Dyplomacja lubi ciszę? - Gdyby było możliwe załatwienie metodami dyplomatycznymi, bez światła kamer, to byśmy to robili. Rozmowy toczyły się wielokrotnie – przyznaje Gość Radia ZET.

Jakie będą działania rządu, poza notą dyplomatyczną? Wiceminister Jabłoński zapowiada: - Będziemy prowadzić kampanię nie tylko w mediach niemieckich, starając się dotrzeć do komentatorów, ale będziemy prowadzić kampanię na całym świecie. Przyznaje jednocześnie, że to „potrwa bardzo długo”. Kampania medialna? - Będą takie działania prowadzone i na rynku niemieckim i w innych sferach medialnych – zdradza polityk. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy polski rząd zaangażuje do tego Roberta Lewandowskiego, Paweł Jabłoński nie chce zdradzić szczegółów, ale zapowiada: - Z pewnością będzie o tym głośno. Wiceszef polskiej dyplomacji uważa, że stanowisko niemieckich polityków ws. reparacji może zmieniać się pod wpływem opinii publicznej i jej nacisku. - Będziemy teraz bardzo ciężko pracowali – mówi Gość Radia ZET.

Pytany o Donalda Tuska i jego zapowiedź, że PO chętnie pomoże rządowi ws. reparacji, polityk PiS odpowiada: - Najwyraźniej ktoś powiedział mu, że to nie jest dla niego politycznie korzystne, więc całkowicie zmienia front i to bardzo dobrze. - Z pewnością jest bardzo inteligentny i zorientował się, że jeśli dalej będzie działał w interesie Niemiec, a wbrew interesowi Polski, to skończy się to dla niego niekorzystnie – dodaje. Jabłoński podkreśla, że w tej sprawie wszyscy politycy powinni mówić jednym głosem.

Wiceminister spraw zagranicznych zapowiada także, że „niedługo” będzie ambasador Polski w Niemczech. - Ten proces jest bliski zakończenia. Kwestia kilku tygodni – precyzuje.

Dopytywany o współpracę z Węgrami, którą zapowiada premier, Paweł Jabłoński komentuje: - Cały czas chcemy współpracować z Węgrami. Gość Radia ZET zapewnia, że „tu nie było zmiany”. Wyjaśnia także, że drogi Polski i Węgier rozeszły się ze względu na stanowiska ws. wojny, ale zapowiada, że Mateusz Morawiecki będzie starał się rozmawiać z Viktorem Orbanem na ten temat.

Kogo PiS ukarał tak ostro, że kosztowało go to życie? Paweł Jabłoński: Oczywiste skojarzenie – Stanisław Kogut

Kogo Jarosław Kaczyński miał na myśli mówiąc, że PiS „karze swoich ludzi tak ostro, że w jednym wypadku kosztowało to tego człowieka życie? - Jak słyszę teorię, że PiS chce zabijać ludzi, to łapię się za głowę, ale kojarzy mi się to ze sprawą byłego senatora Stanisława Koguta – tłumaczy Gość Radia ZET Paweł Jabłoński. Zdaniem polityka partii rządzącej jest to „dość oczywiste skojarzenie”. - Miał pewne zarzuty i nie było wobec niego taryfy ulgowej. On to bardzo ciężko przeżył i niestety zmarł. Myślę, że to miał na myśli pan prezes – wyjaśnia gość Bogdana Rymanowskiego.

RadioZET/MA