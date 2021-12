Jego zdaniem „wspólny kandydat opozycji na premiera jest elementem otwarcia i daje perspektywę tego, że później można się dogadywać”. Szef klubu Lewicy nie wie jeszcze, czy będzie wspólna lista wyborcza całej opozycji, ale podkreśla, że jeśli będzie kandydat na premiera, to będzie wiadomo, że partie opozycyjne stworzą później rząd. - Jestem zwolennikiem pokazywania naszym wyborcom, że jesteśmy dojrzali do rządzenia. Dziś – to moja diagnoza – wyborcy uważają, że opozycja nie ma w sobie elementu, który by ich spajał – komentuje Krzysztof Gawkowski.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, kto miałby być tym wspólnym kandydatem opozycji na premiera, szef klubu Lewicy odpowiada, że „najwięcej kart w ręku ma zawsze największy klub parlamentarny” i dodaje: - Uczciwie trzeba powiedzieć, że są postaci w PO, które mogłyby wziąć to przywództwo w ręce. Tusk czy Trzaskowski? - Mentalnie jestem bliżej Trzaskowskiego, ale i na Lewicy są kandydaci, i w PSL-u, i u Hołowni. Najważniejsze, byśmy potrafili zewrzeć szyki – mówi Gość Radia ZET. Gawkowski podkreśla, że Lewica chce być partnerem, chce być traktowana jako ważny podmiot, a nie przedmiot.

Krzysztof Gawkowski: Trzeba będzie złożyć wniosek o delegalizację PiS, jeśli prezydent podpisze „lex TVN”. Za to jest TS

- Jeśli prezydent chce się zachować uczciwie w stosunku do swoich słów z 15 sierpnia tego roku, to powinien tę ustawę zawetować. Jeśli PiS złamie zasady demokratycznego państwa prawa, prezydent podpisze „lex TVN”, to trzeba będzie złożyć wniosek o delegalizację PiS – zapowiada w Radiu ZET szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Polityk podkreśla, że zdelegalizować partię może Trybunał Konstytucyjny i dodaje: - Nie stanie się to pewnie w tej kadencji, ale w następnej tak. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy chciałby zdelegalizować Prawo i Sprawiedliwość, Gość Radia ZET odpowiada, że tak i tłumaczy: - Partia, która łamie prawo, nie szanuje konstytucji, upolityczniła najważniejsze organy państwa jest szkodnikiem ustrojowym. - To zakłada artykuły konstytucji mówiące o tym, że można zdelegalizować partię – mówi Gawkowski.

„Postanowili przejąć TVN tak, jak TVP. Za to jest Trybunał Stanu”

Szef klubu Lewicy dodaje, że na wczorajszym proteście w Bydgoszczy, w obronie wolnych mediów, było kilka tysięcy osób. - W całej Polsce była podobna emocja – ludzie boją tego, co robi PiS w ramach zmian legislacyjnych, w ramach zamykania wolnych mediów – komentuje polityk opozycji. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość uważa, że dzięki takiej ustawie będzie dłużej rządziło. Krzysztof Gawkowski zaznacza również, że „raban jest na kilku polach”. - Jeśli jest ustawa, którą proceduje się niezgodnie z regulaminem Sejmu, bo zwołuje się komisję, na 30 minut przed mówi się, o czym będzie ta komisja, biuro legislacyjne mówi, że to niezgodne z prawem, a szefowie komisji brną, to trzeba protestować – mówi Gość Radia ZET. Dodaje, że Lewica złożyła zawiadomienie do prokuratury na szefa sejmowej komisji kultury. - Postanowili przejąć TVN tak, jak przejęli publiczną telewizję. Za to jest Trybunał Stanu. Nie powinniśmy się tego bać. Jeżeli politycy PiS niszczą Polskę, to w przyszłości będą za to odpowiadali – zapowiada Krzysztof Gawkowski. Szef klubu Lewicy zaznacza, że „albo jesteśmy wszyscy po stronie demokratycznego państwa, albo jesteśmy po stronie starego satrapy – premiera Kaczyńskiego – który za wszelką cenę próbuje utrzymać władzę, bo widzi, że sondaże spadają, drożyzna jest olbrzymia, inflacja postępuje i do tego mamy wiele afer”.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA