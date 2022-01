To jego komentarz do artykułu „Gazety Wyborczej”. Dziennik opisuje, że zakup systemu „Pegasus” z Funduszu Sprawiedliwości był zaplanowaną operacją, a posłowie podczas posiedzenia komisji finansów nie mieli zielonego pojęcia o tym, co popierają, a konkretnie, że chodzi o zakupy dla CBA i system „Pegasus”. Nikt miał ich o tym nie poinformować. - Zachowuję dalece idącą wstrzemięźliwość wobec rewelacji GW. To gazeta, która kilka tygodni temu pomyliła ministra Czarnka z Leszkiem Czarneckim. Napisali artykuł o tym drugim, a używali nazwiska tego pierwszego. Skąd mogę mieć pewność, że któryś z autorów [artykułu – red.] nie odnalazł na strychu starej konsoli Pegasus z komunii i mu się nie pomyliło? – mówi wicerzecznik partii rządzącej. Fogiel podkreśla, że „każde posiedzenie komisji jest mniej więcej takie samo: reprezentant resortu przedstawia sprawę, posłowie dostają dokumentację i mogą zadawać pytania”. Gość Radia ZET zaznacza, że wszystkie działania operacyjne – jeśli mają miejsce w Polsce – niezależnie od tego, wobec kogo są podejmowane, muszą być podejmowane za zgodą sądu. Zakup Pegasusa dla CBA z Funduszu Sprawiedliwości niezgodny z prawem? - Cały czas działamy w obrębie spekulacji wynikających z artykułu. Nie będę się do nich odnosił, bo nie mam żadnych informacji, które by to potwierdzały – komentuje Radosław Fogiel.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwne powstaniu komisji ds. wyjaśnienia afery wokół Pegasusa, wicerzecznik partii odpowiada: - Bo nie ma afery wokół „Pegasusa. - Nie ma też dowodów na to, czy reptilianie rządzą światem i czy to jest powód do tego, żeby powoływać komisję śledczą? – dodaje Gość Radia ZET. Fogiel podkreśla, że komisje śledcze powołuje się w sytuacji, kiedy standardowe działania organów państwa nie przynoszą efektu, a tutaj nic takiego nie mamy. Polityk PiS ocenia, że wszystkie doniesienia ws. zakupu systemu „Pegasus” są wewnętrznie sprzeczne. - Równocześnie chce się, by opinia publiczna uwierzyła, że polskie służby dysponują super, hipertajnym, wyrafinowanym sprzętem szpiegowskim najwyższej klasy, kupionym po tajniacku za grube miliony – o tym jest artykuł „Gazety Wyborczej” – a z drugiej strony chce się nas przekonać, że jakiś NGOs z Kanady odkrył, że to supertajne, wyrafinowane oprogramowanie było w telefonie Romana Giertycha czy pani prokurator – komentuje Radosław Fogiel.

„Większość sejmowa podejmuje decyzje w oparciu o fakty, a nie obsesje lub czyjeś ego po stronie opozycji”

Pytany o prezentowany przez Rzeczpospolitą sondaż, z którego wynika, że prawie 43 proc. badanych widzi potrzebę powołania komisji śledczej ws. inwigilacji, wicerzecznik PiS odpowiada: - Rozumiem, ale decyzje podejmuje większość sejmowa w oparciu o fakty, a nie w oparciu o np. obsesję albo czyjeś ego po stronie opozycji.

Przedterminowe wybory? - Nie przewiduję. Takie pogłoski szerzą się co chwilę. Ze spokojem podchodzę do tego typu rewelacji – mówi Gość Radia ZET.

- No cóż, spotkamy się w maju i wtedy będziemy wiedzieli – mówi Gość Radia ZET Radosław Fogiel, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o doniesienia dziennikarza radiozet.pl Radosława Grucy, dotyczące posłów PiS, którzy mają już rezerwować billboardy na wybory w maju. Wicerzecznik PiS podkreśla, że żaden polityk ze 100 proc. pewnością nigdy nie wykluczy wcześniejszych wyborów. - Gdyby zapytała mnie pani pod koniec 2006 roku czy będą przedterminowe wybory, to też bym pewnie nie przewidział – dodaje gość Beaty Lubeckiej. Fogiel pozostawia sobie „promilową furtkę jeśli chodzi o prawdopodobieństwo”. Jednocześnie zaznacza: - PiS stoi twardo na stanowisku, że wybory powinny się odbyć w konstytucyjnym terminie.

Pytany o to, kiedy pracodawca będzie miał możliwość sprawdzania szczepienia pracownika, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że ustawa jest w Sejmie i liczy na to, że będzie procedowana. Wątpliwości grupy posłów z klubu PiS? - Sam tzw. antysanitaryzm to określenie trochę wydumane. Czym miałaby być segregacja sanitarna? Jeśli ktoś ma legitymację szkolną, to jeździ na tańszym bilecie autobusowym niż ktoś, kto ma 30 lat. To segregacja komunikacyjna? – pyta retorycznie Gość Radia ZET.

"Pomiary inflacji zmieniają się miesiąc do miesiąca"

Pytany o to, czy szykuje się nowelizacja budżetu w związku z tym, że została w nim wpisana inflacja na poziomie 3,3 proc., a szef NBP zapowiada, że będzie to 7,6 proc., polityk PiS odpowiada, że „na razie, to budżet został dopiero przyjęty”. - Pomiary inflacji zmieniają się miesiąc do miesiąca, to prognoza siłą rzeczy – komentuje Radosław Fogiel. Zapowiada również, że jeśli będzie taka potrzeba, to w ciągu roku są możliwości nowelizacji.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN? - Nie ma takiego projektu, jak likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Planowany jest ciąg dalszy reformy wymiaru sprawiedliwości, w ramach której ma dojść też do zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej. I tyle – komentuje wicerzecznik PiS.

Radosław Fogiel był również pytany przez słuchacza o to, czy w piekarni jego taty podwyższono wynagrodzenia po tym, jak Adam Glapiński zapowiadał, że rosną pensje. - Właścicielem, udziałowcem i zarządzającym jest stryj z ojcem. Ja nie prowadzę tam żadnej działalności. Poza związkami rodzinnymi nie mam żadnej wiedzy – mówi Gość Radia ZET.

RadioZET/MA