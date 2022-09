Gość Radia ZET zaznacza, że „trzeba zmienić system, ale, żeby to zrobić, to trzeba zmienić kartę nauczycieli, która jest szkodliwa”. Szef MEiN dodaje, że zreformowałby szkołę, gdyby nie karta nauczyciela i upór związków zawodowych. - Nieszczęściem polskich szkół jest karta nauczyciela. Ludzie z ZNP to wiedzą, tylko bronią tego jak niepodległości, bo to ich przywileje – mówi gość Bogdana Rymanowskiego i ocenia, że Związek Nauczycielstwa Polskiego „działa na szkodę nauczycieli”. - Nie pozwala zreformować systemu, który jest dla nich szkodliwy – komentuje minister. Sławomir Broniarz? - Nie spotykam się z nim, bo nie przychodzi na spotkania. Zaproszenia wysyłałem wielokrotnie – odpowiada Przemysław Czarnek.

Podwyżki dla nauczycieli? „Życzyłbym wszystkim w budżetówce takich podwyżek”

Dopytywany przez prowadzącego o podwyżki dla nauczycieli, szef MEiN tłumaczy, że „budżet zakłada podwyżkę o 1240 złotych brutto miesięcznie, rok do roku dla najmniej zarabiających i 814 złotych brutto dla najlepiej zarabiających”. - Życzyłbym wszystkim w budżetówce takich podwyżek – dodaje minister Czarnek. Tłumaczy, że wynagrodzenie nauczycieli najmniej zarabiających wzrosło na przestrzeni 6 lat o 63 proc. i wrośnie o kolejne kilkadziesiąt. - Nauczyciel wchodzący do zawodu będzie zarabiał o 80 proc. więcej, niż w 2015 roku. To źle? – pyta Gość Radia ZET. Minister chciałby, „żeby każdy rząd w każdej chwili dawał takie podwyżki najmniej zarabiającym nauczycielom”. - Więcej nie możemy zrobić – przyznaje gość Bogdana Rymanowskiego.

Minister edukacji o podręczniku do HiT: Nie czytałem całego. To sprawa nauczycieli, z czego będą uczyć

Pytany o podręcznik do przedmiotu HiT, autorstwa prof. Roszkowskiego, Przemysław Czarnek przyznaje, że go nie przeczytał, bo nie jest uczniem pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej. - Ale jest pan ministrem, który dopuścił podręcznik – dodaje prowadzący. - Ministerstwo dopuściło również podręczniki do geografii, biologii, chemii, fizyki i (…) pan myśli, że wszystkie się czyta? – odpowiada szef MEiN. Czarnek zaznacza, że jego resort wprowadził przedmiot, jest on nauczany i to jest sukces. - A z czego nauczyciele będą uczyć – to już ich sprawa. Dziś są już 3 podręczniki na rynku – mówi Gość Radia ZET.

„Uwielbiam każdą swoją pracę. Nie podam się do dymisji”

- Lubi pan swoją pracę? Lubi pan być ministrem? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Uwielbiam każdą swoją pracę, którą wykonuję bardzo sumiennie. Do każdego swojego obowiązku podchodzę niezwykle sumiennie – odpowiada Przemysław Czarnek.

Pytany przez Katarzynę Lubnauer o to, kiedy poda się do dymisji, po serii porażek, minister odpowiada, że „pani Lubnauer powinna zająć się czymś poważnym, a nie takimi pytaniami”.

- Czuje pan, że zrobił pan wszystko, co pan mógł? – dopytuje prowadzący.

- A pan zrobił wszystko, co mógł w życiu? – mówi polityk

- Oczywiście, że nie – odpowiada Rymanowski.

- Ja też nie – komentuje Czarnek.

Gość Radia ZET przyznaje, że żałuje, że pewnych rzeczy nie udało się jeszcze zrobić, jak np. zmiana statusu zawodowego nauczyciela. - Są pewne rzeczy, które można było zrobić lepiej, ale zawsze w życiu tak jest – mówi minister. Zapowiada również: - Nie podam się do dymisji.

Szef MEiN zapowiada: Od 1 października podwyżki dla pracowników uczelni

- Od 1 października podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, jak w budżetówce. Od przyszłego roku kolejne 7,8 proc. Łącznie będzie to ok. 12-13 proc. Są na to środki – zapowiada Przemysław Czarnek w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dodaje, że podwyżka ta obejmie wszystkich pracowników uczelni. - To będzie kilkaset złotych. Kolejna podwyżka o 7,8 proc., kiedy wejdzie w życie ustawa budżetowa – tłumaczy minister edukacji i nauki. Gość Bogdana Rymanowskiego przyznaje, że podwyżki dla nauczycieli akademickich w głównej mierze zależą od uczelni. - Ja jestem nauczycielem akademickim i w tym roku dostałem podwyżkę z KUL - 500 złotych netto – zdradza minister Czarnek.

