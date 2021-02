– Trzaskowski jak najszybciej powinien w tę stronę pójść – dodaje polityk. Pytany przez Beatę Lubecką o to, co takiego ma obecny prezydent Warszawy a czego nie ma przewodniczący Platformy, senator komentuje, że „ma większe doświadczenie”. - Był ministrem cyfryzacji, administracji, europosłem, umie wygrywać wybory. Ostatnie wybory to tak naprawdę jego sukces – uważa Gość Radia ZET. - Myślę, że nawet możemy samodzielnie wygrać te wybory [z Trzaskowskim na czele – red.] – dodaje Mężydło.

Prezydent Warszawy nie ma ochoty, żeby zostać szefem Platformy Obywatelskiej? - Już się wymigiwał ze swoich ambicji wielokrotnie, bo były naciski przy wyborze na szefa partii, szefa klubu – komentuje Antonii Mężydło z PO i zaznacza, że to Rafał Trzaskowski był zawsze kandydatem jego partii. - Wszyscy postrzegają go bardzo dobrze – uważa Gość Radia ZET.

Senator PO o aborcji: Jarosław Kaczyński nauczył mnie, żeby popierać kompromis. Platforma powinna wypracować stanowisko i przedstawić pytania do referendum

Jutro nowe otwarcie Platformy Obywatelskiej? - Chciałbym usłyszeć pewne tezy programowe a nie tylko ogólne rzeczy – mówi Gość Radia ZET, senator Antoni Mężydło. - Jeżeli nie mamy programu to mimo, że deklarujemy, że nie będziemy totalną opozycją, to i tak będziemy opozycją totalną, bo nie odnosimy się do własnych tez – dodaje polityk PO. Podkreśla, że nie chce już słyszeć o byciu reaktywną do PiS partią.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy poparłby aborcję na żądanie, senator Platformy i były polityk PiS odpowiada: - Mnie Jarosław Kaczyński nauczył tego, żeby popierać kompromis aborcyjny, kiedy był konflikt z Markiem Jurkiem, bo powiedział, że państwo nie może być opresyjne wobec kobiet. - Ja to zrozumiałem – dodaje. Gość Radia ZET zdradza, że do tej pory stanowisko w Platformie było takie, że partia powinna mieć wielogłos w sprawie aborcji. - Ja uważam, że powinniśmy wypracować własne stanowisko. Bardzo podoba mi się pomysł Bronisława Komorowskiego, że powinniśmy przedstawić pytania do referendum – komentuje senator PO.

RADIOZET/MA