Zdaniem europosłanki to Angela Merkel i Emmanuel Macron zaczęli załatwiać za nas sprawy, sytuacja dzięki nim deeskaluje, a polski premier nie robił absolutnie nic. - Ci politycy [Merkel, Macron – red.] stwierdzili w końcu, że trzeba coś z tym fantem zrobić i prowadzić rozmowy i całe szczęście, że się za to zabrali, bo polski rząd nie robił nic – komentuje Thun. Pytana przez Beatę Lubecką o to, skąd jej zdaniem wzięła się nagła aktywność Mateusza Morawieckiego na forum unijnym, europarlamentarzystka odpowiada: - Skoro jest jakiś sukces na granicy, premier nie robił niczego, to szybciutko chce pokazać, że to nie (…) starsza pani 3 tygodnie przed emeryturą [Angela Merkel – red.] ukradła mu polityczne złoto, tylko, że to on załatwia te sprawy. Zdaniem Thun, polski premier „jeździ, gdzie tylko może, a jak nie udało mu się wystąpić w Parlamencie Europejskim, to Orban natychmiast zorganizował mu na cito spotkanie wyszehradzkie”. - Trzeba było od razu reagować mądrze, sensownie, współpracować z instytucjami europejskimi i szefami innych rządów, a nie stroszyć się mimo, że na granicy umierali - i wciąż umierają - ludzie oraz twierdzić, że świetnie sobie sami poradzimy – uważa Róża Thun z Polski 2050.

„Polacy są niezwykle zmęczeni, czują się fatalnie”

Pytana o sondaż dla „Gazety Wyborczej, z którego wynika, że ponad połowa Polaków dobrze ocenia działania polskiego rządu na wschodniej granicy, Gość Radia ZET odpowiada, że Polacy są „niezwykle zmęczeni tą sytuacją”. - Czują się niepewnie, fatalnie, że tych ludzi, którzy zostali przewiezieni przez Łukaszenkę i w ohydny sposób oszachrowani, czeka okropny los – uważa Thun. Za takie nastroje europosłanka wini m.in. TVP. - Mamy już od lat koszmarną propagandę w mediach publicznych, która straszy ludźmi z Bliskiego Wschodu, snuje kolosalną kampanię antyniemiecką, antyeuropejską i co ma połowa Polaków na skutek tego powiedzieć? Chciałaby, żeby to się nie działo – komentuje. Jej zdaniem polityka służy do tego, by „obywateli kraju traktować poważnie i przedstawiać problemy jakimi one są, a nie siać populistyczną propagandę strachu”.

RADIOZET/MA