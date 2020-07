Wiceszef PSL o przegranej: Wieś ogląda TVP. Została uwiedziona przez PiS

- Niekontrolowana władza prowadzi do wielkich wynaturzeń, których przedsmak widzimy. Węgry są tu dobrym przekładem – dodaje europoseł ludowców. Jego zdaniem wybór Andrzeja Dudy to „standardy wschodnie” i „orbanizacja władzy”. - Możemy mieć sytuację, że od rana do wieczora będziemy oglądać tylko jeden przekaz - albo premiera Morawieckiego albo prezydenta Dudę, w kółko. Żadnego wyboru tylko standardy republik bananowych i wschodu – komentuje gość Radia ZET. Pytany przez Beatę Lubecką o to, jaka jest decyzja PSL jeśli chodzi o II turę, wiceprezes partii odpowiada: - Rozmawialiśmy z prezesem i potwierdziliśmy stanowisko, w którym pokazujemy pewien kierunek, ale nie mówimy na głos, jak mają głosować Polacy.

"Nakład pracy i nieadekwatny wynik boli"

Dopytywany o to, co dzieje się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Adam Jarubas odpowiada, że prezes odpoczywa po 9 miesiącach ciężkiej pracy. - Zasłużył na to. Na spotkaniu kierownictwa dostał od nas jednogłośne wsparcie. Jest w dobrej formie – mówi gość Radia ZET, wiceprezes PSL. – Ja próbuję wspominać swój udział w wyborach, słaby wynik i też mnie to bolało, bo nakład pracy i nieadekwatny wynik boli i na pewno Kosiniak-Kamysz zadaje sobie wiele pytań – dodaje były kandydat ludowców na prezydenta.

Jarubas: Przekaz o potrzebie odbudowy wspólnoty gdzieś przeszedł ponad głowami Polaków. To źle

Jego zdaniem, ich kandydat „zderzył się z pędzącym pociągiem, jakim okazały się polaryzacja, emocje wyborcze i logika partyjnej wojny”. - Przekaz o potrzebie odbudowy wspólnoty gdzieś przeszedł ponad głowami Polaków. To źle, bo to źle wróży kondycji życia publicznego na przyszłość – uważa gość Radia ZET. Co pokonało kandydata ludowców? - Na pewno pole gry, jakim okazała się polaryzacja i tematy ideowe. Okazało się, że tematy rzekomej nauki masturbacji dzieci przez LGBT zdominowały konkurencję – ocenia polityk.

Dlaczego PSL straciło wieś? Wiceprezes ludowców: Wieś ogląda TVP…

- Wieś ogląda chociażby telewizję, dawniej zwaną publiczną, gdzie sączy się jad. Władysław Kosiniak-Kamysz jest codziennie pokazywany tam w złym świetle – mówi gość Radia ZET Adam Jarubas, pytany w internetowej części programu o to, dlaczego Polskie Stronnictwo Ludowe straciło wieś. – Została uwiedziona przez PiS i to poważny przyczynek dla nas do dyskusji – dodaje wiceprezes PSL. - Oferta socjalna plus szczucie jeden na drugiego, straszenie rzekomą inwazją LGBT czy seksualizacją dzieci – do wielu ludzi to trafia. To jest obrzydliwe, jestem tym oburzony – ocenia europoseł ludowców.

"Nie poradziliśmy sobie z walcem emocjonalnym"

Jego zdaniem kampanię należy podzielić na 2 etapy – przed 10 maja i po nim. - Potem kampania poszła w sferę emocji i nie poradziliśmy sobie z tym walcem emocjonalnym. Mówiliśmy o merytoryce i okazało się, że to było może za bardzo konkretne – uważa Adam Jarubas. - Pewnie każdy z nas mógł zrobić więcej – dodaje.

Adam Jarubas: Było wiele okazji, gdzie Andrzej Duda mógł pokazać jaja

W kolejnej kadencji Andrzej Duda wybije się na niepodległość? Gość Radia ZET uważa, że nie. - Było wiele okazji, gdzie Duda mógł pokazać jaja – komentuje polityk.

"Dziękuję Kukizowi, że dotrwał do końca kampanii"

Pytany o Koalicję Polską, wiceprezes ludowców ma nadzieję, że ta przetrwa. - Są rzeczy, które nas łączą. Dziękuję Kukizowi, że do końca wytrwał w tej kampanii – mówi gość Radia ZET.

