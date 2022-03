- Ja nie byłby zwolennikiem tworzenia jakichkolwiek obozów dla uchodźców. Ukraińcy to są nasi sąsiedzi, często nasi przyjaciele, pracujący tutaj. Nie wyobrażam sobie, żeby można było lokować ich w takich miejscach, do momentu, do którego będzie to absolutnie konieczne – mówi Gość Radia ZET Marcin Przydacz.

Wiceminister spraw zagranicznych dodaje, że prowadzimy rozmowy z „innymi partnerami z tej i z tamtej strony oceanu”. - Zgłaszają się do nas państwa - USA, Kanada, Wielka Brytania - które mówią, że chcą przejąć część uchodźców, zaopiekować się z nimi przez najbliższy czas– ujawnia gość Beaty Lubeckiej. Przydacz przyznaje, że w tej chwili w Polsce jest ponad milion osób z Ukrainy, ale "jeśli wojna przerodzi się w wojnę pozycyjną, to liczba może znacząco wzrosnąć (...) i może być to kilkakrotność tej liczby".

- W naturalny sposób nasza infrastruktura ma swoje ograniczenia – przyznaje wiceszef MSZ i zapowiada, że wiele osób będzie również zapraszana przez partnerów z UE. - Jeśli taka gotowość będzie podtrzymana i jeśli grupy uchodźców będą chciały tam pojechać, to nie widzę powodów, by proces blokować – komentuje Gość Radia ZET.

„Będziemy przyjmować wszelkie środki finansowe”

Pytany przez Beatę Lubecką o pomoc finansową dla Polski, wiceminister Przydacz odpowiada: - Prowadzimy rozmowy z różnymi państwami. - Sam rozmawiałem z moimi odpowiednikami różnych państw – Europa zachodnia, USA, Kanada, Wielka Brytania – i również wyrazili gotowość i zainteresowania, by wspierać finansowo proces – mówi Gość Radia ZET. Zapowiada również: - Będziemy przyjmować wszelkie środki finansowe, zarówno z Unii Europejskiej, jak i z innych państw, by pomóc ludziom, którzy do Polski przyjeżdżają. Dodaje, że pomoc z UE „już się dzieje – i finansowa i wsparcie w darach”. - Zostały uruchomione specjalne magazyny. Są też odpowiednie konta – Agencja Rezerw Strategicznych przyjmuje wpłaty – mówi polityk. Dopytywany o pomoc „techniczną” z UE w przyjmowaniu uchodźców, Marcin Przydacz ocenia, że mógłby to być np. Frontex, ale będziemy o tym rozmawiać dopiero, kiedy będzie taka potrzeba. - Ale to nie jest tak, że Unia ma tysiące osób, które tylko czekają, by być przesuniętym na polską granicę – podkreśla wiceminister.

Marcin Przydacz zapowiada również, że MSZ będzie zabiegać o jakieś wsparcie finansowe spoza granic kraju, dla Polaków, którzy udzielają pomocy, wsparcia i schronienia dla uchodźców z Ukrainy.

Pytany o MIG-i od Polski dla Ukrainy, Gość Radia ZET odpowiada, że „w ramach dyskusji NATO-wskich, dyskusji unijnych toczą się rozmowy w jaki sposób można jeszcze wesprzeć Ukrainę i jakie są potrzeby”. - Jeśli chodzi o przekazywanie konkretnego sprzętu – tego typu publiczne dyskusje nie służą sprawie obrony Ukrainy. Jeśli będzie dochodzić do takich decyzji, to będą najpierw dyskutowane wewnątrz – dodaje Marcin Przydacz.

- W większości nasi dyplomaci z Ukrainy i ich rodziny zostali ewakuowani. Część w ostatnich dniach, zwłaszcza ci z zachodniej Ukrainy. Ambasador Cichocki ze swoim niezbędnym person – mówi Marcin Przydacz. Ambasador w Kijowie? Wiceminister przyznaje, że jego obecność tam ma „symbolikę i swój polityczny wymiar”. - Polska ambasada w Kijowie cały czas funkcjonuje. Konsulat generalny we Lwowie również ma swoje znaczenie symboliczne – mówi Gość Radia ZET.

Wizyta wiceprezydent USA? - Ten program jest w tym momencie układany. Na pewno spotka się z najważniejszymi politykami w Polsce – myślę, że z panem prezydentem, powinno dojść do rozmów z premierem – mówi wiceminister spraw zagranicznych. Dodaje, że oczywiście będzie to tematyka uchodźcza oraz tematyka bezpieczeństwa. - Dyskusja o tym, co dalej z Ukrainą, w jaki sposób ją wspierać. Drugi temat – w jaki sposób wesprzeć Polskę – komentuje Gość Radia ZET.

