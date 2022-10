Izabela Leszczyna: Polska jest niewiarygodna dla rynków finansowych

Wiceszefowa PO podkreśla, że w zeszłym roku koszt obsługi długu to był niecały 1 proc. PKB i dodaje, że w przyszył roku, według wyliczeń ekonomistów, to będzie minimum 75 mld. - Właściwie moglibyśmy sfinansować 2 lata programu 500+, a musimy zapłacić na rolowanie długu – komentuje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Dopytywana przez prowadzącego o optymistyczne dla Polski ratingi, Izabela Leszczyna odpowiada: - Co nam po ratingach, jak i tak coraz mniej inwestorów chce nam pożyczać pieniądze. Jej zdaniem inwestorzy „nie bardzo wierzą dobrym ratingom, bo widzą, w którą stronę idzie polityka Polski”. - Rating ocenia to, co jest dziś, a inwestor, który ma panu pożyczyć pieniądze, kalkuluje, jaka będzie pana sytuacja finansowa za 10 lat – komentuje wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej.

Leszczyna: Mamy za dużo pieniędzy. Polacy powinni inwestować oszczędności w papiery wartościowe

- Dziś Bank Centralny Polski powinien wypuścić obligacje inflacyjne, które ściągnęłyby z rynku pieniądze. Jak się doprowadziło do inflacji 17 proc., to ona nie spadnie w ciągu 3 miesięcy, ale to byłaby perspektywa – proponuje Gość Radia ZET Izabela Leszczyna. Wiceszefowa PO dodaje, że „mamy za dużo pieniędzy, ludzie mają oszczędności, widzą, że one topnieją (…) i gdyby mogli je zainwestować w papiery wartościowe, to te pieniądze odpłynęłyby z rynku”.

- Z przykrością stwierdzam, że pani minister Rzeczkowska jest figurantem. Ona nie jest prawdziwym ministrem finansów. Nawet nie wie, co się dzieje w finansach publicznych - ocenia polityk.

Izabela Leszczyna o Danielu Obajtku: Wpuścił do Polski przyjaciół Putina, ma mroczną przeszłość biznesową

- Na pewno nie. To wielki szkodnik. Ten pan ma bardzo mroczną przeszłość biznesową – odpowiada posłanka PO, pytana przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy jak Platforma przejmie władzę, to pozostawi obecnego prezesa Orlenu na stanowisku. Leszczyna ocenia go „jak najgorzej” i dodaje: - Jest fatalnym prezesem, bo wpuścił do Polski przyjaciół Putina. - Sprzedał im kawałek Lotosu za grosze, naraził spółkę – komentuje Gość Radia ZET. Zdaniem Izabeli Leszczyny, Orlen ma potężne zyski, ponieważ Obajtek „łupi Polaków i marżę na benzynę ma taką, jakiej nie ma chyba w żadnym kraju Europy”. Jeśli PO przejmie władzę, benzyna będzie po 5 złotych? - Będzie to zależało od baryłki ropy. Premier Tusk mówił w określonej sytuacji – odpowiada Gość Radia ZET.

Wiceszefowa PO zdradza, dlaczego w Polska wciąż nie dostała środków w ramach KPO

- Razem z senatorem Klichem byłam w Ministerstwie Funduszy na kontroli poselskiej i jestem przerażona tym, co usłyszałam. Ogromna rzesza urzędników w resortach pracuje nad kamieniami milowymi, ustawami – robią to od 2 lat – ale blokada jest absolutnie na poziomie rządu, bo nadal są niespełnione kamienie dot. sądownictwa, ustawy blokującej energetykę wiatrową i kilka kamieni dot. podatków. I to są słowa jednego z dyrektorów – opowiada Izabela Leszczyna.

Krótka piłka: Tusk politycznym geniuszem. Kosiniak premierem? Dziś nie

- Za rządów PO żyło się świetnie? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie da się tak odpowiedzieć na pana pytanie. Żyło się na pewno lepiej, niż żyje się ludziom dziś, przy prawie 20 proc. inflacji – odpowiada Izabela Leszczyna.

- Decyzja Brukseli o nieprzekazaniu Polsce pieniędzy na KPO pomoże nam wygrać wybory? – pyta prowadzący.

- Uważam, że PiS-owi to zaszkodzi i powinni po te pieniądze sięgnąć, a nie blokować – komentuje Gość Radia ZET.

- Donald Tusk jest politycznym geniuszem? – pyta dziennikarz.

- No, jasne! Tak – ocenia polityk PO.

- Władysław Kosiniak-Kamysz jest wybitnym politykiem i mógłby z powodzeniem być premierem opozycyjnego rządu? – pyta gospodarz programu.

- Gdyby jego partia miała jakieś 30 proc. poparcia społecznego, to tak. Dziś nie – uważa wiceprzewodnicząca Platformy.

- Jak skończy się wojna, to odwiedzę Donbas i wierzę, że będzie on żołno-niebieski? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Absolutnie będzie ukraiński – odpowiada Izabela Leszczyna.

Leszczyna: Tylko Tusk może być premierem. Lider z silną osobowością i poparciem społecznym

- Polska, po 7 latach PiS jest w dramatycznej sytuacji, społeczeństwo ubożeje, ludzie nie mają węgla na zimę, sytuacja jest rozedrgana i na czele rządu potrzebujemy bardzo silnej osobowości. Lidera, który ma za sobą ogromne poparcie społeczne i z opozycji jest nim tylko Donald Tusk , bo PO ma 30 proc. poparcia – mówi wiceszefowa Platformy, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Leszczyna o Kosiniaku: Nie można mówić, że taki człowiek może uporządkować rozbujaną łódkę

Dopytywana przez prowadzącego o Władysława Kosiniaka-Kamysza, Izabela Leszczyna odpowiada, że „jeśli jest się liderem partii, która nie ma tak dużego poparcia społecznego, nie można mówić, że taki człowiek może uporządkować rozbujaną łódkę, jaką dziś jest Polska”.

Wspólna lista opozycji? - PO ma już tak wysokie poparcie społeczne, że jeśli dołożymy do tego to, co może dołożyć do nas PSL, Hołownia i Lewica, to jesteśmy w stanie wygrać z PiS tak, że pan Andrzej Duda (szkodnik w Polsce) nie będzie mógł blokować ustaw – mówi wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej.

Wiceszefowa PO: Opozycja nie ma wpływu na decyzje KE

- Komisji Europejskiej chodzi o jedną rzecz i stawia tylko jeden warunek: Każdy Europejczyk i Europejka muszą mieć prawo do niezależnego sądu. Każdy ma prawo stanąć przed sądem i dostać sprawiedliwy wyrok. To nie polityka, tylko prawo człowieka i obywatela – mówi Izabela Leszczyna, pytana w internetowej części programu o środki w ramach KPO. Wiceszefowa Platformy podkreśla, że „opozycja nie ma wpływu na decyzje Komisji i dodaje: - Jaki Polak jest członkiem Komisji Europejskiej? - Komisarz Wojciechowski – komentuje Bogdan Rymanowski. - Bardzo dobrze, jest z PiS, a nie z PO. To niech on tam robi dobrą robotę razem z premierem – mówi Gość Radia ZET.

„Nie wolno rozdać 800 złotych zamiast 500”

- 500+ jest ludziom dane i ono musi pozostać – zapewnia Izabela Leszczyna. Dopytywana o waloryzację świadczenia, polityk odpowiada, że ona woli zainwestować w usługi publiczne, żeby ludziom naprawdę żyło się lepiej. - Nie wolno rozdać 800 złotych, zamiast 500, bo inflacja zje ludziom te pieniądze i będzie jeszcze gorzej – ocenia Gość Radia ZET.

Ataki na biura poselskie? Zdaniem Gościa Radia ZET, wszystko przez Jarosława Kaczyńskiego. - Jeśli lider partii, która rządzi od 7 lat, od 12 lat oskarża opozycję demokratyczną, że ma krew na rękach i jest mordercami, to proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy można bardziej wywołać emocje – uważa Leszczyna. - Kaczyński na każdym spotkaniu obraża miliony Polaków, dziesiątki ludzi LGBT. Jeśli ktoś wywołuje negatywne emocje, to robi to PiS i jego lider – podkreśla.

Pytana przez słuchacza, czy to prawda, że PO ma już kilku kandydatów na ministra sprawiedliwości, Izabela Leszczyna odpowiada: - Nie mamy żadnego kandydata na ministra sprawiedliwości, nie mamy żadnego kandydata na żadnego ministra. - Pracujemy w zespole nad tym, co zrobimy w pierwszych 100 dniach, ale nie ustalamy, ani Tusk nie powierzył nikomu żadnej funkcji – podkreśla Gość Radia ZET. - Nie myślimy personaliami, a zadaniami. Mamy zespół osób, które są ekspertami finansowymi. Spotykamy się, rozmawiamy i wiemy, co trzeba zrobić. Spotykamy się na pewno zawsze, gdy jest Sejm, może ze 2 razy w miesiącu – komentuje Izabela Leszczyna.

Wiceszefowa PO zapowiada również, że jej partia zaprezentuje program wyborczy w połowie przyszłego roku.

„Za PO kolejki do lekarzy były mniejsze”

- Musimy zainwestować dziś w zdrowie. Ludzie w Polsce chorują, umierają, bo PiS sprywatyzował system ochrony zdrowia. Nie dostanie się pan do lekarza, jak nie ma pan pieniędzy i znajomości – mówi Izabela Leszczyna. - Nie było tak za PO? – dopytuje prowadzący. - W życiu. Kolejki do lekarzy były mniejsze, a system był lepiej zorganizowany, niż dziś – ocenia Gość Radia ZET.

RadioZET/MA