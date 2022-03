Rzecznik rządu podkreśla, że Polska jak najszybciej chce zorganizować uchodźcom drugi dom. Na uwagę Beaty Lubeckiej dot. środków z Funduszu Odbudowy, które teraz wyjątkowo by nam się przydało, jej gość odpowiada: - Liczę na to, że to będzie w najbliższym czasie, w tym miesiącu. - Stare spory z UE wyglądają w tej chwili jak dziecinna igraszka na tle tego, co się dzieje na wschodzie. Nie są nikomu potrzebne. Z naszej strony jest dobra wola, ze strony Unii też. Możliwe, że w tym miesiącu temat zostanie zamknięty – dodaje rzecznik rządu.

Dopytywany o dofinansowanie samorządów, o co niektóre zabiegają, minister zapowiada: - Wykazujemy pełną elastyczność. Zbyt mała stawka za zakwaterowanie w hotelu czy ośrodku wypoczynkowym? - Jeśli będzie potrzeba zmodyfikowania stawek dla samorządów, to jesteśmy otwarci, nie ma problemu. Możemy rozmawiać o potrzebach – zapowiada Piotr Müller. Pytany o miasteczka dla uchodźców, o których mówił m.in. prezydent Warszawy, Gość Radia ZET odpowiada: - Jesteśmy otwarci, żeby dofinansować. - Nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o samorząd – sfinansujemy wszystkie niezbędne działania – zaznacza minister.

„Przez kilka miesięcy nie będzie łatwo”

Müller wylicza, że „zmieniamy przepisy, kierujemy dodatkowe środki, od Unii Europejskiej i innych państw będziemy budować wspólny fundusz międzynarodowego wsparcia, żeby wszystko zrealizować”. - Nie będzie łatwo przez kilka miesięcy, ale ratujemy [ludzi – red.] – mówi rzecznik rządu i zaznacza, że Polska staje się gościnnym domem dla tych, którzy uciekają przed putinowskimi mordercami. Polityk dodaje, że nikt nie będzie mówił o „siłowym” przenoszeniu uchodźców do innych krajów, ale „czym innym jest solidarne ponoszenie kosztów za obecność uchodźców”. - W zakresie UE będziemy o tym rozmawiać – zapowiada rzecznik rządu.

Pytany o „tarczę antyputinowską”, gość Beaty Lubeckiej zapowiada, że będą tam „pewne rozwiązania gospodarczo-podatkowe, ale również w zakresie bezpieczeństwa wewnątrz kraju, które to rozwiązania są istotne z punktu widzenia poprawy na przyszłość”.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN? – Chcemy rozpatrywać na najbliższym posiedzeniu. Bazą do prac powinien być projekt prezydenta Andrzeja Dudy – komentuje Gość Radia ZET. Rzecznik rządu podkreśla, że deklaracja dotycząca Izby jest aktualna i będzie zrealizowana.

MIG-i dla Ukrainy? - Takie decyzje zapadają w BBN. To są wspólne ustalenia. Już wcześniej mówiliśmy, że oczekujemy jednolitego stanowiska ze strony NATO. Inaczej to generuje ryzyka – komentuje Gość Radia ZET. - Z jednej strony bardzo szeroko pomagamy Ukrainie, ale z drugiej odpowiadamy za bezpieczeństwo naszego kraju, dlatego te decyzje nie są proste. To nie jest tak, że przekazanie samolotów odbywa się w zwykłych warunkach. Rosja mogłaby wykorzystać to jako pretekst – dodaje.

RadioZET/MA