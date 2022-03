Dodaje, że w tej chwili w Polsce jest ponad 450 tys. uchodźców z Ukrainy. - Musimy zrobić wszystko, by zabezpieczyć wszystkich, którzy szukają w Polsce schronienia – podkreśla wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Szefernaker dodaje, że „kobiety z dziećmi i starcy to absolutny priorytet, przechodzą szybką ścieżką”. - Druga grupa to osoby, które mają dokumenty, by móc przebywać w Polsce, są obywatelami państw trzecich. Np. studenci, którzy studiowali na Ukrainie, pracownicy – mówi minister. Tłumaczy, że osoby, które nie mają dokumentów trafią od razu do ośrodków chronionych straży granicznej i tam zaczyna się procedura weryfikacji takich osób. - Wprowadziliśmy mechanizmy, które pozwolą nam na to, by obywatele państw trzecich nie przebywali razem z kobietami z dziećmi. Tam też może dochodzić do różnych prowokacji – zdradza Gość Radia ZET.

„Odnotowujemy prowokacje na granicy. Policja będzie interweniować wobec wszystkich, którzy nie szanują naszej gościnności”

Dopytywany o Przemyśl, w którym wczoraj mężczyźni zaatakowali uchodźców, Paweł Szefernaker odpowiada, że „w sytuacji, kiedy jest tyle osób w jednym miejscu, obywatele różnych państw również uciekają z miejsc, które są w stanie wojny, to dochodzi do prowokacji”. - Odnotowujemy prowokacje przy polskiej granicy, po polskiej stronie. Również w sferze informacyjnej pojawia się wiele informacji dotyczących rzekomych przestępstw – zdradza wiceszef MSWiA. Szefernaker zapowiada, że „wobec wszystkich, którzy nie szanują naszej gościnności, policja będzie interweniować w adekwatny do sytuacji sposób”. - Wobec osób, które nie zachowują porządku, bez względu na to, czy to obywatele państw trzecich, czy ci, którzy prowokują na miejscu – będą wyciągane konsekwencje – zapowiada gość Beaty Lubeckiej.

Pytany o specustawę dot. uchodźców, wiceminister spraw wewnętrznych zapowiada, że będzie przedstawiona dziś, najpóźniej jutro. - We współpracy z samorządami każdy resort przygotowuje swój komponent ustawy. To już ostatnie prace – dodaje. Co znajdzie się w ustawie? - Wszyscy, którzy przyjechali od 24 lutego będą mieli uregulowany ustawowo status, nie będą musieli chodzić do urzędów, by rozpoczynać procedurę legalnego pobytu – wyjaśnia Gość Radia ZET.

Paweł Szefernaker zapowiada również, że w najbliższych godzinach Caritas planuje postawić na granicy miejsca, „które pozwolą, by osoby po drugiej stronie mogły mieć herbatę, stosowne wyżywienie”.

Korytarze dla niepełnosprawnych dzieci, by mogły szybciej znaleźć się w Polsce? -Rozmawiamy z Ministerstwem Rodziny, wdrożymy dziś pewne działania, które pozwolą, by takie osoby trafiły szybciej do gmin, do powiatów - komentuje wiceszef MSWiA.

RadioZET/MA