Rzecznik PiS podkreśla, że prezes „debatuje z Polakami i tak będzie aż do wyborów”. - Dziś Jarosław Kaczyński jest przywódcą Zjednoczonej Prawicy i pracuje nad tym, by przygotować przedpole na przyszłoroczne wybory. To

Donald Tusk jest aspirującym premierem. Jeśli chce – niech się zmierzy z premierem Morawieckim– komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości ma traumę po debacie w 2007 roku, po której PiS przegrało wybory, Radosław Fogiel zapewnia, że nie i dodaje: - Wynik wyborczy był splotem okoliczności, my wtedy poprawiliśmy nasz wynik w stosunku do 2005 roku. Zaznacza również, że „pan prezes rzeczywiście był wtedy w nie najlepszej formie”. Zaproszenie od TVP na debatę Tusk-Morawiecki? Rzecznik PiS uważa, że lider PO „w dość mało chwalebny sposób zrejterował”, nie przyjmując zaproszenia.

Fogiel: Po stronie opozycji nie ma odpowiednika Jarosława Kaczyńskiego. Musielibyśmy sklonować prezesa

Radosław Fogiel podkreśla, że „nie ma po stronie opozycji odpowiednika Jarosława Kaczyńskiego”. - No tak, musielibyśmy sklonować prezesa Kaczyńskiego – dodaje Bogdan Rymanowski. - To byłaby jedyna szansa, by nasza opozycja stała się w jakikolwiek sposób propaństwowa – komentuje jego gość. Fogiel zaznacza, że „za codziennie rządzenie odpowiada dziś premier Morawiecki i jeśli Donald Tusk ma odwagę i chce się z kimś zmierzyć, to wczoraj może to była wpadka, ale pewnie będą następne szanse”.

„Wybór energii atomowej to nie są umizgi na europejskich salonach. Piłka jest w grze”

Pytany o to, czy Bruksela może zablokować Polsce biznes atomowy z USA i Koreą, jak uważa Leszek Miller [wypowiedź z Polsat News – red.], rzecznik Prawa i Sprawiedliwości ocenia, że słowa byłego premiera są kuriozalne. - Wybór energii atomowej to nie są umizgi na europejskich salonach, tylko to jest naprawdę bardzo istotna decyzja, również o charakterze strategicznym, budująca sojusze – mówi Gość Radia ZET. - My nie rozmawiamy o realizacji projektów z funduszy europejskich, tylko mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polsce, a być może nawet w pewnym stopniu naszej części Europy – dodaje Radosław Fogiel. Polityk zaznacza, że na razie jest decyzja, że pierwsza elektrownia jądrowa będzie budowana przy użyciu technologii amerykańskiej, ale z racji tego, że elektrownie mają być 2, to „sprawa jest otwarta, piłka jest w grze”. - Premier Sasin jest w Korei, z Francuzami również jesteśmy w trakcie rozmów – mówi rzecznik PiS.

Dmitrij Miedwiediew o „polskich degeneratach z MSZ” i „podcieraniu się pieprzonymi obliczeniami”? - Jak czytam takie wpisy, to mam wrażenie, że jeśli chodzi o papier toaletowy, to raczej w Rosji będzie za chwilę towarem deficytowym, patrząc na to, co wyszło z byłego prezydenta – komentuje Radosław Fogiel. - Kiedy był przejściowy okres i Putin nie mógł być prezydentem, to niektórzy w Polsce twierdzili, że Miedwiediew jest tym rozsądnym, racjonalnym. Wówczas TVP cały wywiad z nim robiła – przypomina Gość Radia ZET. Fogiel ocenia, że Miedwiediew to „desperacki troll internetowy”. - Ciekawe, dlaczego część publicystów czy klasy politycznej w Polsce, jeśli mówimy o stratach wojennych, mówi podobnym językiem – dodaje gość Bogdana Rymanowskiego.

Krótka piłka: Wolę śpiewać z Kukizem, prezes nie przejdzie na emeryturę

- Do późna w nocy oglądam z prezesem Kaczyńskim transmisje z rodeo? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Radosław Fogiel.

- Prof. Geremek był wybitnym szefem komisji spraw zagranicznych i będę się na nim wzorował – pyta prowadzący.

- Nie – ocenia rzecznik PiS.

- Od Ziobry wolę rozmawiać z Kukizem? – pyta gospodarz programu.

- Pewnie wolę śpiewać z Pawłem Kukizem, więc nie – komentuje Gość Radia ZET.

- Objazd kraju przez Jarosława Kaczyńskiego to nieustające pasmo sukcesów, po których PiS-owi rosną słupki? – pyta dziennikarz.

- Taaak – uważa polityk.

- Prezes PiS bardzo ciężko pracuje, dlatego wkrótce przejdzie na emeryturę? – pyta Rymanowski.

- Nie, nie przejdzie na emeryturę – odpowiada Fogiel.

„Donald Tusk pewnie wymięknie, a Jarosław Kaczyński będzie jeszcze długo w polskiej polityce”

Kiedy Jarosław Kaczyński przejdzie na polityczną emeryturę? - Pan prezes został wybrany na kolejką kadencję i na pewno do tej pory będzie szefem partii. Później sam podejmie decyzję. Jest zbyt ważną postacią w Zjednoczonej Prawicy, by partia chciała funkcjonować bez jego przywództwa – komentuje rzecznik PiS i dodaje: - Donald Tusk pewnie wymięknie, a Jarosław Kaczyński będzie jeszcze długo w polskiej polityce.

Radosław Fogiel o KPO: Jesteśmy skłonni do porozumienia

Elastyczność Polski ws. KPO? - Elastyczność zawsze jest obustronna. Jak ugina się jedna strona – może ugiąć się i druga strona. W pewnych sprawach jesteśmy skłonni do porozumienia – zapowiada Gość Radia ZET Radosław Fogiel, w internetowej części programu. Rzecznik PiS podkreśla, że rządzący nie przekroczą „pewnych czerwonych linii”, jeśli chodzi o ustępstwa. Co jest najważniejszą „czerwoną linią”? - Istnieje coś takiego, jak kompetencje wspólnotowe, oddane Unii Europejskiej w traktatach i to, że istnieją kompetencje suwerennych państw członkowskich UE i tutaj absolutnie tego nie przekroczymy – zapowiada gość Bogdana Rymanowskiego.

Sędziowie pokoju? „Jestem przekonany, że ustawa będzie”

Pytany o ustawę Pawła Kukiza, dot. sędziów pokoju, rzecznik PiS odpowiada: - Nie powiedziałbym, że jest twarde weto. Dodaje, że chodzi o „dostosowanie koncepcji anglosaskiego modelu sędziów, wybieranych przez obywateli, do wymogów konstytucji”. - Diabeł tkwi w szczegółach. Jestem przekonany, że ta ustawa będzie – uważa Gość Radia ZET. I wtedy Kukiz’15 wróci do głosowania z rządzącymi? - Na to liczę – komentuje Radosław Fogiel.

Dlaczego PiS w ciągu krótkiego czasu zrezygnowało z ustawy dot. spółek? - Okazało się, że to rozwiązanie nie jest najszczęśliwszym i Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że ustawa spada – tłumaczy rzecznik partii rządzącej.

- Skoro Jarosław Kaczyński walczy o polską suwerenność, to po co trzyma na stanowisku premiera Mateusza Morawieckiego, który sprzedają polską suwerenność UE? – pyta słuchacz.

- Teza jest nieprawdziwa, teza raczej Konfederacji. Pakiet klimatyczny? Podpisywał go Donald Tusk w 2008 roku – komentuje Gość Radia ZET.

- Czy PiS zamierza realnie sprzeciwić się polityce klimatycznej? – pyta słuchacz.

- Co to znaczy realnie… ETS jest instytucją całej UE, Polska go nie zawiesi. To robota dyplomatyczna, która jest w toku. My postulujemy zamrożenie ETS na poziomie ok. 30 euro – odpowiada Radosław Fogiel.

Prezydencki projekt dot. wad letalnych? - Tam były poważne obawy, że ten projekt niejako przywraca stan poprzedni, co z automatu czyni go niekonstytucyjnym – mówi rzecznik PiS. - Prezydent złożył niekonstytucyjny projekt? – dopytuje prowadzący. - Były pewne obawy wobec tego projektu – odpowiada gość Bogdana Rymanowskiego.

PiS kolaboruje z wrogiem?

- Prezes opowiadał w Kraśniku o partii polskiej – PiS – i niemieckiej – PO. W Kraśniku jest koalicja PiS-PO. PiS kolaboruje z wrogiem? – pyta słuchacz.

- Ciekawa koncepcja. Trzeba mieć tylko świadomość, jak różni się polityka na szczeblu samorządowym od polityki na poziomie krajowym. Radni Kraśnika nie podejmują decyzji na skalę ogólnopolską, nie odpowiadają za politykę zagraniczną. Chodniki nie mają poglądów politycznych – komentuje Radosław Fogiel.

RadioZET/MA