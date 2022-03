Wiceprezydent stolicy podkreśla, że w samej Warszawie jest w tej chwili 300 tys. uchodźców. - Warszawa nie ma 300 tys. mieszkań, nawet 100 tys. wolnych mieszkań nie ma – zaznacza Gość Radia ZET i apeluje do rządu: - Potrzebne są systemowe rozwiązania. Jej zdaniem już dziś samorządowcy powinni wiedzieć, ilu uchodźców są w stanie przyjąć poszczególne miasta. Renata Kaznowska uważa, że konieczna jest relokacja. - Prawie 5 tys. mieszkańców naszego miasta oddało swoje mieszkania, pokoje dla uchodźców, ale nie na całe życie. Problem dopiero przed nami. Będzie wymagał systemowych rozwiązań – mówi w rozmowie z Beatą Lubecką.

„Wczoraj nie mieliśmy jeszcze kompletu sprzętu od rządu”

Nadawanie numeru PESEL uchodźcom? - Numerki w urzędach znikały nawet po 20 minutach. Mówiliśmy, że to będzie proces i olbrzymie wyzwanie. 300 tys. uchodźców, którzy będą potrzebowali numeru PESEL – komentuje wiceprezydent stolicy i podkreśla, że obsługa jednej osoby trwa 30-40 minut. - Wczoraj nie mieliśmy jeszcze kompletu sprzętu. Skąd? Z rządu. Zabrakło urządzeń do linii papilarnych. Mamy nadzieję, że sprzęt dziś dojedzie – mówi Renata Kaznowska.

Wiceprezydent apeluje do ministra edukacji: Dziś nie czas na podstawy programowe

- Nie skupiać się na oddziałach przygotowawczych, które oprócz języka polskiego mają też podstawy programowe. Dziś nie czas na podstawy programowe – apeluje Gość Radia ZET do Przemysława Czarnka. Kaznowska zaznacza, że „to wszystko się nie składa” jeśli chodzi o edukację, ponieważ system nauczania na Ukrainie jest inny, dzieci zaczynają naukę w 6 roku życia i mają 11 klas. - Należy sobie zadać pytanie, czy po traumie wojny należy dzieciom fundować traumę edukacji – komentuje wiceprezydent stolicy. - Oddziały przygotowawcze, ale nastawione na tylko naukę polskiego, by dzieci z Ukrainy mogły się uczyć np. przez rok – pójdźmy tą drogą. Nam byłoby łatwiej przygotować takie klasy – proponuje Renata Kaznowska. Dodaje również, że w tej chwili w Warszawie jest ponad 7,5 tys. dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. - Dziennie do placówek przyjmujemy 800-1000 osób. W Warszawie są 94 oddziały przygotowawcze, w Polsce jest ponad 400. Te możliwości się skończą – mówi Gość Radia ZET. Zdaniem Renaty Kaznowskiej musi być również zmiana rozporządzenia o warunkach technicznych i sanitarnych placówek oświatowych. - Przy bardzo wyśrubowanych warunkach najlepszej klasy biurowiec nie spełnia wymogów. Musimy zmienić warunki techniczne, bo nie skorzystamy ze znakomitych powierzchni – apeluje.

„Do wczoraj urodziło się 13 dzieci”

Dopytywana o pomoc medyczną, wiceprezydent Warszawy opisuje, że ze stołecznych punktów pomocy medycznej do stołecznych szpitali trafiło już ponad pół tysiąca uchodźców. - Przypadki od bardzo trudnych, po porody. Do wczoraj urodziło się 13 dzieci w naszych szpitalach – mówi Kaznowska.

Jak budżet Warszawy wytrzyma pomoc dla uchodźców? - Do tej pory nie dostaliśmy ani złotówki od rządu. Pieniądze jeszcze nie płyną. Żeby popłynęły potrzebne są odpowiednie akty, rozporządzenia. To pan wojewoda będzie kierował pieniądze. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się to wydarzy – komentuje Renata Kaznowska. Zaznacza, że w tej chwili stolica uruchomiła swoją rezerwę i za wszystko płaci z własnych środków, ale dodaje, że „to na długo nie wystarczy”. Podkreśla jednocześnie, że Warszawa w wyniku Polskiego Ładu straciła ponad miliard złotych.- To tylko w tym roku. W przyszłym będzie więcej – mówi gość Beaty Lubeckiej. - Wczoraj przyjechało do nas 13 pociągów z uchodźcami, prawie 70 autobusów. I tak jest codziennie – puentuje Renata Kaznowska.

RadioZET.pl/MA