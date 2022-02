- Chcemy, żeby nasze granice jeszcze bardziej wzmacniać, w sposób bardzo nowoczesny – dodaje wiceminister obrony narodowej. Wycofywanie się Rosji? - Dane wywiadowcze nie wskazują jednoznacznie na to, co mówi Rosja – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem można mówić o przebazowaniach, ale to tylko wymiana żołnierzy. Skurkiewicz zaznacza, że w tej chwili nie można wykluczyć niczego, także ograniczonego ataku militarnego Rosji na Ukrainę i stąd szereg spotkań w najbliższych dniach, m.in. wizyta sekretarza obrony USA w Polsce.

- Będzie spotkanie z ministrem Błaszczakiem, zapowiedziane jest spotkanie z prezydentem – mówi wiceszef MON. Dodaje, że będą rozmowy „w cztery oczy” Błaszczak-Austin. - Jest też spotkanie z amerykańskimi żołnierzami, którzy już są w Łasku – zapowiada Skurkiewicz. W jego ocenie sytuacja jest „naprawdę trudna i bardzo dynamiczna”.

Ataki cybernetyczne na MON? „Nigdy nie da się wykluczyć, choć zrobiliśmy wiele…”

Pytany przez Beatę Lubecką czy MON nie obawia się ataków hakerskich, których ofiarą padł m.in. ukraiński resort obrony czy ukraińskie banki, wiceminister odpowiada, że „tego nigdy nie da się wykluczyć w dobie dzisiejszych ataków cybernetycznych”. Zaznacza jednak, że Ministerstwo Obrony Narodowej zrobiło w ostatnich latach wiele, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. - Za bezpieczeństwo naszej strony odpowiada Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Jestem przekonany, że tak [jest bezpieczna – red.] – dodaje Gość Radia ZET. - Nasz wojskowy obszar jest niezależny od całej sfery i otoczki cywilnej. Wyłączona jest z tego domena wojskowa, która jest niezależna od części MON-owskiej – mówię o całych systemach informatycznych Polskiego Wojska – wyjaśnia wiceminister obrony.

Dopytywany czy zostały wyciągnięte konsekwencje wobec osoby odpowiedzialnej za niedawny wyciek danych dot. polskiego wojska, Skurkiewicz odpowiada, że sprawą zajmuje się Żandarmeria Wojskowa i powinna być ona wyjaśniona w ciągu najbliższych tygodni. - Oczywiście, że ten plik nie powinien być przekopiowany na mail tegoż pracownika, ta sytuacja nie powinna się zdarzyć, ale to nie jest nic nadzwyczajnego – ocenia wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Wiceminister o fali uchodźców z Ukrainy: Może liczyć ok. miliona osób. Przygotowane kwatery, mieszkania, ośrodki wypoczynkowe

- Są przygotowane działania na wypadek fali uchodźców z Ukrainy. Są przygotowane na 4 poziomach, zależnie od rozwoju sytuacji. Jeśli doszłoby do kryzysu, to fala może liczyć nawet ok. miliona osób – mówi Wojciech Skurkiewicz w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Wiceszef MON przyznaje, że polskie władze intensywnie pracują „od szeregu tygodni”. Jak zareaguje Polska? - W pierwszej kolejności punkty recepcyjne – wyznaczone miejsca, przygotowane osoby, infrastruktura w sąsiedztwie przejść granicznych, bo to kluczowe, przyjęcia i później dystrybuowanie tych osób w głąb kraju – wyjaśnia gość Beaty Lubeckiej. Skurkiewicz dodaje, że wszyscy wojewodowie przygotowali miejsca dla potencjalnych uchodźców z Ukrainy. - Zaangażowane były też Agencja Mienia Wojskowego i zasoby Agencji Mienia Wojskowego. To kwatery, mieszkania, ośrodki wypoczynkowe – mówi wiceminister obrony.

Wiceszef MON o polsko-białoruskiej granicy: Sytuacja o wiele łagodniejsza. Minionej dobry kilkadziesiąt prób nielegalnego przekroczenia

- Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest o wiele łagodniejsza, niż w październiku czy listopadzie, ale chociażby minionej doby było kilkadziesiąt prób nielegalnego przekroczenia – mówi Wojciech Skurkiewicz. - Utrzymujemy stale wojsko – kilkanaście tysięcy [osób – red.] i ok. 15 tys. żołnierzy w gotowości – dodaje wiceminister.

Raport Macierewicza? „Minister obrony ma tylko techniczne uprawnienia w stosunku do komisji. Co innego sprawy towarzyskie, a co innego formalne”

Gość Radia ZET był również pytany o raport Antoniego Macierewicza dot. katastrofy smoleńskiej. – Minister Obrony Narodowej również chciałby się nim zapoznać – komentuje Skurkiewicz. Podkreśla, że raport nie dotarł jeszcze do MON i nie trafił na biurko ministra. Dopytywany, czy wszystko w takim razie zależy od widzimisię Macierewicza, polityk tłumaczy: - Minister obrony ma tylko techniczne uprawnienia w stosunku do komisji, bo to wyłączony obszar z bezpośredniego wpływu MON. Wojciech Skurkiewicz dodaje, że „co innego sprawy towarzyskie, a co innego formalne”.

Polska armia w opłakanym stanie? - Do końca 2015 roku nie były prowadzone ćwiczenia i szkolenia rezerwy. To skandaliczna rzecz. Nie da się w ciągu roku, dwóch czy trzech nadrobić pewnych zaległości – komentuje Gość Radia ZET. Podkreśla, że raport dot. stanu armii, do którego dotarło Radio ZET to raport „sfrustrowanego pracownika, który odszedł z MON w 2019 roku”. - Jest tam wiele gorzkich słów, wiele rzeczy niesprawiedliwie opisanych – zaznacza wiceminister.

RadioZET/MA