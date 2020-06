- Jeśli chodzi o kwestie podatkowe, to nie ma w tej chwili żadnych takich decyzji i takich decyzji nie planujemy – mówi gość Radia ZET Piotr Müller, pytany przez Beatę Lubecką o to, czy czeka nas podwyżka podatków. Od sierpnia masowe zwolnienia w budżetówce? - Takiej decyzji w tej chwili nie ma – zapewnia rzecznik rządu.

Dodaje, że „nikt takiego stwierdzenia nie powiedział”. Zwolnienia w ZUS, KRUS, sądach? - Ustawy faktycznie wprowadzaj taką możliwość i gdy były uchwalane, to celowo były przyjęte przepisy, które pozwolą, gdyby kryzys się pogłębiał, faktycznie dokonywać pewnych zmian jeśli chodzi o administrację publiczną – tłumaczy Müller. - Ale zakładam, że będzie możliwość elastycznego podejścia do redukcji w administracji publicznej w taki sposób, że chociażby nie uzupełnimy wakatów osób przechodzących na emeryturę – dodaje. Minister ocenia, że widać poprawiające się wskaźniki dotyczące chociażby obrotu w sektorze turystycznym czy w sprzedaży i dodaje: - Mamy nadzieję, że sytuacja pod koniec roku będzie taka, że w ostatnim kwartale będziemy powyżej zera – komentuje Piotr Müller.

"Polska jest dużo bardziej bezpieczna niż inne kraje"

Pytany o dochody z podatków, a zwłaszcza z VAT za maj, rzecznik rządu odpowiada, że zaskakuje go pytanie, które pojawiło się ze strony byłych ministrów finansów. - Te dane są ujawniane z takim samym harmonogramem, jak zawsze – mówi Müller. Minister zapewnia, że „jeżeli chodzi o realizację budżetu państwa, wszystkich dochodów, to jest to 96 proc. w stosunku do zeszłego roku”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy grozi nam katastrofa finansów publicznych, rzecznik rządu odpowiada: - Dzięki temu, że obniżyliśmy zadłużenie państwa w stosunku do PKB przez ostatnich kilka lat, o kilka punktów procentowych, w tej chwili mamy poduszkę zabezpieczającą, finansową na poziomie ok. 300 mld złotych. Piotr Müller zapowiada, że deficyt budżetowy na pewno będzie dużo wyższy niż planowany, ale spowodowane jest to tym, że rządzący chcą ratować miejsca pracy. Jednocześnie zapewnia, że Polska jest dużo bardziej bezpieczna niż inne kraje. - Nasz dług publiczny nie sięga nawet 45 proc. w stosunku do PKB a np. we Francji sięga 100 proc. PKB – komentuje gość Radia ZET.

Rzecznik rządu o kontroli majowych wyborów: Nie obawiamy się kontroli NIK. Działania były zgodne z prawem

- Jeżeli NIK uważa, że należy ją przeprowadzić, to może to zrobić. My się nie obawiamy – zapewnia gość Radia ZET Piotr Müller, pytany o informację dziennikarzy TVN24, dotyczącą Najwyższej Izby Kontroli. NIK ma wszcząć kontrolę ws. majowych wyborów korespondencyjnych. - Podejmowaliśmy decyzje na podstawie specustawy „covidowej” i jesteśmy przekonani, że działania te zostały podjęte zgodnie z prawem – zapewnia rzecznik rządu. Dodaje, że „premier, część administracji publicznej podejmowali działania po to aby zrealizować konstytucyjny wymóg przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie”.

Piotr Müller o rekonstrukcji rządu: Żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Szumowski? Jeżeli będzie chciał kontynuować misję, to będzie to robił

- Dywagacje dotyczące zmiany składu rządu są przedwczesne. Najważniejsza jest teraz kwestia wyborów – mówi rzecznik rządu w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Piotr Müller dodaje, że zmiany na stanowiskach ministerialnych „mogą odbyć się w każdym momencie”, ale „żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy Łukasz Szumowski mógłby zostać zdymisjonowany, minister odpowiada, że premier ma do niego „pełne zaufanie”. - Dopóki będzie chciał kontynuować swoją misję, to cały czas będzie ją pełnił. Włożył ogrom pracy, żeby Polska była w lepszej sytuacji niż kraje Europy zachodniej – zapewnia gość Radia ZET. Zagrożeni członkowie Porozumienia? - Nie znam przesłanek, żeby mogli czuć się zagrożeni. Są na swoich stanowiskach i na nich pozostają – mówi rzecznik rządu.

"Jak byłem szefem samorządu studenckiego na UW, to działacze LGBT chcieli trzeciego rodzaju toalet"

Pytany o temat LGBT odpowiada, że każdemu człowiekowi należy się szacunek bez względu na to, jaki ma kolor skóry, narodowość czy orientację seksualną. Podkreśla jednak, że nie wszystkie postulaty środowiska należy realizować. - Pamiętam, że jak byłem szefem samorządu studenckiego na UW, działacze środowisk LGBT chcieli wprowadzić trzeci rodzaj toalet na Uniwersytecie – dla osób, które nie są w stanie określić swojej płci. My się nie zgodziliśmy – opowiada gość Radia ZET.

Gość Radia ZET: Strona czeska już z nami rozmawia...

Kiedy mieszkańcy Śląska będą mogli wjechać do Czech? - Liczę, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni ta sytuacja powinna wrócić do normy, ponieważ strona czeska już w tej sprawie z nami rozmawia – zapowiada Piotr Müller.