- Krzyczymy o to, aby cały świat to szaleństwo powstrzymał. Nikt nie ma prawa zabijać ludzi i niszczyć ich domy. Domagamy się, aby zatrzymać rosyjską agresję. Ukraina potrzebuje wsparcia zbrojnego, a także schronienia. Jesteśmy świadkami początku III wojny światowej. Ukraińcy są przerażenie, wszyscy mają strach w oczach. Ludziom trudno uwierzyć w to, że ktoś może być takim szaleńcem, że za nim idzie cały aparat państwa - mówiła w Radiu ZET Mirosław Skórka przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce.

- Tej agresji nie da się nijak wytłumaczyć. Te wydarzenia świadczą tylko o chęci zniszczenia Ukrainy. To oznacza, że ludzie muszą porzucić wszystko i ratować się. Niestety nie udało się powstrzymać szaleńca. Ukraina walczy z Rosją od 2014 roku, jednak do tej pory ta skala agresji była ograniczona. Obecnie, obserwujemy ataki rakietowe, ataki lotnictwa, czołgi i helikoptery. To jest pełnowymiarowa wojna - podkreślił specjalny Gość Radia ZET.

- 24 lutego 2022 roku dla Ukraińców ma takie samo znaczenie, jak 1 września 1939 dla Polaków. Trudno przewidzieć, jaki będzie scenariusz tej wojny. Jesteśmy w fazie ataku. Działania ukraińskich sił zbrojnych nie są jeszcze rozwinięte na szeroką skalę. Nawet gdyby Putin zajął Kijów, to okupacja miasta będzie trudna. Ukraińcy przygotowywali się na taki scenariusz. Mają bardzo dużo broni, która będzie strzelała z różnych miejsc w kierunku rosyjskich żołnierzy - komentuje Mirosław Skórka.

