Z czym jedzie polski premier? - Główny cel pana premiera to utrzymanie jedności europejskiej – odpowiada wiceszef MSZ. Podkreśla jednocześnie, że delegacja, w której skład wchodzi, zamierza odbyć rozmowy w kuluarach, ponieważ „krusząca się jedność Unii Europejskiej wymaga pracy”. Unia w rozsypce? - Te wszystkie telefony do Putina… To nie buduje [jedności – red.]. Rosja powinna być izolowana dyplomatycznie. Wszystkie te rozmowy wydzwaniane co tydzień nie przyniosły żadnego skutku. Putin nie robi sobie nic z takich apeli i słów – komentuje Przydacz. Po co kanclerz Niemiec i prezydent Francji dzwonią do Władimira Putina? - To doskonałe pytanie. Myślę, że chcą się wykazać przed swoimi wyborcami, pokazać się jako lider, aktywny dyplomatycznie aktor polityczno-międzynarodowy – ocenia Gość Radia ZET.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy Polska przekonuje swoich węgierskich przyjaciół, by zweryfikowali swoje stanowisko ws. sankcji dla Rosji, wiceszef polskiej dyplomacji odpowiada: - Premier Mateusz Morawiecki jest w kontakcie z premierem Orbanem, próbując go przekonać. Marcin Przydacz podkreśla, że kontakty są „na porządku dziennym”. Dodaje, że tylko w ostatnim tygodniu było co najmniej kilka takich rozmów, na różnych poziomach: MSZ oraz premier.

- Nie tylko Węgry są czynnikiem hamującym. Jest ich kilka, które albo kryją się za Węgrami, nie angażując się, albo nawet delikatnie blokują [sankcje – red.] mówiąc, że są uzależnieni od rosyjskiej ropy – mówi Marcin Przydacz. Tłumaczy, że wśród blokujących są również państwa z naszego regionu – Europy Środkowej i Wschodniej. - Brak jedności Unii ws. sankcji nie służy ani UE, ani nam, tylko służy Rosji – podkreśla wiceminister spraw zagranicznych i dodaje, że państwa, które blokują sankcje zachowują się w sposób „rozczarowujący”. - Dziś potrzebna jest solidarność i jedność europejska. Ci, którzy ją rozbijają – osłabiają UE – zaznacza Przydacz.

Agresja Rosji doprowadzi do podziału Ukrainy? - Ukraińcy się nie zgodzą. Gorzej byłoby, gdyby pojawiły się naciski ze strony zachodnich Europejczyków, zachodnich polityków chcących dokonać koncesji na rzecz Rosji. Mam nadzieję, że do takiego podejścia nie dojdzie – komentuje Gość Radia ZET. Wiceminister spraw zagranicznych dodaje, że nie da się zbudować pokoju na zasadzie koncesji i ustępowania Władimirowi Putinowi. - Każde ustępstwo jest przez niego poczytywane za słabość. Nawet, gdyby częściowo zgodził się na wstrzymanie działań zbrojnych, to tylko po to, by wzmocnić swoje siły i znów zaatakować – mówi Marcin Przydacz.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA