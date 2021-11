- To kolejna noc, kiedy mieliśmy do czynienia z kolejnymi atakami i próbami przekroczenia granicy [przez migrantów – red.] . Prób odnotowujemy w ciągu doby od kilkunastu do kilkudziesięciu – zdradza w Radiu ZET wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz.

Gość Radia ZET podkreśla, że migranci zmieniają kierunek i najwięcej prób przekroczenia granicy, „punktów zapalnych” jest obecnie na terenie województwa Lubelskiego. - To tam odnotowujemy bardzo niebezpieczne przypadki. Imigranci są gromadzeni przy brzegu Bugu, są próby przekraczania granicy przez pontony. To niepokojąca sytuacja – wyjaśnia wiceszef MON. Wojciech Skurkiewicz dodaje, że także w okolicy Białowieży nie jest spokojnie. - Dochodzi do prób szturmowego przekraczania granicy przez grupy nawet kilkuset osób. To jest problem – mówi wiceminister.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy Stany Zjednoczone ostrzegały nas przed możliwym atakiem Rosji na Ukrainę (jak dowiedział się Onet), wiceszef MON odpowiada, że „NATO jednoznacznie wskazuje, że taka sytuacja może być”. Dopytywany, czy informację tę przekazała podczas wizyty w Polsce dyrektor Wywiadu Narodowego USA Avril Haines, Skurkiewicz komentuje: - Minister Błaszczak rozmawiał z gościem z USA, spotkanie było w miniony piątek, ale nie znam agendy, ponieważ to było kilkugodzinne spotkanie w Służbie Wywiadu Wojskowego, w warunkach sterylnych, jeśli chodzi o przekazywanie informacji. Gość Radia ZET dodaje, że „jeśli dziś Jens Stoltenberg mówi jednoznacznie, że prawdopodobne jest działanie wojsk rosyjskich na zachodzie Ukrainy, to wie, co mówi”. - Tym bardziej, że od tygodni obserwujemy wzmożony ruch wojsk rosyjskich w tym częściach. Wschód Ukrainy jest bez wątpienia zagrożony. Tym bardziej, że sytuacja z 2014 roku nie została w żaden sposób do końca rozwiązana – komentuje Wojciech Skurkiewicz.

Rozmowy Merkel-Łukaszenka osłabiły presję Białorusi? - Proszę nie przeceniać roli Angeli Merkel – mówi wiceminister obrony. Spóźniona ofensywa dyplomatyczna zdaniem opozycji? - Opozycja twierdzi też, że żołnierze pojawili się na granicy dopiero we wrześniu, a oni są obecni na polsko-białoruskiej granicy od 6 lipca – dodaje. - To Komitet ds. Bezpieczeństwa pod koniec czerwca wydał konkretne rekomendacje dla szefów MSWiA i MON odnośnie działań na granicy. 6 lipca zaczęliśmy budować ogrodzenie, więc proszę sobie wyobrazić, co by było dziś, gdyby na polsko-białoruskiej granicy nie powstała tymczasowa zapora – komentuje Skurkiewicz.

Pytany o obecność dziennikarzy na granicy, Gość Radia ZET odpowiada, że powinni się oni postawić w sytuacji żołnierza. - Który stoi na posterunku, w ciemnym lesie, gdzie z jednej strony ma białoruskich funkcjonariuszy i szturmujących migrantów, a za plecami ma dziennikarzy i osoby postronne – opisuje Skurkiewicz. Jego zdaniem wjazd dziennikarzy do strefy przygranicznej będzie możliwy „za chwilę”.

