Zdaniem byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego „to już może być coś, co jest dla nas niebezpieczne”. - Dzieje się sporo wokół tego zagrożenia. Dla mnie to takie jakby przygotowywanie całej infosfery, naszej reakcji do tego, że coś takiego może nastąpić – podkreśla gość Beaty Lubeckiej.

- Zamiast mówić o tym, że „polska armia musi w błyskawiczny sposób doposażona” [słowa premiera Morawieckiego – red.] mi bardzo brakuje przygotowania obywateli, ze strony władz, do zagrożeń związanych z użyciem tego typu broni [chemicznej – red.] – dodaje były szef SKW. Podkreśla, że nie chodzi o to, by przygotować ludzi do obsługi broni strzeleckiej, bo my nie będziemy walczyć, ale „będziemy potrzebować środków ochrony dróg oddechowych”. – Np. maski MP5, w które powinno być wyposażone wojsko i osoby, które będą uczestniczyły w realizacji działań związanych z zarządzaniem kryzysowym – wyjaśnia generał. Jego zdaniem nie występuje coś takiego, jak gotowość i potrzeba działania ze strony rządu w tym zakresie. - Jesteśmy na takim etapie, że powinniśmy dysponować odpowiednim sprzętem, odpowiednim wyszkoleniem. Kwestia odpowiedniego rozmieszczenia, ostatnich sprawdzeń, ćwiczeń końcowych, oswajających żołnierzy, którzy nie są do końca przygotowani – podkreśla gen. Pytel. Gość Radia ZET uważa, że niezbędna dla Polski jest tarcza antyrakietowa. - To powinniśmy już dawno mieć, szczególnie w takim kraju, z czapą Obwodu Kaliningradzkiego – dodaje.

Pytany o misję pokojową NATO na Ukrainie, zaproponowaną przez Jarosława Kaczyńskiego, były szef SKW odpowiada: - Żeby misja pokojowa była możliwa, to trzeba byłoby najpierw doprowadzić do zawieszenia broni, układu poprzedzonego negocjacjami. Jego zdaniem Putin się na to nie zgodzi, bo oznaczałoby to przyznanie się do porażki.

Gen. Pytel: Największym wyzwaniem dla NATO może być niekontrolowany upadek Rosji

Gość Radia ZET ocenia, że Rosja jest na drodze autodestrukcji. - Największym wyzwaniem dla NATO może być niekontrolowany upadek tego państwa. Tu będą duże ryzyka. Powinniśmy się przygotowywać na to bardzo mocno – zapowiada gen. Piotr Pytel. Jak będą wyglądały najbliższe dni? Wojskowy spodziewa się „pewnej zmiany jakościowej w działaniach rosyjskich”. - Nie wydaje mi się, żeby to miała być wojna pozycyjna przez miesiąc, dwa aż do wykrwawienia się strony ukraińskiej. Raczej będzie nowe otwarcie. Mam nadzieję, że będzie to kolejne niepowodzenie – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

- Patrząc na to, co działo się w służbach specjalnych rosyjskich, od środka, jeszcze jakieś 5-10 lat i ten cały aparat zacznie się przewracać. Ludzie, którzy są pasterzami braci swoich w Rosji zdają sobie sprawę, że gdzie indziej jest lepszy świat – uważa były szef SKW.

RadioZET/MA