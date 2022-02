- Uruchomiliśmy 8 punktów recepcyjnych przy wszystkich naszych przejściach granicznych, jest kampania informacyjna. Każdy przekraczający granicę dostaje specjalną ulotkę, która zawiera podstawowy przekaz, jakiej pomocy może oczekiwać. Jest też informacja o punktach recepcyjnych, plus dziewiąty, tworzony w Przemyślu dla osób, którzy będą trafiały do Polski drogą kolejową – mówi o uchodźcach z Ukrainy specjalny Gość Radia ZET, wiceszef MSWiA Błażej Poboży.

– Jest też strona ua.gov.pl jest specjalnie adresowana dla wszystkich, którzy przekraczają naszą granicę i potrzebują pomocy – dodaje. Polityk zapewnia, że w jego resorcie specjalny zespół, pozostający w kontakcie z wojewodami i rządzący byli przygotowani na każdy z wariantów. - Niestety realizowany jest najgorszy, najczarniejszy – komentuje Poboży. Wiceminister podkreśla, że skala konfliktu może spowodować większą falę uchodźców.

- To, co powiedział prezes Kaczyński przejdzie do historii: Polska musi być bezpieczna, a Ukraina ocalona – mówi wiceminister spraw wewnętrznych. - Jestem przekonany, że jak pamiętne słowa Lecha Kaczyńskiego, tak samo i te słowa mają absolutnie najważniejsze znaczenie – dodaje.

RadioZET/MA