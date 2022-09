Gość Radia ZET przyznaje, że sam jest teraz „bardziej ostrożny” jeśli chodzi o wydatki. - Biorę pod uwagę to, że wszystko, co zarabiam, każdego dnia traci na wartości – dodaje prezes Instytutu Myśli Liberalnej. - Spodziewam się olbrzymich problemów gospodarczych. Czeka nas zubożenie społeczeństwa. Jeśli inflacja rośnie 16-17 proc., a pensje 8 proc., to jest pan 8 proc. do tyłu – alarmuje Petru. Jego zdaniem za rok Polacy będą relatywnie ubożsi. - Za rok za nasze pensje będzie można mniej kupić. Polak będzie musiał zacząć oszczędzać – mniej wakacji, tańsze zakupy itd. – zapowiada ekonomista.

Petru: Czeka nas spowolnienie

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego, o jedenastą już podwyżkę stóp procentowych, Gość Radia ZET odpowiada: - Obawiam się, że to nie koniec. - Jestem przekonany, że jak inflacja zacznie się zbliżać do 20 proc., to RPP kolejny raz podniesie stopy – mówi Ryszard Petru. Ekonomista podkreśla, że banki centralne przyjęły strategię, że zrobią wszystko, by zahamować inflację, a ta jest dziś bardzo groźna. - Są w stanie zwalczyć ją kosztem spowolnienia gospodarczego i sądzę, że tak samo będzie w Polsce – ocenia Petru.

Spadek inflacji? - Być może za 2 lata będzie znacznie niższa, ale czeka nas albo recesja, albo bardzo mocne spowolnienie, a to przekłada się na zwolnienia pracowników, znacznie niższy wzrost płac, niż inflacji i trudności gospodarcze, które przełożą się na sytuację wyborczą – mówi Gość Radia ZET. Zdaniem Petru to właśnie sytuacja gospodarcza i zubożenie społeczeństwa uderzą w Prawo i Sprawiedliwość. - Gospodarka będzie głównym problemem obecnej partii rządzącej i opozycja musi mieć bardzo mocną kontralternatywę. Nie może być hasła powrotu do tego, co było, bo tego Polacy nie kupią – ocenia. Globalnie? – Będzie tsunami – uważa ekonomista.

Pytany o relacje gospodarcze Polska-Chiny, Ryszard Petru odpowiada, że „najważniejsze, byśmy mieli dobrą relację z UE i to z nią musimy tego typu decyzje ustalać”. - Czeka nas być może taka druga zimna wojna, w innej formule – wielkich bloków: Europa z USA i być może Chiny z Rosją – mówi gość Bogdana Rymanowskiego.

Ryszard Petru o polityce: Bycie postacią przeciętną jest nudne. Nie jestem mamałygą

- Jeżeli się idzie do polityki, to nie ma sensu być postacią przeciętną. Bycie postacią przeciętną jest nudne – ocenia były szef Nowoczesnej. - Jestem cały czas młody, choć mam 50 lat, ale trzeba mówić to, co się myśli, być jednoznacznym, wyrazistym. To klucz. Nie można być mamałygą. Ja nie jestem – dodaje Gość Radia ZET.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA