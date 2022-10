- Niech pan zapyta starszej pani, która będzie marzła zimą, czy ogrzałaby się węglem sprowadzonym z Rosji. Tej starszej pani, która będzie marzła w swoim małych mieszkanku, byłoby bez różnicy, skąd będzie węgiel – zaznacza gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem „dla ludzi, którzy będą marzli, jest kompletnie bez znaczenia, czyim węglem będą palić, bo ważne jest, by ten węgiel był”.

Mentzen uważa, że w Polsce należy przywrócić normalność. - Pierwsza rzecz to rozwój gospodarczy. Nie możemy krępować przedsiębiorców zbyt wieloma regulacjami. Podatki powinny być proste i niskie (…), byśmy wszyscy mieli więcej pieniędzy – uważa prezes partii KORWiN. Zaznacza, że inflacja, drożyzna to skutek błędnej polityki monetarnej i fiskalnej wszystkich poprzednich rządów. - Należy przywrócić normalność, nie robić tego rodzaju eksperymentów – podkreśla Sławomir Mentzen. Dodaje, że „nikt polskiemu rządowi nie kazał drukować setek miliardów złotych, wprowadzać kolejnych podwyżek podatków, ich komplikacji, nikt nie kazał wpuszczać na rynek mnóstwo pustego pieniądza i nowych zasiłków”.

Dopytywany przez prowadzącego o postulaty, z którymi poszedłby do wyborów, polityk wylicza: - Niskie i proste podatki, ograniczenie większości wydatków, zmniejszenie biurokracji, sprawienie, żeby polska armia wreszcie była silna i samodzielna, walka o polską suwerenności, nieoddawanie UE kompetencji, walka o polską elektrownię jądrową.

„Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i UE”, czyli wypowiedź Sławomira Mentzena z 2019 roku? - To nigdy nie był nasz program. To był element wycięty z kontekstu. Wcześniej powiedziałem, że z badań wyszło, że takie hasła najlepiej się niosą – wyjaśnia Gość Radia ZET. Pytany przez Rymanowskiego o to, czy jest to marketing polityczny czy czysty cynizm, Mentzen komentuje, że polityka to jest granie na emocjach i każdy polityk to wie. - Jeśli ktoś gra w piłkę nożną, to wie, że czasem się fauluje, czasem broni ręką swojej bramki. Jeśli ktoś wchodzi do polityki, to musi wiedzieć, na co się pisze – mówi prezes partii KORWiN. - Sławomir Mentzen będzie faulował, żeby zdobyć władzę? – dopytuje gospodarz programu. - Tak. Gdybym był piłkarzem, to również bym faulował, żeby wygrać mecz. Na tym polega ta gra – ocenia Mentzen. Gość Radia ZET zaznacza, że „absolutnie nie jest” antysemitą. Cynik? - To już jest do rozważenia. Ktoś może mnie o to posądzić, a czy to prawda, to już nie wiemy – komentuje polityk.

„Korwin-Mikke będzie dla nas latarnią morską”

Janusz Korwin-Mikke obciążeniem czy atutem partii? - Z całą pewnością pozostanie dla nas latarnią morską, będzie nam wskazywał kierunek i będzie pilnował, byśmy nie porzucili idei – odpowiada nowy prezes partii.

Krótka piłka: Trump to polityczny idol, a Korwin-Mikke pozostanie autorytetem

- Abstynencja alkoholową to nie moja bajka? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – odpowiada Sławomir Mentzen.

- Donald Trump to mój polityczny idol? – pyta dziennikarz.

- Tak – komentuje polityk.

- Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym? – pyta gospodarz programu.

- Taaak – ocenia nowy prezes partii KORWiN.

- Janusz Korwin-Mikke pozostanie dla mnie autorytetem? – pyta Rymanowski.

- Tak – zapewnia Mentzen.

- Konfederacja stworzy rząd z PiS w przyszłej kadencji? – pyta prowadzący.

- Nie – zapowiada Gość Radia ZET.

- Bez problemu zgodzę się na ślub mojej córki z obywatelem Izraela? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – odpowiada Sławomir Mentzen.

Mentzen: Bardzo boję się wybuchu III WŚ. Jesteśmy znacznie bliżej

- Bardzo boję się wybuchu III wojny światowej. Jesteśmy jej znacznie bliżej, niż podczas kryzysu kubańskiego. Wydaje mi się, że użycie broni jądrowej jest najbardziej prawdopodobne od momentu ataku na Japonię – mówi nowy prezes partii KORWiN, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o pomoc dla Ukrainy, Sławomir Mentzen odpowiada, że w naszym interesie jest, by Ukraina poradziła sobie z Rosją. - Jeśli przegra, to będziemy kolejni w kolejce do wojny – dodaje. Polityk zaznacza, że należy wysyłać sprzęt, jeśli się go jeszcze ma. - Mamy w tym momencie najgorsze możliwe relacje z Rosją, w zasadzie jesteśmy na skraju wojny. Być może niedługo jeszcze w niej będziemy – komentuje Mentzen.

13., 14., 15. emerytura? „To nie są najbardziej potrzebne programy”

Pytany przez prowadzącego o kolejne emerytury, Gość Radia ZET odpowiada, że „nie są to za bardzo potrzebne programy”. - Akurat emerytury są waloryzowane o inflację. Emeryci nie cierpią na inflacji, nie cierpią na podnoszeniu stóp. Pytanie, czy to rzeczywiście ta grupa społeczna, której trzeba tak bardzo teraz pomagać – mówi Sławomir Mentzen.

500+? „Wybieram elektrownię jądrową i ciepłe szkoły”

- W tym momencie Polski na wiele rzeczy jest nie stać. Z rozmów w politykami dowiaduję się, że być może nawet nie stać nas to, by dzieci poszły zimą do szkoły, bo nie będzie nas stać na ich ogrzanie – mówi nowy prezes partii KORWiN, pytany o to, czy Polskę stać na 500+. - Jeśli mamy do wyboru ładować 40 mld złotych w to, żeby nie rosła nam dzietność, to ja wybieram elektrownię jądrową i ciepłe szkoły – dodaje. Dopytywany o to, czy sam korzysta z tego świadczenia, polityk odpowiada: - Nawet nie wiem, być może tak. Dodaje, że jest doradcą podatkowym, a za rządów PiS doradcy podatkowi żyją naprawdę dobrze.

Pytany przez słuchacza o rozpad Konfederacji, Sławomir Mentzen odpowiada, że nie ma takiej możliwości. - Konfederacja będzie trwać i razem ruszy do wyborów – zapewnia Gość Radia ZET. Dodaje jednak, że jego ugrupowanie musi być otwarte na nowe środowiska, nie może się betonować. - Gdyby chciał z naszych list wystartować Adam Małysz, to co mam mu powiedzieć, że mamy już wszystkie miejsca zajęte i nie mogę go wpuścić na listy? – mówi nowy prezes partii KORWiN.

Janusz Korwin-Mikke o tym, że Polska popełniła błąd, bo powinna współpracować z Hitlerem? - To znana teza. Promuje ją Zychowicz, dużo pisał Ziemkiewicz. Faktem jest, że wojna zakończyła się dla Polski w najgorszy możliwy sposób. Zostaliśmy zrównani z ziemią – komentuje Mentzen. - Pytanie, czy jakakolwiek inna decyzja skończyłaby się dla Polski gorzej. Francja, Rumunia, Węgry dość długo kolaborowały z Hitlerem i nie wyszły na wojnie gorzej, niż my – dodaje. - Stalin był większym zbrodniarzem, niż Hitler. Czy ktoś Amerykanom, Brytyjczykom, Francuzom, a także Polakom wypomina współpracę ze Stalinem? – mówi Gość Radia ZET. - Zawarliśmy sojusz ze Stalinem i walczyliśmy z nim ramię w ramię. W czym to jest lepsze od walki z Hitlerem? – pyta Sławomir Mentzen.

Mentzen: Efekty moich działań bardzo nie spodobają się PiS

- PiS najchętniej zniszczyłby Konfederację. Celem moich działań jest wzmocnienie Konfederacji. Jestem przekonany, że efekty moich działań bardzo nie będą się podobały w PiS – mówi nowy prezes partii KORWiN. Zaznacza, że absolutnie nie planuje koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. - Chciałbym trochę pofunkcjonować w polityce, a historia pokazuje, że wszyscy koalicjanci PiS bardzo źle kończą – komentuje.

