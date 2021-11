Wiceszef MSZ zaznacza: - Wiemy, co może dziać się w kolejnych dniach, ale nie ujawniamy całej wiedzy, bo skuteczność naszych działań zależy również od tego, by pewne rzeczy utrzymywać w poufności. W jaki sposób Polska poznała białoruski plan, związany z migrantami? - O tym, co zaczęło dziać się wczoraj rano, wiedzieliśmy, że takie plany są przygotowywane przez ostatnie kilka dni, śledząc też komunikację w kanałach społecznościowych. To kanały, które są używane również przez białoruskie służby do kontaktu, przesyłania instrukcji migrantom – jak się zachowywać i dokąd się udawać. Konsekwentnie to śledzimy – wyjaśnia wiceminister spraw zagranicznych.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy konieczne jest skorzystanie ze wsparcia naszych sojuszników z UE, Paweł Jabłoński odpowiada: - Wraz z rozwojem sytuacji i scenariuszami, które przewidujemy nie wykluczamy korzystania ze wsparcia naszych sojuszników. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, a niektóre scenariusze są bardzo poważne. Dodaje również, że „w tym momencie” jesteśmy w stanie radzić sobie własnymi siłami. Dopytywany przez prowadzącą o to, czy na polsko-białoruskiej granicy mogą pojawić się wojska NATO-wskie, wiceminister komentuje: - Jestem w stanie wyobrazić sobie, że jeśli służby białoruskie dalej będą atakować nasze granice, to będziemy korzystali z różnych środków. Zdaniem wiceszefa polskiej dyplomacji w najbliższych dniach „prawdopodobnie będziemy obserwowali dalszą eskalację” konfliktu na granicy. Dopytywany, czy wkrótce mogą się tam pojawić kolejni migranci, polityk odpowiada, że „z całą pewnością taka możliwość jest bardzo realna”.

Jabłoński: Dyplomacja nie ma szans powodzenia z takim „partnerem”

Gość Radia ZET zaznacza, że od ponad 30 lat nie mieliśmy do czynienia z tak poważnym niebezpieczeństwem przy naszych granicach. - Nasz wschodni sąsiad prowadzi działania celowo agresywne, wymierzone w naszą stabilność i bezpieczeństwo – uważa Jabłoński. Z jakiego powodu? Wiceminister ocenia, że zasadniczy powód to „chęć zemsty za to, że Polska, Litwa wspierają społeczeństwo obywatelskie i podjęły działania na poziomie międzynarodowym”. – Kolejny powód to chęć pokazania Putinowi, że on może mu się do czegoś przydać, że służby białoruskie potrafią realizować działania, które są wymierzone w przeciwników Putina – dodaje. Zdaniem Gościa Radia ZET, ogólna praktyka i cel działania prezydentów Rosji i Białorusi to „destabilizacja Polski, Litwy, Łotwy i całej Unii Europejskiej jako takiej”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy polska dyplomacja podejmuje próby rozmów z Białorusią, Paweł Jabłoński odpowiada: - Rozmowy na różnych kanałach są prowadzone, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że dyplomacja nie ma tu szans powodzenia z takim „partnerem”.

Wiceminister spraw zagranicznych zapewnia, że Polska rozmawia z państwami w regionie, z których pochodzą ci migranci. - Rozmowy dotyczą przede wszystkim ograniczania możliwości, zmniejszania liczby lotów – wyjaśnia. – Rozmawiamy również z Irakiem. Udało się doprowadzić do tego, że Irak zamknął 2 konsulaty Białorusi. Rozmowy trwają od wielu tygodni – podkreśla Gość Radia ZET Paweł Jabłoński.

więcej wkrótce...

