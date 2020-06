Efekty wizyty? – Żadne. Przywiezie sobie ładne zdjęcie, które będzie mógł wkleić sobie do kampanijnego albumu – komentuje kandydat na prezydenta. Jego zdaniem Duda „nie potrafi nic załatwić, jest kompletnie zależny, jest sterowany na pilota z komitetu centralnego na Nowogrodzkiej”. - Całkiem nieźle idzie mu defilowanie w Waszyngtonie. Dobrze, że tym razem krzesło przynajmniej było. Sugerowałem, żeby wysłać tam też klęcznik w ramach rozdziału Kościoła od państwa – dodaje Hołownia. Gość Radia ZET uważa, że prezydent ma nadzieję, że „utwardzeni żelazną część żelaznej części jego elektoratu”. - Ale kolejny raz pokazał, jak słabym jest prezydentem – mówi kandydat na prezydenta. Szymon Hołownia ocenia, że obecni rządzący nie mają żadnego pomysłu na to, jak budować polską politykę międzynarodową.

"Nie jestem dogmatycznym zwolennikiem stałej obecności wojsk"

Amerykańscy żołnierze w Polsce? - Ja nie jestem dogmatycznym zwolennikiem stałej obecności wojsk – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem przesunięcie wojsk amerykańskich z Niemiec to pytanie o to, czy „Polska nie staje się przystawką, kartą przetargową, którą Donald Trump będzie mógł używać w relacjach z Angelą Merkel, mówiąc: Jak wy nie chcecie, to Duda wszystko weźmie”. - Nasze bezpieczeństwo można dużo efektywniej wzmacniać, stałym mechanizmem rotacyjnej obecności, który będzie działał jak maszyna wymieniająca żołnierzy – uważa gość Radia ZET. - Nie można kwestii bezpieczeństwa Polski rozgrywać w ten sposób, że jeżeli mieliby nawet przyjechać do nas żołnierze, to my nie wiemy, bo to nie jest wynegocjowane – dodaje.

Hołownia: Głosowanie na Trzaskowskiego to zwycięstwo Dudy. W II turze to ja mam dużo większe szanse, żeby z nim wygrać

- Głosowanie na Trzaskowskiego to zwycięstwo Dudy – uważa kandydat na prezydenta Szymon Hołownia. Jego zdaniem PiS pozwoliło PO wymienić kandydata po to, żeby powtórzyć 2005 rok. - To dla wszystkich oczywiste, że chcą odegrać to jeszcze raz, czyli w I turze kandydat PO uzyskuje świetny wynik a w II dostaje solidny łomot – dodaje Hołownia i podkreśla, że musi zrobić wszystko, żeby dostać się do II tury. - Tam mam dużo większe niż Trzaskowski szanse wygrać z Dudą, ze względu na niższy elektorat negatywny – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

"Wydaliśmy praktycznie wszystko, co zebraliśmy"

Pytany o finansowanie kampanii, Szymon Hołownia odpowiada, że ze sztabem wydali praktycznie wszystko, co zebrali. - W pierwszej kampanii zebraliśmy prawie 5 mln złotych, w tej około 2 mln 300 tys. Te pieniądze wydawane są na bieżąco – tłumaczy kandydat na prezydenta. Podkreśla jednocześnie, że nie ma dostępu „do tych wielkich mediów”, które „robią dziś kampanię” jego dwóm głównym kontrkandydatom. - Nie jest łatwo walczyć z dwoma partiami – ocenia gość Radia ZET.

Kandydat na prezydenta: Rządzący nie rozumieją, że robią w ludziach

LGBT w kampanii? - Wczoraj w Częstochowie na spotkaniu miałem kolejną osobę homoseksualną, która ze łzami w oczach mówiła, jak ciężkie staje się dla niej funkcjonowanie w tym kraju – opowiada Szymon Hołownia. Jego zdaniem rządzący „nie rozumieją, że robią w ludziach, bo im się cały czas wydaje, że robią w elektoratach”. - Że oni toczą metafizyczną walkę dobra ze złem, szatana z Najświętszą Panienką. A tutaj są ludzie – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

RADIOZET/MA