Minister: Nie ma ryzyka zamykania szkół z powodu temperatur

Pytany przez prowadzącego o to, czy istnieje ryzyko, że szkoły będą zamykane z powodu niskich temperatur i wysokich kosztów ogrzewania, szef MEiN odpowiada: - Ja uważam, że nie ma takiego ryzyka. Dodaje: - Właśnie po to przekazujemy samorządom 13 mld 700 mln złotych, więc samorządy mogą przeznaczyć te środki również na ogrzanie szkół.

Zwolnienie z WF-u tylko od lekarza specjalisty? - Postulat ministra sportu jest sensowny. Trwają prace w MEiN nad zmianą przepisów – zdradza Gość Radia ZET. Minister dodaje, że w wielu przypadkach zwolnienia wystawiane są „na wyrost”. - Kondycja fizyczna młodzieży i dzieci jest gorsza, niż przed covidem. Zwolnienia z WF-u na wyrost powinny być likwidowane. Pomysł, by długoterminowe zwolnienia wystawiali specjaliści, jest pomysłem godnym rozważenia – komentuje Czarnek.

Przemysław Czarnek: To my bronimy godność pana córki, a pan wykorzystują swoją córkę do gry politycznej. Wstyd!

- Ten pan robi karierę polityczną. Chyba będzie chciał startować w wyborach z lewicowej listy. Hucpa, jaką robi wokół swojej córki jest nie na miejscu – odpowiada minister edukacji, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o proces, jaki zamierza wytoczyć – jemu i profesorowi Roszkowskiemu - ojciec dziewczynki poczętej dzięki metodzie in vitro. - Wszystkie dzieci mają godność osoby ludzkiej bez względu na to, jaką metodą zostały poczęte – tłumaczy Przemysław Czarnek. - Temu panu powiem: to my bronimy godność pana córki, a pan wykorzystują swoją córkę do gry politycznej. Wstyd! – dodaje minister. Podkreśla, że fragment w podręczniku do HiT, dotyczący metody in vitro nie byłby usuwany, gdyby „Tusk nie wykorzystał w sposób bezczelny i kłamliwy dzieci poczętych metodą in vitro, do brudnej gry politycznej”. - Przychyliłem się do prośby wydawnictwa, żeby usunąć ten fragment, by dalej dzieci poczęte dzięki metodzie in vitro nie były wykorzystywane do brudnej gry politycznej – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego.

- Jak państwo przeanalizujecie polskość, to jest ona na stałe związana z chrześcijaństwem. Nie będzie chrześcijaństwa – nie będzie polskości. Tradycje, kultura związane są z chrześcijaństwem i z niego wynikają – tłumaczy Przemysław Czarnek, pytany o swoje słowa, że „Polska albo będzie chrześcijańska, albo jej nie będzie”. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy można być dobrym Polakiem, nie będąc chrześcijaninem, minister odpowiada, że oczywiście i dodaje: - Mam wielu przyjaciół, którzy są ateistami albo nie są chrześcijanami.

- I o czym rozmawiacie na spotkaniach – pyta Rymanowski.

- O samochodach, pogodzie, Polsce, języku. O Panu Bogu też. Oni usiłują mnie przekonać i nawracać. Nie udało się – komentuje Czarnek.

Minister: To pani Dobrosz-Oracz i Gazeta Wyborcza powinna mnie wielokrotnie przeprosić. Gdyby to zrobili - mogę wysłać kwiaty

- Wyśle pan kwiaty Justynie Dobrosz-Oracz? – pyta Bogdan Rymanowski.

- A co, ma urodziny? – odpowiada Przemysław Czarnek.

- Miał pan z nią starcie – tłumaczy prowadzący.

- Ona miała ze mną chyba – komentuje Gość Radia ZET.

- Ale kobiety trzeba szanować – dodaje dziennikarz.

- A ja nie poszanowałem? – pyta minister.

- Nieładnie pan powiedział, w odpowiedzi na jej pytanie – zwraca uwagę gospodarz programu.

- Pytanie?! – dziwi się polityk.

Dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz zapytała ministra, czy ten zakaże seksu dla przyjemności.

- Dziennikarze są od tego, żeby pytać o normalne rzeczy. Jak ktoś pyta o coś takiego, to albo jest głupi, albo prowokuje – ocenia szef MEiN. Zaznacza, że nie poczuwa się do jakiejkolwiek winy, ponieważ dziennikarka zadała „głupie pytanie”.

- Nie przeprosi pan? – dopytuje Bogdan Rymanowski.

- Nie, bo nie mam za co. To pani Dobrosz-Oracz i Gazeta Wyborcza powinna mnie wielokrotnie przeprosić za to, że zmienia sens moich wypowiedzi, przekłamuje, pluje na mnie. Gdyby mnie Wyborcza przeprosiła i pani Justyna również, za to, że wielokrotnie kłamała na mój temat, to ja jej wtedy mogę wysłać kwiaty – komentuje Przemysław Czarnek.

