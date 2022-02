Gość Radia ZET uważa, że prawdopodobnie był on przeprowadzony przez Rosję. Wiceminister alarmuje, że ofiarą podobnych działań może paść również Polska. - Sytuacja pozostaje bardzo niestabilna. Także w przestrzeni cybernetycznej mogą dziać się różne rzeczy. Polska może być poddawana różnych próbom, działaniom poniżej progu wojny. Graniczymy z niestabilnym regionem. Działania cybernetyczne mogą też dotykać nas. Lepiej być przygotowanym – uważa gość Beaty Lubeckiej. Dopytywany, czy właśnie dlatego polski rząd wprowadził w całym kraju alarm ALFA-CRP, Przydacz odpowiada, że wokół naszych granic dzieją się rzeczy bardzo niepokojące i dodaje: - To nie jest jeszcze powód do paniki, ale powód do wzmożonej czujności, byśmy byli potencjalnie gotowi. - Chodzi też o wcześniejsze przygotowanie różnych działań i decyzji – zaznacza wiceszef polskiej dyplomacji.

"Z tym napięciem przyjdzie nam trochę żyć"

Gość Radia ZET ocenia, że mimo braku zapowiadanej agresji Rosji, sytuacja wciąż jest bardzo mocno napięta. – I jeszcze z tym napięciem przyjdzie nam trochę żyć – dodaje. Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych wszyscy powinni mieć świadomość, że Rosja na pewno nie zrezygnuje z chęci realizacji swoich niecnych zamiarów. Co skłoniło Władimira Putina do chwilowego wycofania się? - Jedność zachodu, wypracowana przez amerykańską, ale i polską dyplomację, twarda postawa, twarda groźba sankcyjna i brak implozji państwa ukraińskiego – komentuje Marcin Przydacz.

Wiceszef MSZ uważa, że to premier Mateusz Morawieckie w dużej mierze przyczynił się do takiej reakcji NATO ws. Rosji i do jedności. - Premier jeszcze jesienią objechał pół Europy informując, że Rosja się zbroi, szykuje swoje działania. Wtedy w Polsce nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi w tych działaniach – przypomina Przydacz. Zaznacza, że nasza ocena sytuacji na wschodzie, ocena polityki wschodniej jest bardzo istotna. - Jesteśmy wiarygodnym partnerem NATO i nasze informacje okazywały się sprawdzone – podkreśla Gość Radia ZET. Przydacz dodaje, że „kiedy premier objeżdżał wszystkie stolice, to niektórzy przyjmowali to z otwartymi oczami, nie do końca wierzyli, ale okazało się, że ten [rosyjski – red.] scenariusz był realizowany w praktyce”. - Nasza wiarygodność mocno wzrosła. Stąd też decyzje dotyczące NATO-wskich wojsk w Polsce – puentuje wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Przydacz o ewakuacji polskich dyplomatów: Jesteśmy gotowi. Wciskamy guzik i bardzo szybko może do tego dojść

- Jesteśmy gotowi. Pewne plany są już wdrożone. W momencie podjęcia decyzji przez najważniejsze osoby w państwie, my wciskamy pewien guzik i mam pełne przekonanie, że do potencjalnej ewakuacji może dojść bardzo szybko – mówi wiceszef MSZ Marcin Przydacz, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o ewakuację naszych dyplomatów z Ukrainy. - Nie chcemy doprowadzić do sytuacji granicznej, kiedy ich obecność będzie zagrażała ich zdrowiu i życiu, ale dopóki sytuacja jest na tyle przewidywalna – taka decyzja [dot. ewakuacji – red.] nie została podjęta - dodaje gość Beaty Lubeckiej. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreśla, że mamy też swoją odpowiedzialność wobec Polaków, którzy na co dzień mieszkają na Ukrainie, więc „trudno byłoby, byśmy jako pierwsi zwinęli swoją obecność zostawiając ludzi, którzy mogą oczekiwać od nas pomocy”. - Polscy dyplomaci, konsulowie to ludzie doświadczeni, pracujący wiele lat na wschodzie. Rozumieją ryzyka – komentuje Marcin Przydacz.

Ewakuacja Polaków? „Są plany. Koordynujemy, by było to maksymalnie udrożnione”

Pytany o ewakuację Polaków mieszkających na terytorium Ukrainy, Gość Radia ZET odpowiada: - Są plany. - Jako MSZ, służba konsularna jesteśmy w bieżącym kontakcie z sojusznikami. Wewnątrz koordynujemy to z MON i MSWiA tak, by to, co dzieje się na Ukrainie i ew. przez granicę było maksymalnie udrożnione. By ci ludzie przyjechali do Polski jako do swojego kraju – wyjaśnia gość Beaty Lubeckiej. Podkreśla jednak, że nie wszyscy chcą stamtąd wyjeżdżać, nawet w sytuacji eskalacji.

Dopytywany o falę uchodźców z Ukrainy, w razie wybuchu wojny. Marcin Przydacz ocenia, że to nie musi być tłum ludzi szturmujących granicę. - To może być przepływ ludzi przez wiele miesięcy. Na to też powinniśmy być gotowi – dodaje. Wiceminister podkreśla, że Polska stara się przygotować na wszystkie możliwe scenariusze, ale dodaje, że liczba ew. uchodźców jest trudna do oszacowania. - W zależności od tego, jak potencjalny atak miałby wyglądać – tak będzie wyglądała reakcja ludności cywilnej – komentuje Gość Radia ZET.

Pytany o wizytę ministra Raua - jako przewodniczącego OBWE - w Moskwie, Gość Radia ZET ocenia, że była ona bardzo ważna. - Zaproponował ministrowi Ławrowowi: siądźmy do stołu, przedstawcie swoje oczekiwania, strona zachodnia przekaże swoje i będziemy dyskutować. Np. zwiększona transparencja ruchu wojsk, byśmy nie podnosili temperatury sporu. Punkt nr. 2 – w jaki sposób obniżyć potencjalne ryzyka. Strona rosyjska nie odrzuciła propozycji. Analizuje, zastanawia się – opowiada Marcin Przydacz.

RadioZET/MA