Wiceminister obrony: Żołnierze są lżeni i wyzywani. Nie słyszałem, by hierarchowie Kościoła ich bronili

- Jestem człowiekiem głębokiej wiary i nie dostrzegam w tym zakresie problemów. Każda osoba, która przekroczy granicę i jednoznacznie wskazuje, że chce udzielenia pomocy przez nasz kraj, to pomoc jest mu udzielona – mówi Wojciech Skurkiewicz w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Odnosi się w ten sposób do wczorajszej wypowiedzi delegata KEP ds. Imigracji biskupa Krzysztof Zadarki, który ubolewał w Radiu ZET, że Kościół nie jest zapraszany przez rządzących do żadnych rozmów dot. migrantów. Wiceszef MON podkreśla, że „Urząd ds. Cudzoziemców, MSWiA i Straż Graniczna to jest ten obszar, który zajmuje się kwestiami migracyjnymi”. Kościół broni migrantów? - Żołnierze są lżeni, wyzywani przez różnych polityków. Nie słyszałem głosu ze strony hierarchów [Kościoła – red.], którzy by żołnierzy bronili. Żołnierze wypełniają rotę przysięgi i bronią naszej granicy – komentuje Skurkiewicz.

Miejscowi gotują dla żołnierzy? - No i bardzo dobrze! – odpowiada wiceminister obrony narodowej. - My bardzo dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich, osobom skupionym wokół OSP, bo tam te osoby przynoszą [żołnierzom – red.] różne rzeczy, posiłki, lokalne smakołyki i cieszymy się. To też jest więź. Ale pragnę zapewnić, że żołnierze mają godne warunki – dodaje Gość Radia ZET. To z kolei komentarz do słów gen. Mirosława Różańskiego, który mówił w Radiu ZET, że ma informacje dot. tego, że niektórzy żołnierze na polsko-białoruskiej granicy nie jedli od 3 dni. - Ów człowiek powinien wiedzieć, że żaden żołnierz nie wyjedzie z jednostki, jeśli nie jest odpowiednio wyekwipowany, nie ma przydzielonych racji żywieniowych. Być może ten pan opuścił jakieś zajęcia dotyczące logistyki wojskowej i skoncentrował się tylko na dowodzeniu – mówi wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

„Współpraca z Frontexem jest niezbędna. Migranci będą odsyłani wojskowymi samolotami”

- Chcemy, żeby Frontex podjął wyzwanie, zaangażował się. Byśmy te osoby, które wydalamy z Polski na teren kraju pochodzenia, żeby Frontex pomógł nam w readmisji tych osób. W jaki sposób? Bezpośrednie nawiązanie kontaktu ze stroną iracką – mówi wiceminister w internetowej części programu. Jego zdaniem „niezbędna jest tu współpraca z Frontexem”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy migranci będą odsyłani samolotami wojskowymi, wiceszef MON zapowiada, że tak.

Wojciech Skurkiewicz: Pracodawca powinien mieć wiedzę czy jego pracownik jest zaszczepiony

- To jest ważny projekt. Jestem przekonany, że znajdzie się odpowiednia większość, by te przepisy przyjąć i uchwalić – mówi senator PiS Wojciech Skurkiewicz, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o to, czy politycy PiS wycofują swoje poparcie pod projektem, który umożliwia pracodawcy sprawdzanie czy pracownik jest zaszczepiony. - Być może taka sytuacja ma miejsce. Ja takiej wiedzy nie mam, ale gdybym był posłem, to na pewno bym się pod tym projektem podpisał – dodaje wiceszef MON. - Ta sytuacja, ten rozwoju pandemii… pracodawca powinien być świadomy i mieć wiedzę, czy jego pracownik jest zaszczepiony czy nie, czy jest potencjalnym zagrożeniem dla innych pracowników czy nie – uważa Gość Radia ZET. Co pracodawca będzie mógł zrobić z niezaszczepionym pracownikiem? - Chociażby odesłać na zdalną pracę – komentuje polityk.

Wojciech Skurkiewicz opowiada również, jak wygląda sytuacja np. w Wiedniu. - Moja córka wróciła w ubiegłą niedzielę i mówi, że tam jest na każdym kroku problem, jeśli chodzi o wejście np. do taksówki. Nie wejdzie pani, jeśli nie ma pani maseczki, przynajmniej FFP2. Do muzeów, instytucji nie wejdzie pani, jeśli nie wylegitymuje się pani paszportem covidowym. Jestem przekonany, że pewnie i nas w przyszłości to spotka – mówi senator PiS. Jego zdaniem „wiele osób się nie zaszczepiło, więc odpowiedzialność społeczna powinna być jednoznaczna”.

RADIOZET/MA