo – jest tematem dla całej UE – zaznacza europarlamentarzystka. Gdzie konkretnie w Polsce zostało złamane prawo? - Jest niewykonany wyrok TSUE, który mówi o 3 rzeczach: rozwiązaniu Izby Dyscyplinarnej, zniesieniu ustawy kagańcowej i przywróceniu do pracy zawieszonych czy zwolnionych sędziów – komentuje Róża Thun. Jej zdaniem Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wciąż nęka sędziów.

„Zawsze głosuję za tym, by rządy prawa były w UE przestrzegane”

Dopytywana o głosowanie w PE ws. kolejnej rezolucji dotyczącej Polski i Węgier, europosłanka z Polski 2050 zapowiada: - Ja zagłosuję za art. 7, bo zawsze głosuję za praworządnością. Jej zdaniem rezolucja ta zostanie przyjęta. - Apel dotyczy tego, by Polska i Węgry przestrzegały praworządności. Zawsze głosuję za tym, by rządy prawa w UE były przestrzegane – mówi Gość Radia ZET.

Pytana o to, dlaczego Komisja Europejska nie kwapi się, by udzielić Polsce pomocy na pomoc dla uchodźców, Róża Thun odpowiada: - Nie wiem, czy możemy mówić o opieszałości, rząd musi się o to starać. - Niech polski rząd pokaże te papiery, który złożyli w KE, niech pokażą, jak KE na te papiery nie odpowiedziała. Coś mi się ta całość nie skleja – dodaje europosłanka. - Nie wiem jak jest z kosztami, które rząd ponosi ze względu na tę migrację. Tak, jak ja obserwuję duży ciężar przejmują na siebie obywatele Polski, samorządy, organizacje pozarządowe – ocenia Gość Radia ZET.

Róża Thun o środkach na pomoc dla uchodźców: Budżet UE to nie jest worek bez dna. Nie bierze się z nieba

- Powinna być, oczywiście, ale budżet UE to nie jest worek bez dna, gdzie Unia może sobie w ciągu 2 tygodni opodatkować dodatkowo kraje członkowskie, wziąć od nich pieniądze i przekazywać je na Ukrainę – mówi europosłanka, pytana w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o unijne środki na pomoc dla uchodźców. - Nie widzę zgody na to, by więcej przekazywać z krajów członkowskich do wspólnego budżetu. Ten budżet Unii nie bierze się z nieba. To są nasze składki – zaznacza Róża Thun. Jej zdaniem dodatkowo rząd Zjednoczonej Prawicy nie przyspiesza integracji UE, tylko ją spowalnia. - Jeśli narzekamy na długie procedury, to zwracajmy się też do tych, którzy nie są silniejszej UE z większymi kompetencjami– zaznacza Thun.

- Bardzo bym chciała mieć taki rząd w Polsce, który w RE współpracuje rzeczowo i sensownie, który jako piąty co do wielkości kraj w UE, z odpowiednią siłą głosu ma wpływ na całość – mówi Gość Radia ZET. - Zamiast tego, by były wciąż awantury o to, że ten rząd łamie prawo – chciałabym, by ten rząd konstruktywnie budował prawo dla całej Europy – podkreśla.

Czy Papież Franciszek powinien pojechać na Ukrainę? - Jasne, że bardzo byłoby miło, gdyby papież spotkał się z prezydentem Zełenskim. Tylko czy to zmieniłoby sytuację? – komentuje Róża Thun. Europarlamentarzystka dodaje, że Wołodymyr Zełenski jest „bohaterskim prezydentem bohaterskiego kraju i możliwe, że wizyta papieża byłaby moralnym wsparciem, ale jeśli cokolwiek ma się zmienić, to wpłynięcie na Putina”.

Papież o „NATO szczekającym pod drzwiami Rosji”? - Ja nie wiem, dlaczego papież tak powiedział. Po prostu nie wiem. Nie rozumiem tego – komentuje Thun. - Na razie ta wypowiedź jest dla mnie bardzo bolesna i kompletnie jej nie rozumiem – dodaje,

- Nie żałuję odejścia z PO. Dzięki temu, że jestem w Polsce 2050 powołaliśmy bardzo szybko komisję specjalną ds. Pegasusa w PE. Renew Europe bardzo nas wsparła – mówi Róża Thun. - Nie bardzo miałam w PO wpływu na rzeczywistość albo znaczniej mniej, niż to, co jest w PL2050. Jest bardzo jasno napisany program i wiemy, do czego idziemy. Mam większą sprawczość – komentuje Gość Radia ZET.

RadioZET/MA