- Cały czas pracujemy nad tym, by presja na Rosję była zwiększana, bo to nie jest tak, że sankcje nie działają. Ludzie będą tracili oszczędności, a to wpływa na bezpośrednie otoczenie Putina – mówi Gość Radia ZET Paweł Jabłoński.

Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych sankcje muszą być jeszcze rozszerzane. - Jedyna rzecz, której Putin się boi – że jego bezpośrednie otoczenie zbuntuje się przeciwko niemu, bo zobaczy, że Rosja ponosi straty – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Dopytywany o to, czy brane jest pod uwagę zamknięcie granicy dla Rosjan, wiceszef polskiej dyplomacji odpowiada, że „to jedna z opcji na stole”. - Ale musimy pamiętać, że w Rosji są też obywatele Polski. Jeśli sytuacja nie będzie się zmieniała, to być może taki krok będzie konieczny – dodaje Jabłoński. Jego zdaniem „absolutnie najważniejsze jest zwiększenie natężenia sankcji, również tych dotyczących węglowodorów”.

Wiceszef MSZ ocenia, że „Putin jest przestępcą, bandytą, zbrodniarzem, ale nie jest szaleńcem”. - To nie jest człowiek, który stracił zmysły i zachowuje się nieracjonalnie. On ma racjonalność, która polega na tym, by cele osiągać wszelkimi metodami – uważa Gość Radia ZET. - Mamy do czynienia z masowymi zbrodniami wojennymi, ataki na ludność cywilną i to jest coś, za co Putin musi odpowiedzieć. Nie ma żadnych wątpliwości, że cokolwiek się wydarzy – Putin musi odpowiedzieć – podkreśla Paweł Jabłoński. Wiceszef polskiej dyplomacji zaznacza, że Polska bardzo intensywnie pracuje w ramach NATO i UE, by tę wojnę zakończyć.

„Ukraina powinna zostać przyjęta do NATO i do UE”

Ukraina w NATO? - Jeśli taką wolę wyraża, to zdecydowanie. Powinna zostać przyjęta do struktur zachodnich – Unii Europejskiej i NATO – mówi gość Beaty Lubeckiej. Dopytywany o to, czy naciskamy w tej sprawie na naszych sojuszników, Paweł Jabłoński odpowiada:- Oczywiście, że tak. Jego zdaniem, jeśli byśmy dziś zamykali Ukrainie drogę do NATO, to tak naprawdę uznalibyśmy post factum żądania Putina. - Nie może być tak, że agresor osiąga swoje cele, wywołując wojnę – mówi polityk.

Pytany o odejście Polski od rosyjskiego węgla, Gość Radia ZET odpowiada, że jesteśmy w stanie to zrobić, jeśli otrzymamy z Brukseli bardzo jasną gwarancję, że nie zostaniemy za to ukarani, pozwani do TSUE, to taki zakaz wprowadzimy. - Ropa, paliwo, węgiel i gaz – jesteśmy w stanie zdywersyfikować te dostawy w takim stopniu, że się przystosujemy do tego. Rosja będzie pozbawiona na trwałe dostępu do tego rynku. To jedyna perspektywa, która może doprowadzić do zatrzymania tej wojny – komentuje Paweł Jabłoński.

RadioZET/MA