- Nie mam dobrych wiadomości. Dziś mamy 18 550 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To wzrost tydzień do tygodnia o ponad 77 proc. To bardzo dużo – ujawnia w Radiu ZET wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- 269 osób przegrało walkę z covidem. To liczba najbardziej dla mnie smutna. Jako lekarz wiem, że tych zgonów mogliśmy uniknąć – dodaje Gość Radia ZET. Wiceszef MZ podkreśla, że gdybyśmy się zaszczepili, to byśmy uniknęli tylu zgonów, ponieważ „osoby zaszczepione przeważnie nie umierają”. Gość Beaty Lubeckiej ubolewa, że Polacy niechętnie się testują. - Wczoraj wykonaliśmy ponad 84 tys. testów. Wielu pacjentów nie zgłasza się na wykonanie testu, bo uważa, że to zwykłe przeziębienie czy grypa – mówi wiceminister zdrowia. Dodaje, że w ciągu ostatniej doby 578 dodatkowych osób trafiło do szpitali. Kraska zaznacza, że w przypadku mutacji Delta zdecydowanie szybciej pojawiają się ciężkie objawy. - Delta w tej chwili jest praktycznie w 100 proc. – zdradza wiceminister.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, jakie są rządowe analizy dotyczące rozwoju pandemii, wiceminister zdrowia również nie ma dobrych informacji. - Prognozy, które mamy w tej chwili, w tych czarnych scenariuszach mówią o 40 tys. dziennych przypadków zakażenia koronawirusem. Kiedy? Za ok. 10 dni – ujawnia Gość Radia ZET.

Wiceminister zdrowia ocenia, że mamy obostrzenia, których nie przestrzegamy. - Zróbmy ten jeden krok dla siebie i bliskich – apeluje w Radiu ZET.

Pytany o lokalne lockdowny, które doradzała Rada Medyczna, Waldemar Kraska odpowiada, że „na to przyjdzie ewentualnie jeszcze czas”.

„Jesteśmy przekornym narodem”

Kontrola certyfikatów szczepienia? - Nie wiem, czy certyfikaty, które sprawdzają się w innych krajach, w podobny sposób zadziałałyby w Polsce. Jesteśmy narodem troszkę przekornym, buntującym się – komentuje wiceszef resortu zdrowia i kolejny raz podkreśla, że musimy egzekwować obostrzenia, które są. - To przyniesie na pewno efekt – ocenia wiceminister.

Pytany o obowiązek szczepień wśród wykonujących zawody publiczne, Gość Radia ZET odpowiada, że wśród 2 grup, które są wymieniane – ochrona zdrowia i nauczyciele – wyszczepialność jest dość wysoka. - Lekarze prawie 100 proc., pielęgniarki, ratownicy – 97 proc. Nauczyciele powyżej 70 proc. – wylicza Kraska. Jego zdaniem wprowadzenie obowiązku szczepień wśród tych 2 grup nie jest zasadne.

Kiedy pracodawca będzie mógł weryfikować to, czy jego pracownik jest zaszczepiony? - Być może na następnym posiedzeniu Sejmu będzie taki poselski projekt ustawy, który będzie procedowany. Jaki będzie jej los – zobaczymy – komentuje Gość Radia ZET Waldemar Kraska.

- Z naszych informacji wynika, że Europejska Agencja Leków zatwierdzi to na przełomie listopada i grudnia. Być może w grudniu będzie taka możliwość, aby szczepić w Polsce dzieci z tego przedziału wiekowego – mówi wiceminister zdrowia, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat.

Refundowany lek na covid? „Myślę, że tak”

- Być może na koniec roku albo na początku przyszłego w Polsce pojawi się lek, który zwalcza koronawirusa – zapowiada w Radiu ZET Waldemar Kraska. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, który lek kupujemy, wiceszef resortu zdrowia odpowiada: - Myślę, że Molnupiravir firmy Merck. Dodaje, że rozmowy w tej sprawie są „bardzo obiecujące”. Refundacja? - Myślę, że tak – mówi Kraska.

Pytany o to, dlaczego zaszczepione dzieci muszą przechodzić na nauczanie zdalne, zamiast lekcji w trybie stacjonarnym, wiceszef resortu zdrowia ocenia, że odwrotna sytuacja byłaby „stygmatyzowaniem dzieci, które nie są zaszczepione”. - Chcemy tego uniknąć. Takie dziecko będzie wytykane palcami – podkreśla Waldemar Kraska. Wiceminister zdrowia dodaje, że jego resort chce za wszelką cenę utrzymać naukę stacjonarną. - Eksperci, nauczyciele, rodzice, psychiatrzy i psychologowie uważają, że nie ma nic gorszego, jak nauka zdalna, odizolowanie dziecka od rówieśników – wyjaśnia Gość Radia ZET.

Na jakim etapie pandemii jesteśmy? - Dobre pytanie. Myślę, że po długim weekendzie będziemy mogli to powiedzieć – komentuje wiceminister zdrowia.

RadioZET/MA