Minister podkreśla, że mamy ok. 30 tys. rosyjskich żołnierzy na Białorusi (…) „i jeśli oni tam zostaną – a są elementy, które wskazują, że tak będzie – to zmienia to sytuacją w regionie i będziemy mieli drugi Kaliningrad”. - Odpowiedź NATO musi być adekwatna. Będzie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rosyjskich 200 km od Warszawy. Oczekujemy od NATO symetrii? O tym będziemy rozmawiali. Oczekujemy, że Sojusz udzieli nam i krajom bałtyckim adekwatnego wsparcia - zaznacza szef BBN. Paweł Soloch zaznacza, że „te wszystkie sankcje, które – w stosunku do tego, co robi Rosja - robione są metodą kropelkową - wydają się nie robić wrażenia na Rosji”. - Wrażenie na Rosji robi potencjalna odpowiedź odstraszająca związana ze zdolnościami wojskowymi – mówi prezydencki minister.

Dopytywany o spotkanie Dziewiątki Bukaresztańskiej i o to, jakie zaprezentuje stanowisko, Gość Radia ZET zapowiada: - Potępienie agresji rosyjskiej na Ukrainę i zgłoszenie oczekiwań wobec NATO, że również musi odpowiedzieć zdolnościami do odstraszania i do obrony. Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy spodziewamy się deklaracji ze strony NATO, że na wschodniej flance siły zostaną zdecydowanie powiększone, Paweł Soloch odpowiada: - Takie będziemy prezentowali stanowisko. Minister dodaje, że to nie musi być dokładnie tylu żołnierzy, ilu ma Rosja, bo ważne jest też uzbrojenie.

„Nie ma mowy o wysyłaniu polskich wojsk na Ukrainę”

Nie będzie interwencji NATO na Ukrainie? - Nie przesądzajmy tak definitywnie sprawy – mówi Gość Radia ZET. Szef BBN podkreśla jednocześnie, że nie ma mowy o wysyłaniu wojsk polskich na Ukrainę. - To nie jest w ogóle rozpatrywane – zapewnia Paweł Soloch.

Szef BBN: Los Ukrainy jest teraz w rękach Ukraińców. Wstąpienie do NATO? Zapewne nie byłoby jednomyślności

- Na bieżąco i na gorąco prezydent usłyszał o bombardowaniu Kijowa, o ataku. Mówił o bezpośrednim zagrożeniu swoim i swojej rodziny. Rosjanie chcą przejąć kontrolę nad stolicą – mówi Paweł Soloch o porannej rozmowie Andrzeja Dudy z Wołodymyrem Zełenskim. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla, że Polska i cały świat usłyszeli o tym, że Ukraina została sama. - To przypomina Polskę w 1939 roku, a nawet gorzej. My byliśmy w sojuszach, Ukraina nie jest. Nie ma żadnych formalnych gwarancji bezpieczeństwa – dodaje minister. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, dlaczego nasz wschodni sąsiad nie może być przyjęty, w tak wyjątkowej sytuacji do NATO, Soloch odpowiada: - W przypadku takiej deklaracji wymagana jest jednomyślność i tej jednomyślności zapewne by nie było. Gość Radia ZET przypomina, że „we wcześniejszym okresie, kiedy była kwestia mapy drogowej dla Ukrainy, to protestowały przeciwko temu Francja i Niemcy, pod naciskiem Rosji”. Czy Polska nie powinna naciskać na partnerów z NATO w tej sprawie? - Sojusz na tym etapie zgodził się co do tego, że nie można zamykać Ukrainie drogi dostępu do NATO, ale teraz mamy sytuację, że losy Ukrainy będą rozstrzygały się w ciągu kilku dni – mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. - W tym sensie prezydent Zełenski miał rację, że los Ukrainy przynajmniej w ciągu kilku dni jest w rękach samych Ukraińców. Musi wytrzymać co najmniej kilka dni i to leży na barkach samych Ukraińców – komentuje Soloch. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, co się zdarzy za tych „kilka dni”, minister komentuje, że „na pewno bezwzględne sankcje wobec Rosji, niezależnie od efektów agresji”. - Sankcje wobec Rosji powinny być kontynuowane. Zwłaszcza blokada systemu Swift – uważa Gość Radia ZET Paweł Soloch.

"Wydaje się, że jesteśmy dobrze przygotowani na cyberataki. Wierzymy, że nie damy się zaskoczyć"

- Mamy świadomość, że takie zagrożenie istnieje. Podejmowane są działania w takim celu, by uniknąć tych ataków albo ograniczyć ich skalę – mówi Gość Radia ZET Paweł Soloch, pytany o to, czy Polska jest przygotowana na cyberataki, głównie ze strony Rosji. - Wydaje się, że jesteśmy dobrze przygotowani na tę okoliczność. Mówię dobrze, a nie mówię bardzo dobrze, bo musimy liczyć się z nieprzewidzianymi [ruchami – red.] – dodaje szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. - Wierzymy, że nie damy się zaskoczyć. Wierzymy i działamy – komentuje prezydencki minister. Podkreśla, że oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy. - Musimy brać pod uwagę, że może nastąpić coś, czego nie braliśmy pod uwagę we wcześniejszych kalkulacjach – mówi Soloch.

Czy prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, o co apeluje opozycja? – Nie wyklucza. To temat, który jest bardzo brany pod uwagę - zdradza Gość Radia ZET. Minister zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna.

RadioZET/MA