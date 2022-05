- Rozmawiałem z dyrektorem jednej ze szkół, w której obywatele Ukrainy przystępują do polskiej matury. To w większości obywatele Ukrainy narodowości polskiej. Osoby, które świetnie znają język polski, przygotowywały się potencjalnie do zdawania matury w języku polskim i chciały kontynuować naukę w Polsce – dodaje Gość Radia ZET. Wiceszef MEiN zaznacza, że to trudny egzamin i podkreśla, że uczniowie z Ukrainy nie będą mieli tu taryfy ulgowej. - Taryfa ulgowa jest jedynie w poleceniach, czyli polecenia w języku ukraińskim – mówi gość Beaty Lubeckiej i zapowiada, że ukraińska młodzież będzie tak samo oceniana, jak koleżanki i koledzy z Polski. - „Matura” ukraińska będzie w Polsce w lipcu i sierpniu. To będzie taki egzamin uprawniający do kontynuowania nauki na poziomie wyższym, który będzie wydawany przez państwo ukraińskie – mówi Tomasz Rzymkowski.

Wiceminister edukacji wspomina również swoją maturę. - Z języka polskiego na poziomie podstawowym miałem 78 albo 79 punktów na 100, a z poziomu rozszerzonego chyba 68 albo 69. Mogę się pochwalić historią – miałem 90 punktów na 100 – zdradza Gość Radia ZET.

„Niech się nie przejmują, wiele jeszcze egzaminów przed nimi”

Co wiceszef MEiN powie młodzieży tuż przed starem matur? - Życzę spokojnie przeprowadzonego egzaminu i tego, by dostali się na wybrane uczelnie. Jeśli ktoś ustawicznie pracował i dziś przystępuje do egzaminu, to może być spokojny o to, czy zna czy nie zna – mówi Rzymkowski. - Niech się nie przejmują, wiele jeszcze egzaminów przed nimi. Pierwsze koty za płoty – dodaje polityk. Ostatnie rady? - Najważniejsze jest opanowanie stresu, by wszystko dokładnie uzupełnić, zwłaszcza pamiętać o właściwym wpisaniu numeru PESEL – apeluje Gość Radia ZET.

Tomasz Rzymkowski: Sugerowałbym Ojcu Świętemu nie wypowiadać się na tematy międzynarodowe. W sprawach polityki – strasznie się myli

- Jeśli miałbym doradzać Ojcu Świętemu, to sugerowałbym nie wypowiadać się na tematy międzynarodowe, bo dotychczasowe wypowiedzi nie napawały optymizmem, jeśli chodzi o kontakt z rzeczywistością Ojca Świętego – mówi Gość Radia ZET Tomasz Rzymkowski. Tak komentuje wypowiedź papieża Franciszka, według którego jednym z możliwych powodów rosyjskiej agresji i postawy Władimira Putina mogło być „szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO”. - W sprawach doktrynalnych Papież jest nieomylny, ale w sprawach geopolitycznych czy bieżącej polityki – tutaj się strasznie myli – uważa polityk PiS. Gość Beaty Lubeckiej zaznacza, że taka wypowiedź doprowadziła do wściekłości wielu katolików, zwłaszcza grekokatolików. – W większości to Ukraińcy, którzy nie słyszą ze strony Ojca Świętego słów potępienia, stwierdzenia faktu, że Federacja Rosyjska wznowiła agresję – dodaje Rzymkowski. - Putin i cały establishment państwa rosyjskiego kwestionuje bytność, jestestwo państwa Ukraińskiego i narodu i warto byłoby, by Papież Franciszek odniósł się do tego, tzn. do zasady samostanowienia narodów. Naród ukraiński zasłużył na to państwo i pokazuje to od 24 lutego – puentuje wiceminister.

Pytany przez prowadzącą o to, czy możliwe jest, że Rosja zaatakuje Mołdawię, Tomasz Rzymkowski odpowiada, że wątpi w te spekulacje. - Tego typu informacje pojawiają się od kilku dni, ale patrząc na chłodno – Rosjanie mają bardzo duży problem, by się tam dostać – komentuje polityk PiS.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA