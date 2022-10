- Wzywamy pana prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Panie prezydencie, proszę ją zwołać. Sytuacja jest bardzo poważna! Pan i pana ludzie to wiedzą – apeluje w Radiu ZET Piotr Zgorzelski z PSL.

- Proszę podzielić się informacjami z opozycją demokratyczną. Proszę wsłuchać się w nasz głos – dodaje wicemarszałek Sejmu. Polityk nie wyklucza ataku Rosji na Lwów, Stanisławów, „a być może nawet na odcinek bliski naszej granicy”. Zdaniem polityka ludowców, zagrożeniem dla Polski jest również Aleksandr Łukaszenka. - Dla Putina świat zachodni i NATO, to USA i Wielka Brytania. Dla Łukaszenki jest to Polska i Litwa i on tam generuje swoją nienawiść i niechęć – podkreśla Zgorzelski.

„Konkurs kto jest większą, ruską onucą”

Pytany przez Bogdana Rymanowskiego o polityków PO, którzy kontrolują polskie MSZ, sprawdzając noty dyplomatyczne ws. Ukrainy i Niemiec, Gość Radia ZET odpowiada, że jest to „konkurs, kto jest większą, ruską onucą”. - Jeśli faktycznie okaże się, że PiS macha szabelką pod nazwą „reparacje”, a złożył notę dyplomatyczną, w której w ogóle nie ma tego słowa, to znaczy, że są oszustami i chcą tylko grać politycznie – komentuje Piotr Zgorzelski.

Polityk PSL: Polacy poradzą sobie nawet, jak władza ich zostawi. Państwo nie zdało egzaminu

Po tej zimie Prawo i Sprawiedliwość straci władzę? - Jeśli ktoś myśli, że zima będzie dla PiS elementem pogrążającym, to może się zawieść. To nie PiS będzie miało swój sprawdzian, tylko Polacy – uważa Piotr Zgorzelski. Zaznacza, że Polacy są narodem zaradnym i poradzą sobie, „nawet, jeśli ta władza ich zostawi”. W ocenie polityka ludowców, państwo kompletnie nie zdało egzaminu.

Zgorzelski: Są dobrodziejami czy złodziejami?

Rząd apeluje do samorządów o współpracę ws. węgla? - Czy wyobraża pan sobie wójta, który stoi na placu i sprzedaje węgiel, a księgowa wystawia kwit? To ustawka propagandowa – ocenia Zgorzelski. Dodaje, że „nie chodzi o to, by prezydent wynajmował ciężarówki”. - To pokazówka, że samorządy mogą sprowadzać węgiel. Nie mogą. Nie powinny – zaznacza Gość Radia ZET. Jego zdaniem „premier obsobacza przed kamerami samorządowców i mówi: Tyle wam daliśmy!”. - Zabrali 20 mld, dali 13,5. To są dobrodziejami czy złodziejami? – pyta Zgorzelski. Podkreśla, że oczywiście rząd i samorząd powinny razem stawić czoła kryzysowi, jednak dodaje: - Ale jeśli przez 7 lat traktuję pana jako wroga, a pan przychodzi po prośbie po 7 latach, to te zadry w sercu jeszcze są. Jego zdaniem samorządowcy są gotowi do rozmowy, ale władza wcale nie chce rozmawiać.

- Czy Polska powinna dysponować bronią nuklearną? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – odpowiada Piotr Zgorzelski.

- Łysina Zgorzelskiego jest o wiele bardziej atrakcyjna dla wyborców, niż broda Kosiniaka? – pyta dziennikarz.

- Broda Kosiniaka bardziej atrakcyjna – ocenia polityk.

- Czy Jarosław Gowin, zgodnie z sugestią Donalda Tuska, powinien zostać rozliczony? – pyta gospodarz programu.

- Tak – uważa Gość Radia ZET.

- Czy Gowin na liście PSL może zaszkodzić ludowcom? – pyta Rymanowski.

- Może – odpowiada Zgorzelski.

- Czy Szymon Hołownia ma większe ego, niż Radosław Sikorski? – pyta prowadzący.

- Milczenie jest złotem – komentuje wicemarszałek.

Polityk PSL: Ruch Hołownia-Trzaskowski-Kosiniak zwiększyłby szansę opozycji. Mógłby zdobyć większość do odrzucenia prezydenckiego weta

Co z ruchem Hołownia-Trzaskowski-Kosiniak? - To dobry projekt. Z pewnością zwiększałby szansę [na wygraną – red.] demokratycznych partii na opozycji – mówi Piotr Zgorzelski w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Jego zdaniem „ten projekt, w przyjaźni z pozostałymi ugrupowaniami demokratycznymi, mógłby się otrzeć o większość do odrzucenia weta prezydenckiego”. Gość Bogdana Rymanowskiego przytacza badania politologiczne, z których wynika, że „część wyborców opuściła PiS, ale jeszcze nigdzie nie poszła”. - Z tych samych badań wynika, że wyborcy PO stanowią swoiste getto, segment bańki – dodaje. Zgorzelski podkreśla, że coraz większa liczba wyborców nie chce już uczestniczyć w polsko-polskiej wojnie i „chętnie zagłosowałaby na projekt, który szedłby na wskroś temu podziałowi”. Donald Tusk balastem, który nie został uwzględniony w projekcie? - Absolutnie nie jest jakimkolwiek balastem. Jest wybitnym politykiem, który przyszedł, a nie musiał, chce przywrócić normalność – komentuje Gość Radia ZET i zaznacza: - Nigdy złego słowa o Tusku.

Polska 2050 i PSL na wspólnej liście? - Dziś nic nie jest przesądzone. Dla mnie projekt z ugrupowaniem pana Hołowni, jest projektem centroprawicowym, który daje szansę, jako drugi blok, na wygranie z PiS – odpowiada polityk ludowców.

- Funkcję będzie sprawował Marek Kuchciński, a robotę będzie robił Michał Dworczyk – tak Piotr Zgorzelski komentuje zmianę na stanowisku szefa Kancelarii Premiera. Wicemarszałek Sejmu uważa, że takim ruchem Jarosław Kaczyński wzmocnił pozycję Mateusza Morawieckiego. - Najpierw pokazano, że premier coraz mniej może, a potem dali człowieka z głównego jądra PiS, żeby go wspierał. Kuchciński będzie wzmocnieniem - trochę osłania i wzmacnia premiera. Taki zderzak – mówi Piotr Zgorzelski.

Zgorzelski: Polska powinna usiąść za kierownicą UE

Wicemarszałek Sejmu uważa, że Unia Europejska powinna mieć wspólną politykę zagraniczną. Czy nie zdominowałyby jej Niemcy? - Właśnie dziś, kiedy Niemcy są wewnętrznie słabe, pokłócone, to rolą Polski powinno być to, by usiąść za kierownicą UE, a nie być smerfem Marudą – uważa gość Bogdana Rymanowskiego i dodaje, że „polską racją stanu jest to, by nie jątrzyć w UE, a być w jej jądrze”.

RadioZET/MA