Wiceszef MSZ w Radiu ZET: Przewidywana dalsza eskalacja. Bezpieczeństwo Polski zagrożone

- Nie da się tego nazwać inaczej – to jest wojna, którą Rosja rozpoczęła bez jakiegokolwiek powodu, łamiąc prawa międzynarodowe. Ten akt agresji musi spotkać się z bardzo mocnymi konsekwencjami – podkreśla specjalny Gość Radia ZET. Jego zdaniem należy podjąć wszystko możliwe działania, na wszystkich polach, a jeśli chodzi o sankcje, to powinny one dotknąć również Wladimira Putina i reżim Białoruski. - Musimy wzmocnić nasze zdolności obronne. Zagrożone jest bezpieczeństwo Polski, zagrożone jest bezpieczeństwo terytorium sojusz północnoatlantyckiego – mówi Paweł Jabłoński.

Pytany o ewakuację polskiego personelu dyplomatycznego z Ukrainy, wiceszef MSZ zapewnia: - Jesteśmy przygotowani do pełnej ewakuacji na wypadek, gdyby warunki się pogarszały, ale apelujemy, żeby nie wpadać w panikę. - Apel do każdego, kto tylko może: zachęcamy do opuszczenia Ukrainy w najszybszym możliwym terminie, do zarejestrowania się w systemie „Odyseusz”, regularne śledzenie komunikatów na stronie MSZ – apeluje wiceminister spraw zagranicznych.

RadioZET/MA