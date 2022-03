Rzecznik rządu zapowiada: Będziemy aplikować o kilka miliardów złotych z UE

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, o jaką kwotę będzie zabiegała Polska, rzecznik rządu odpowiada, że „to nie jest granica zamknięta” i dodaje, że „na ten moment będziemy aplikować o kilka miliardów złotych, by pokryć koszty, które wynikają z pomocy na terenie Polski”. - Co kwartał, co pół roku będziemy aplikować o dodatkowe środki, jeśli ta sytuacja będzie się pogarszać – zapowiada minister.

Müller: Mamy wachlarz rozwiązań, które chcemy zaproponować na szczycie UE

Pytany o najbliższy szczyt Unii Europejskiej, Gość Radia ZET odpowiada, że premier jedzie przede wszystkim z agendą dotyczącą sankcji wobec Rosji. - Mamy wachlarz rozwiązań, które chcemy zaproponować. Rdzeniem jest kwestia ograniczenia importu paliw, ale również całkowite zamknięcie dostępu rosyjskich banków do systemu SWIFT i zablokowanie portów dla rosyjskich statków – mówi Piotr Müller.

Polak szpiegujący na rzecz Rosji w warszawskim urzędzie? - Kilka dni temu doszło do zatrzymania. Ta osoba zbierała materiały, które mogą służyć do tworzenia nowych tożsamości – akty urodzenia, zgonu, małżeństwa. Kiedyś służyło to do tego typu działań – komentuje rzecznik rządu. Dodaje, że w tej chwili aktywność rosyjskiej agentury jest dużo większa. - Osoba stają się mniej ostrożne, nasze służby wyłapują każdy taki sygnał – mówi Müller.

Dopytywany o to, czego oczekujemy od prezydenta Stanów Zjednoczonych, gość Beaty Lubeckiej odpowiada, że „potwierdzenia realizacji praktycznej zapisów z traktatu północnoatlantyckiego – 10 tys. żołnierzy, baterie Patriot, obecność samolotów, dodatkowe baterie przeciwlotnicze”. - Liczymy też na to, że prezydent USA pokaże również, że sankcje wobec Rosji powinny iść dalej – dodaje.

Rzecznik rządu: Nie ma porozumienia z KE ws. KPO. Minister Nowak musiał usłyszeć to w kuluarach. Jest trochę rzeczy do dopięcia

- Nie ma takiego porozumienia. Jestem zaskoczony tymi informacjami. Sygnałów ze strony Komisji Europejskiej było wiele, minister Nowak nie uczestniczył w negocjacjach dot. Krajowego Planu Odbudowy – mówi w Radiu ZET rzecznik rządu. To jego komentarz do zapowiedzi ministra rozwoju, który przekazał, że jest polityczna zgoda w Komisji Europejskiej na uruchomienie KPO. - Pan minister Nowak mógł to usłyszeć w kuluarach posiedzenia Rady UE, że jest taka chęć, ale takiej decyzji nie ma. Chciałbym być takim optymistą, jak minister Nowak – dodaje Gość Radia ZET Piotr Müller. Minister podkreśla, że to nie Piotr Nowak, a Mateusz Morawiecki – na poziomie politycznym - i Waldemar Buda – na poziomie technicznym - uczestniczą w takich negocjacjach i „jest jeszcze trochę rzeczy do dopięcia”. Jakich? - Kilka drobnych, ale istotnych rzeczy, dotyczących kamieni milowych, które miałyby być zapisane w KPO, wymogów reform, które trzeba wprowadzić, by wypłacać kolejne transze - wyjaśnia rzecznik rządu. Zaznacza, że do KPO należy wpisać zakres reform i wokół tego toczy się dyskusja z Komisją Europejską. - Jeśli minister Buda i premier dopną z szefową KE to porozumienie, to faktycznie ono będzie, ale jeszcze go nie ma – podkreśla Gość Radia ZET.

"Jesteśmy blisko porozumienia z Solidarną Polską ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej"

- Jesteśmy blisko porozumienia w zakresie przyjęcia ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej – zapowiada Gość Radia ZET Piotr Müller. Dopytywany przez Beatę Lubecką czy oznacza to, że Solidarna Polska poprze projekt Andrzeja Dudy, jej gość odpowiada: - Liczę na to, że po dyskusji będą w stanie to zrobić, przekonujemy ich, by to zrobili. - Jesteśmy blisko kompromisu bez zmian personalnych w rządzie – zaznacza Müller.

Kowalski wraca do rządu? „Premier nie podjął jeszcze decyzji”

- Pan premier nie podjął jeszcze takiej decyzji. W kuluarach pojawiają się takie informacje, ale podpisu premiera Morawieckiego, ani wniosku złożonego przez ministra nie widziałem w KPRM – tak minister komentuje informacje dotyczące powrotu Janusza Kowalskiego, który miałby objąć stanowisko wiceministra rozwoju. - Pan premier przekazał mi, że takiej decyzji nie ma w tej chwili – podkreśla polityk.

Pytany o pakiet naprawczy Polskiego Ładu, rzecznik rządu odpowiada, że powinien być ogłoszony „w ciągu tygodnia lub dwóch”. - Patrzymy na to dużo szerzej. Potrzebujemy obniżenia podatków, potencjalnego przedłużenia tarczy antyinflacyjnej, innych rozwiązań fiskalnych, które mogłyby zdławić inflację. Taki pakiet jest szykowany – zapowiada Piotr Müller.

