Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy Emmanuel Macron pomoże Polsce na Forum Unii Europejskiej w rozwiązaniu sporu z KE, szef BBN odpowiada: - Francja obejmuje od przyszłego roku prezydencję i rozmowy prezydentów były w tej perspektywie. - Nasz prezydent przedstawiał naszą opcję i mówił, czym powodowana jest nasza polityka. Można było odnieść wrażenie, że spotkało się to ze zrozumieniem prezydenta Macrona i z jego strony była postawa poszukująca rozwiązania – tłumaczy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Pawła Solocha cieszy to, że Francji „nie chodzi o zmiażdżenie i spowodowanie bezwarunkowej kapitulacji wobec postawy Komisji Europejskiej, wobec wyroków, tylko chodzi o znalezienie kompromisowego wyjścia”.

Inne tematy poruszane podczas spotkania? - Wszystkie duże tematy tam padły – czy to UE, czy inwestycje w energetykę, w tym jądrową – wymienia Soloch. Pytany przez Beatę Lubecką o przełom w relacjach Polska-Francja, jej gość wyjaśnia, że obaj prezydenci mówili o relacjach, które „wchodzą w fazę strategiczną”. - Możemy rozpatrywać wspólne projekty – czy to w dziedzinie współpracy, jeśli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej, bezpieczeństwa, w dziedzinie energetyki – mówi szef BBN. Francuzi zainwestują w reaktor jądrowy? - Padła deklaracja z naszej strony o gotowości rozpatrzenia propozycji francuskiej, docenienia tego, że ich propozycja ma wymiar europejski. Mówimy o współpracy Francji w realizacji projektu Polski posiadania elektrowni nuklearnych – wyjaśnia Gość Radia ZET.

Gość Radia ZET zaznacza, że z całego wczorajszego spotkania Duda-Macron najważniejsza była rozmowa w 4 oczy. - Obaj panowie pół godziny spacerowali po ogrodach Pałacu Elizejskiego – zdradza Soloch. Podkreśla, że atmosfera była „niezwykle przyjazna”.

- Konwój humanitarny stoi. Rząd w Mińsku nie chce go wpuścić. Rozważane są działania, które umożliwiłyby dostarczanie jakiejś pomocy na Białoruś – mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, jakie to działania, Paweł Soloch odpowiada: - Są organizacje międzynarodowe, poprzez które można działać, jest „Czerwony Krzyż”, organizacje ONZ. Gość Radia ZET podkreśla, że ta pomoc nie musi być konieczna realizowana pod polską flagą. - Prezydentowi i władzom Polski chodzi o to, by pomoc skutecznie dotarła do kilkunastu tysięcy uchodźców, którzy są na terenie Białorusi – mówi szef BBN.

Pytany przez prowadzącą o to, co ws. sytuacji na polsko-białoruskiej granicy może więcej zrobić Andrzej Duda, Paweł Soloch odpowiada, że „prezydent, pozostając w kontakcie z naszym rządem, prowadzi międzynarodową akcję, zabiega o międzynarodowe wsparcie w tej kwestii”. - Zarówno takie, żeby utrzymana została linia Unii Europejskiej, linia sojusznicza NATO, ale również, by państwa takie, jak Turcja czy Irak, żeby też podjęły stosowne działania – dodaje Gość Radia ZET. Pytany o to, czy była jakaś próba nawiązania kontaktu z prezydentem Białorusi, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada, że „oficjalnie nie było takich kontaktów i prób”.

Paweł Soloch mówi również o tym, że prezydent Francji zaproponował Polsce pomoc ws. sytuacji na granicy. - Była kwestia czego oczekujemy. My oczekujemy wsparcia politycznego – mówi minister. - Była kwestia rozważenia ewentualnego, nowego pakietu sankcji wobec reżimu Łukaszenki. Były rozważania. Nasz prezydent przedstawił nasz punkt widzenia, spotkało się to ze wstępną akceptacją. Poczekajmy na konkretne decyzje – opowiada Soloch.

- Współpraca prezydenta z ministrem Błaszczakiem jest bardzo dobra. Ja mam z nim regularne spotkania, jesteśmy na bieżąco w kontakcie. Pan minister jest w bezpośrednim kontakcie z prezydentem. Jest bardzo dobrym ministrem i poświęca dużo czasu temu zadaniu – odpowiada Paweł Soloch, pytany przez słuchacza o ministra obrony.

Pytany o prezydenckich ministrów, którzy lądują w spółkach Skarbu Państwa, Paweł Soloch zapewnia: - Nie wybieram się. - Będę tak długo szef BBN, jak długo pan prezydent uzna to za stosowne – dodaje.

