W rozmowie z Beatą Lubecką przyznaje, że miasta są przygotowane do obrony, ale teraz należy atakować na wszystkich frontach, „wyrzucać wroga i robić tak, jak było podczas II wojny światowej – nie tylko rzucić do granic, ale przekroczyć je i eliminować ruski rząd”. - To zagrożenie i niebezpieczeństwo dla całego świata, jak był kiedyś Hitler – uważa żołnierz. Dopytywany o to, czy jego zdaniem Ukraina powinna zaatakować Rosję i czy ma na to siłę, Bondarenko odpowiada: - Mamy siłę, ale musimy być trochę więcej zdecydowani do użycia tej siły. - Ruscy robią to inaczej – ogarniają małe miasta, kobiety i dzieci, robią tzw. korytarze zielone i idą z tyłu, a nasi żołnierze ze łzami w oczach nie potrafią strzelać, bo to nasze kobiety i dzieci – mówi Gość Radia ZET. - Jak widzę, że z przodu ruskiego samochodu idzie jakaś kobieta z dzieckiem, to muszę być zdecydowany i strzelać. Oczywiście nie chcę urazić kobiety ani dziecka, muszę mieć bardzo dobre wyszkolenie, żeby zabić ruskich i jakoś uratować tych ludzi. Nie zawsze da się to zrobić – dodaje. Żołnierz podkreśla, że „to jest wojna i tutaj nie ma żadnej demokracji”. - Nie mam słów, jak widzę te obrazki – komentuje.

Pytany o działania dyplomatyczne, Walerij Bondarenko odpowiada: - Jestem żołnierzem i chcę bronić swojego kraju, a politycy mają milczeć, kiedy już mamy walkę. Jego zdaniem jest już za późno na rozmowy. - Mieli robić tę dyplomację przed wojną. Teraz niestety mamy wojnę – dodaje. - Mamy mieć otwarte osie, mamy wroga, mamy go zabić, mamy go wyrzucić z naszego kraju. Tylko wtedy ja mogę popatrzeć w oczy tym dzieciom [które muszą uciekać – red.]. Nie politykom. Oni dla mnie nic [nie znaczą – red.] – mówi ukraiński żołnierz.

Gość Radia ZET mówi o tym, że w batalionie, który szkoli, jest wielu ochotników. - Są profesorowie, są studenci, są robotnicy, ale wszyscy mają tylko jedną chęć, żeby walczyć z ruskimi i wyrzucić ich z naszego kraju. Nie wiem czy będą zdecydowani iść dalej, ale w tej chwili wszyscy są zdecydowani wyrzucić ruskich. Od Europy, od naszego kraju – opowiada Bondarenko. Dodaje, że w jego batalionie brakuje kamizelek kuloodpornych dla kobiet, które walczą w armii. Zdaniem żołnierza, jeśli Ukrainę tę wojnę przegra, to następna będzie Polska. - Putin nie chce się zastanowić i wycofać ze swoich interesów. Ludzie mówią, że jak ktoś zabija Putina, to wszystko się skończy. Wątpię. Znam ruskim i wiem, o co im chodzi – dodaje żołnierz ukraińskich sił zbrojnych. - Zrobimy wszystko, co w naszych siłach, żeby nie wpuścić Putlera do Polski i do Europy. Jesteśmy braćmi – zapowiada Gość Radia ZET.

- Ukraina to taka ziemia, że wszystkich zapraszamy. Jak ktoś do nas przyjdzie z chlebem – częstujemy chlebem. Kto przyjdzie z bronią – częstujemy i my bronią. Oko za oko – mówi Walerij Bondarenko. Pytany o to, czego Ukraina oczekuje od NATO, gość Beaty Lubeckiej odpowiada, że niczego więcej poza „zakryciem nieba”. – Resztę zrobimy sami – dodaje. Ukraiński żołnierz uważa, że w NATO są „jeden lub dwa rządy, co mają j…a i chcą pomóc Ukrainie – Polska i Litwa”. - Oni wiedzą, co to są komuniści i ruscy, pamiętają tę historię. Inne państwa niestety nie – uważa Bondarenko. - Wojna rozleje się poza Ukrainę, jak nie będą nam pomagać. II WŚ to było to samo – nikt nie chciał pomagać Polsce. Dziś mamy to samo – ocenia Gość Radia ZET.

