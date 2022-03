- Zależy nam przede wszystkim na niewzruszoności gwarancji, której w ramach sojuszu udzielają Stany Zjednoczone. Tu zwłaszcza, Polsce i państwom regionu. Gdyby doszło do ataku na Polskę, to USA będą broniły Polski – mówi w Radiu ZET szef BBN Paweł Soloch, pytany o to, czego oczekujemy od prezydenta USA.

- Zależy nam również na wzmocnieniu obecności [wojsk – red.] w Polsce, na flance wschodniej. Chcemy przyspieszenia możliwości zakupów rakiet Patriot, myśliwców F35 i czołgów. Będzie na ten temat mowa – wylicza Gość Radia ZET. Dopytywany o stałe bazy amerykańskie w Polsce, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada, że o tym też będzie mowa. – Czy będzie decyzja, umowa – tego nie oczekujmy. To jest rozmowa polityczna, tam nie będzie podpisywania żadnych umów – wyjaśnia. Soloch dodaje, że jest też przewidziany moment, kiedy prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych będą rozmawiali zupełnie w 4 oczy. - Mogą tam paść pewne kwestie, które prezydent Biden chciałby bezpośrednio przekazać naszemu prezydentowi. My też mamy pewne rzeczy przygotowane, które prezydent Duda będzie chciał poruszyć – mówi Gość Radia ZET, ale nie chce zdradzić, czego one dotyczą, tłumacząc, że najpierw powinien się o nich dowiedzieć prezydent USA. - Agenda była oczywista: kwestie wojskowe, pomoc humanitarna, sankcje wobec Rosji, rozmowy nt. ew. dalszych działań, które można podjąć, by zatrzymać agresję – mówi Soloch.

Szef BBN: Jutro spotkanie Biden-Trzaskowski na Stadionie Narodowym. Była też mowa o spotkaniu Biden-Morawiecki

Dopytywany przez Beatę Lubecką o wizytę Joe Bidena w Rzeszowie, Paweł Soloch tłumaczy, że to strona amerykańska postanowiła, że najpierw Rzeszów, a potem Warszawa. - Nasz prezydent w tym samym czasie odwiedzi polskich żołnierzy, po powitaniu prezydenta Bidena – zdradza Gość Radia ZET. Dodaje również, że będą 2 spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz spotkanie z uchodźcami. Szef BBN zapowiada takż, że jutro na Stadionie Narodowym będzie spotkanie Biden-Trzaskowski. Rozmowa Biden-Morawiecki? - Na pewno będzie spotkanie ze stroną rządową. Była mowa w jakimś momencie, by prezydent Biden spotkał się z premierem Morawieckim. Była taka opcja – odpowiada minister.

„Atak nuklearny to koniec świata, w jakim żyjemy. Również dla Rosjan”

Pytany o agresję Rosji, Gość Radia ZET wyjaśnia, że w ramach sojuszu przygotowujemy się również na najgorsze scenariusze. - Rosja musi zdawać sobie sprawę z tego, że atak nuklearny oznaczałby III WŚ i koniec świata, w jakim żyjemy. Również dla Rosjan – komentuje Paweł Soloch. - Nasz prezydent bardzo naciska na to, by nie być reaktywnym tylko aktywnym i mieć plany – zaznacza szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

RadioZET/MA