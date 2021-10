Przewodniczący KEP wzywa do uruchomienia korytarzy humanitarnych. - To nie byłaby dobra decyzja. Musimy bronić polskich granic i porządku, także w Unii Europejskiej – odpowiada abp. Stanisławowi Gądeckiemu Michał Woś. Zdaniem wiceministra, „łatwo powołuje się na Episkopat, kiedy to wygodne, ale kiedy Episkopat mówił np. o aborcji, to już tak chętnie ludzie nie powoływali się na niego”. Polityk Solidarnej Polski podkreśla, że rozwiązanie, o które apeluje KEP, „nie znalazłoby [spotkałoby – red.] się z zadowoleniem UE i Berlina”.

„Podpisaliśmy porozumienie ze związkami zawodowymi”

Wiceminister sprawiedliwości ujawnia również na antenie Radia ZET, że jego resort podpisał dziś w nocy porozumienie z „reprezentatywnymi w sądownictwie związkami zawodowymi”. Z którymi dokładnie? - Solidarnością, Związkiem Zawodowym Pracowników Sądownictwa, zrzeszonym w Forum Związków Zawodowych, ze związkiem zrzeszonym w OPZZ. One szły też w „czerwonym marszu”. To pokazuje głęboki dialog – tłumaczy Michał Woś. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, co dokładnie znalazło się w porozumieniu, jej gość wyjaśnia: - Ustaliliśmy, jaki może być podział podwyżek, które Ministerstwo Sprawiedliwości wynegocjowało – 4,4 proc. i 6 proc. dodatków motywacyjnych oraz 12 proc. podwyżki, którą popiera minister Ziobro. Od kiedy? - 4,4 proc. i 6 proc. wchodzi w życie, jak tylko wyjdzie ustawa budżetowa. Podniesienie tego do 12 proc. to decyzja ministra finansów – komentuje wiceminister.

Woś przyznaje rację opozycji

- Jest nierzetelny. To rażąco polityczne działanie – tak z kolei Michał Woś komentuje raport NIK, który miażdży Fundusz Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. – Raport absurdalny. Jest efektem walki politycznej, którą podjął prezes Banaś. Na tym samym stanie faktycznym, poprzedni prezes mówił, że nie kieruje zawiadomień [do prokuratury – red.], bo nie ma podstawy prawnej, bo jest legalnie – dodaje Gość Radia ZET. Wiceminister sprawiedliwości wyjaśnia, że Fundusz Sprawiedliwości ma 3 cele: „1. Pomoc ofiarom przestępstw i na to idzie 70 proc. 2. Pomoc postpenitencjarna i tam jest parę procent. 3. Prewencja”. Dopytywany o to, co będzie, jeśli prezes NIK zawiadomi prokuraturę o niedopełnieniu obowiązków i działaniu na szkodę interesu publicznego przez ministra Ziobro, wiceminister komentuje, że oczywiście prokuratura zbada sprawę. Na przypomnienie prowadzącej, że opozycja przestrzegała rządzących przed powoływaniem Mariana Banasia na stanowisko prezesa NIK, Woś odpowiada: - Jeśli będzie pani usatysfakcjonowana, to przyznam rację opozycji w tym przypadku.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA