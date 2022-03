- Amerykański wywiad pokazał, że ma bardzo dobrą orientację co do tego, co Rosja planuje. Jeśli Amerykanie tak mówią – należy to brać bardzo poważnie – tak Gość Radia ZET Tomasz Siemoniak komentuje ostrzeżenia Białego Domu dot. broni chemicznej i biologicznej, której może użyć Rosja.

Były minister obrony zaznacza, że Władimir Putin przekroczył wszelkie granice, nie przestrzega żadnych zasad, więc „należy brać pod uwagę każdą ewentualność”. Spotkanie szefów MSZ Ukrainy i Rosji, przy udziale tureckiego ministra? – Być może wiele nie przyniosą. Sytuacja jest tak ponura, że nie widać perspektywy zakończenia działań wojennych, śmierci ludzi, śmierci cywili. To fatalne. Zwykle dyplomaci potrafią znaleźć rozwiązanie, a tu jest to bardzo, bardzo trudno – komentuje polityk PO. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, co jeszcze można zrobić, Gość Radia ZET odpowiada, że kryzys humanitarny to nie jest problem tylko Polski, więc Unia Europejska powinna „pilnie” zrobić dwie rzeczy: „rozdzielić uchodźców do poszczególnych państw, a druga rzecz to pieniądze”. - UE powinna wszystkie inne rzeczy przejrzeć i skierować takie środki, jakie będą potrzebne. Ważniejsza jest pomoc ludziom, którzy uciekli z jedną walizką, z dziećmi, niż jakieś szkolenia kadrowe, które też Unia finansuje – uważa Tomasz Siemoniak. Jego zdaniem budżet unijny musi szybko zauważyć, że sytuacja się zmieniła. - Liczę też, że USA i zamożne państwa świata – Kanada, Korea, Japonia – będą gotowe wspierać – dodaje polityk. Siemoniak zaznacza, że to największy kryzys XXI wieku, a my „dochodzimy do granicy wydolności”.

Pytany o Wojska Obrony Terytorialnej, Gość Radia ZET odpowiada, że oczywiście są potrzebni, wykonują świetną robotę, ale powinni być szkoleni wojennie. – Stali się obroną cywilną. Nie po to żołnierz szkoli się do wojny, by potem pomagać przy centrum szczepień czy obserwacji Wisły czy nie jest zanieczyszczona – zaznacza były minister obrony. – Powinni szkolić się wojskowo, by przeciwstawiać się agresorowi i wspierać wojsko – mówi gość Beaty Lubeckiej. Zaznacza, że „terytorialsi powinni być uzupełnieniem wojsk operacyjnych”.

„Zamknięcie nieba nad Ukrainą to wejście Polski i NATO do wojny”

Przekazanie Ukrainie myśliwców? - Temat MIG-ów należy uznać za zamknięty. Nie ma co do tego wracać – komentuje były szef MON. - Trzeba wspierać Ukrainę w każdy możliwy sposób, ale myśliwcami nie – podkreśla. Dopytywany o zamknięcie nieba nad Ukrainą, Gość Radia ZET odpowiada, że byłoby to wejście Polski i wejście NATO do wojny.

Polityczne spory? - Trzeba zostawić agresję, spory, obwinianie się nawzajem. Zwykle te konsensusy nie były u nas mocno trwałe, ale takiej sytuacji nie było od dziesiątków lat. Wierzę, że w niektórych obszarach polska polityka nie wróci w koleiny ciągłej walki – komentuje polityk PO Tomasz Siemoniak.

RadioZET/MA