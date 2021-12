Olga Semeniuk o wsparciu dla klubów i dyskotek: ZUS, postojowe i dotacja do 5 tys.

Wiceminister rozwoju wyjaśnia, że chodzi o zwolnienie z opłaty ZUS-owskiej oraz postojowe w wysokości 2080 złotych. - Od 1 stycznia można składać wnioski na dotację do 5 tys. złotych. Od 17.01 do 28.02 na zwolnienie z ZUS, a od 17.01 bez terminu końcowego można składać wniosek o zwolnienie z postojowego – zapowiada Semeniuk. Gość Radia ZET dodaje, że jest to łącznie 70 mln złotych, które rząd kieruje do 3 kodów PKD i wielu branż, które są w pełnym lockdownie.

Wiceminister nie wyklucza przedłużenia lockdownu dla klubów tanecznych i dyskotek

Pytana przez Beatę Lubecką o to, dlaczego kluby taneczne i dyskoteki będą otwarte w sylwestra, Olga Semeniuk komentuje: - To przedmiot żartobliwego podejścia, że covid w sylwestra nie zginie. Wyjaśnia jednak, że resort rozwoju i technologii brał pod uwagę to, że „społeczeństwo przygotowywało się do tych imprez zdecydowanie wcześniej i zamknięcie tego na jeden wieczór mogłoby spowodować duże konsekwencje gospodarcze”. - Nie oznacza to, że lockdown w klubach tanecznych i dyskotekach nie będzie wydłużony o kolejne tygodnie – mówi Gość Radia ZET. Jak zachować dystans podczas imprezy sylwestrowej? Semeniuk ocenia, że to bardzo trudne i dodaje: - Często przedsiębiorcy zadawali mi pytania, jak ograniczyć tańczenie na weselach, jedzenie, chodzenie w maseczkach, ale ja cały czas ufam społeczeństwu. Wiceminister rozwoju podkreśla, że wszystkim zależy, by gospodarka była uwolniona. Odwołuje się jednak do rozsądku społecznego: - Byśmy starali się chronić najbliższych i samych siebie.

Olga Semeniuk o inwigilowaniu Krzysztofa Brejzy: PO szuka tematu zastępczego. Nagonka medialna

- Działania operacyjne służb nie mają charakteru jawnego. PO bardzo często szuka tematu zastępczego do tematów ważnych dla Polski – tak Gość Radia ZET Olga Semeniuk odpowiada na pytanie o inwigilowanego Pegasusem Krzysztofa Brejzę. Na telefon senatora Koalicji Obywatelskiej, w czasie kampanii wyborczej w 2019 roku, włamano się 33 razy. - Zajmujmy się sprawami, o których mamy kompletną i pełną wiedzę. Bierzemy udział w nagonce medialnej. Są odpowiednie służby, by to komentować – dodaje wiceminister rozwoju z PiS. Jej zdaniem „nie mamy prawa, by wciągać się w niejawny charakter spraw związanych z działaniami operacyjnymi, nie mamy wiedzy, jakie systemy są wykorzystywane”. - Chciałabym poruszyć dość prywatny wątek, o którym ostatnio mówił minister Wąsik. Temat związany z jego małżonką i rokiem 2010, w którym była inwigilowana przez 3 miesiące, kiedy premierem był Donald Tusk – komentuje Gość Radia ZET.

Pytana przez słuchacza o to, jak ona by zareagowała, gdy okazałoby się, że jest podsłuchiwana w czasie kampanii wyborczej, Olga Semeniuk odpowiada, że nie ma nic do ukrycia. - Gdybym była podsłuchiwana lub w jakiś sposób inwigilowana jako osoba publiczna – wiceminister, radna – nie miałabym z tym żadnego problemu, ponieważ nie mam nic do ukrycia – zaznacza gość Beaty Lubeckiej.

Olga Semeniuk o zaręczynach: Tylko się cieszyć. Przykład polityki, która łączy. Hejt? Fala nienawiści budowana przez Tuska i młodych wilków

- W okolicznościach rodzinnych, w najbliższym gronie. Kameralnie, ale też wśród przyjaciół – mówi wiceminister Olga Semeniuk, pytana przez słuchacza w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o to, w jakich okolicznościach oświadczył się wiceminister Piotr Patkowski. - Tylko się cieszyć. Polityka zazwyczaj dzieli, a tu mamy przykład polityki, która łączy. Tego typu rzeczy są bardzo pozytywne – dodaje wiceszefowa resortu rozwoju. Gość Radia ZET dzieli się również refleksją, związaną z opublikowaniem w mediach społecznościowych zdjęcia z narzeczonym. - Zazwyczaj projekt pt. Silni Razem komentował w bardzo złośliwy sposób. To fala hejtu i nienawiści budowana przez Donalda Tuska i młodych wilków wokół niego – komentuje Semeniuk.

- Każda zmiana systemu degresywnego podatkowego wiąże się z niepewnością przedsiębiorców, ale nie powiedziałabym, że pytań jest dużo. Po kilku dniach od uruchomienia infolinii [dot. Polskiego Ładu – red.] możemy stwierdzić, że znacząca część pytań dot. składki zdrowotnej, reformy podatkowej. Są też pytania związane z polityką prorodzinną, mieszkalnictwem, emeryturami bez podatku – mówi wiceminister rozwoju i technologii. Semeniuk dodaje, że do 24.12 zgłosiło się kilka tysięcy osób.

Wymiana mailowa z ministrem Dworczykiem? - Czy widziała pani gdzieś możliwość zostania politykiem za pośrednictwem portalu pracuj.pl? Nie ma czegoś takiego. Nie rozmawiajmy o czymś, co jest absurdalnym zarzutem – komentuje w rozmowie z Beatą Lubecką.

Wiceminister rozwoju była również pytana o Krajowy Program Kosmiczny na lata 2022-2026. - Sam fakt, że przy moim nazwisku doszło do takiej eksplozji tematu związanego z kosmosem jest dla mnie porażający i wynika z braku wiedzy w społeczeństwie – mówi Olga Semeniuk. Jako szefa Rady Polskiej Agencji Kosmicznej tłumaczy, że jest ona przy samym prezesie i Polskiej Agencji Kosmicznej. - Wynika naturalnie z podległości departamentu. W moim nadzorze departament innowacji polityki przemysłowej wiąże się z tym, że jestem osobą, która przekazuje informacje związane z pracami bieżącymi POLSY do premiera – wyjaśnia Gość Radia ZET. Semeniuk dodaje, że jeśli chodzi o Krajowy Program Kosmiczny, to prace są „zaawansowane, ale to są pytania, które powinny być kierowane do POLSY – prof. Wrochny i innych w tym temacie”. - Nam się udaje do różnego rodzaju programów kosmicznych podchodzić w odpowiednim tempie, związanym chociażby z finansowaniem – tłumaczy. Pytana przez słuchacza o odległość Ziemi do Słońca, wiceminister odpowiada: - Na tego typu pytania nie będę odpowiadała, ponieważ one mają bardzo złośliwy kierunek. - Zadania stojące przed przewodniczącą Rady Polskiej Agencji Kosmicznej dot. chociażby kwestii związanych z finansowaniem POLSY, przygotowaniem odpowiednio statutu – dodaje.

RadioZET/MA