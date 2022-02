- Obudziłam sąsiadkę i mówię: słuchaj, są wybuchy. Na początku zaczęliśmy sobie robić lekkie żarty, że nam się przesłyszało i przyśniło. Ale biorę jogurt do ręki, chcę go zjeść, a nagle słyszę wybuch. Zrozumiałam, że nie jest fajnie i zaczęłyśmy się ze współlokatorką bardzo niepokoić – mówi Gość Radia ZET, trenerka personalna z Ukrainy Waleria Zołotowa, która uciekła przed wojną.

Kobieta dodaje, że miała świadomość tego, że do wojny może dojść. - Jak tylko dowiedziałam się, że zaczęło się bombardowanie, stwierdziłam, że koniec. Podjęłam decyzję, że pakuję szybko najpotrzebniejsze rzeczy i wychodzę z domu. Znajomy podwiózł mnie do Buczy. Z małym plecaczkiem szłam kilka godzin piechotą – opowiada w Radiu ZET.

Waleria pochodzi z Donbasu, a jej rodzinna historia również nie jest łatwa. - Moja mama jest w Rosji, wybrała tamtą stronę. Nie rozmawiamy na tematy polityczne, kontakt jest utrudniony. Ja wybrałam Ukrainę, a mama wybrała Rosję – opisuje w Radiu ZET trenerka personalna. Gość Radia ZET przyznaje, że ma internetowy kontakt z przyjaciółmi, którzy zostali na Ukrainie. - Otrzymuję informacje, że wszyscy siedzą w bunkrach, w schronach. Wychodzą na godzinę czy dwie, żeby sprawdzić, czy ich domy stoją – mówi Zołotowa.

Kobieta podkreśla, że Ukraińcy są bardzo wdzięczni tym, którzy walczą teraz za Ukrainę. – Wdzięczni chłopakom, bo to wszystko nasi znajomi, ludzie w młodym wieku. Nie zawahali się ani minuty. Wzięli w rękę karabiny i tak, jak stali, poszli w terytorialną obronę i walczą za niezależność Ukrainy – mówi Waleria Zołotowa.

Pytana przez Beatę Lubecką o to, czy chcę wrócić na Ukrainę, kobieta odpowiada: - Chcę wrócić, nie ma innej możliwości. - Wszyscy wiemy, że to bardzo historyczna chwila. Ukraińcy są zjednoczeni, jak nigdy. Widać duch bractwa. Chcemy odbudować Ukrainę jeszcze piękniejszą, jeszcze bardzo zasobną i demokratyczną i w UE i NATO – komentuje Zołotowa.

Dziennikarz Radia ZET Marek Sierant, który pomógł Walerii ewakuować się z Ukrainy dodaje z kolei: - Chcielibyśmy podziękować Polakom i Europie za wsparcie. - Ja sam, jadąc samochodem przez Ukrainę, widziałem dym, bombardowanie, jechaliśmy bocznymi drogami – opisuje Sierant. Ile trwało przedostanie się do Polski? – 29 godzin byliśmy w drodze i już nawet na granicy widzieliśmy Polaków, którzy przyjeżdżali swoimi samochodami i robili „rundkę”. Przyjeżdżali, zabierali ludzi z dziećmi, wywozili do Polski i znów – mówi Gość Radia ZET. Dodaje, że za chwilę przyjadą do Polski nowi ludzie, jego znajomi. - Mój przyjaciel, wydawca dziennika głównego wiadomość chce ewakuować żonę z dziećmi z Kijowa. Oni będą musieli gdzieś mieszkać, umyć się, zaspokoić podstawowe potrzeby – opowiada Sierant.

Pytani o to, co chcieliby powiedzieć Władimirowi Putinowi, Goście Radia ZET odpowiadają: - Nie ma w języku ludzi kulturalnych takich słów, jakie chciałbym powiedzieć Putinowi prosto w twarz.

