- Morawiecki wprowadza wszystkich w błąd. Na miły Bóg. Zrobił to, co umie robić najlepiej – wystąpił na tle slajdów, nie powiedział niczego nowego. Przez 2 tygodnie rząd nie zrobił nic. Okłamał ludzi i opluł PO – tak wiceszefowa PO Izabela Leszczyna komentuje w Radiu ZET pakiet pomocowy dla kredytobiorców, zaproponowany przez rząd.

- Manipulacja, oszustwo i „chcemy, aby” – komentuje Gość Radia ZET. Dlaczego?

- Wakacje kredytowe – tak naprawdę każdy w umowie z bankiem ma to zapisane. Zapewniam, że bank woli porozmawiać z panią i umówić się na wakacje kredytowe, niż wpędzić panią w spiralę zadłużenia i mieć toksyczny kredyt. Banki robią to bez Morawieckiego – tłumaczy wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. - Drugi „hit” Morawieckiego – Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Został powołany w 2015 roku, sama pisałam tę ustawę z koleżankami i kolegami z PO – dodaje Leszczyna. Jej zdaniem rozwiązania zaproponowane przez rząd to „galimatias, pomieszanie z poplątaniem”.

„Nasza ustawa leży w Sejmie. Niech Morawiecki ją weźmie”

- O naszych propozycjach mało się mówi, a one są 100 razy lepsze od tych pisowskich – ocenia wiceszefowa PO. Co dokładnie proponuje jej partia? Izabela Leszczyna komentuje, że złożyła cały pakiet ustaw antyinflacyjnych. - NBP ma wyemitować obligacje, każdy Polak może kupić do 50 tys. złotych w takich obligacjach. Chodzi o ściągnięcie pieniędzy z rynku i o to, by ten biedny ciułacz, co sobie odkładał, by te pieniądze mu nie stopniały – tłumaczy gość Beaty Lubeckiej. Kolejny punkt? - Raty na poziomie grudnia 2021. Wtedy byliśmy po dwóch podwyżkach stóp i WIBOR wynosił już ponad 2 proc. Mówimy: kredytobiorco, jak zaufałeś Glapińskiemu, to nie możesz być całkiem oszukany przez państwo, państwo musi pomóc, ale ty też musisz ponieść koszty – mówi posłanka. Dodaje, że PO chce, by wzrostem kosztu raty kredytu bank podzielił się z kredytobiorcą. - A ponieważ banki mają kolosalne zyski, to dlaczego nie mogą z nich zrezygnować w ciągu najbliższych 12-24 miesięcy i podzielić się z nimi z ludźmi? – ocenia Izabela Leszczyna. - Nasza ustawa antyinflacyjna leży w Sejmie. Niech Morawiecki ją weźmie – proponuje wiceszefowa Platformy. Jej zdaniem nie da się dziś rządzić bez „wrażliwości społecznej i empatii wobec tego, że ludzie po prostu chcą żyć i nie chcą być oszukiwani przez państwo”. Leszczyna ocenia, że Adam Glapiński goni inflację, ale ona już dawno wymknęła mu się spod kontroli.

Leszczyna: Posłowie naprawdę dobrze zarabiają. Nie jest prawdą, że inflację odczuwają jak inni

Izabela Leszczyna mówi również o tym, że sama ma 2 kredyty hipoteczne. - Jeden jest na mieszkanie, w którym mieszkam ja z mężem, a drugi na mieszkanie, w którym mieszka córka. Jak przeciętny Polak, żeby mieć własne mieszkanie musiałam zaciągnąć kredyt – dodaje. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, o ile dokładnie wrosły jej raty, posłanka odpowiada: - Posłowie zarabiają naprawdę dobrze i nie jest prawdą, że posłowie, jak inni odczuwają inflację. Precyzuje, że jest to 8 tys. złotych na rękę plus dieta, więc narzekanie byłoby hipokryzją.

