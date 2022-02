Witold Waszczykowski: Trzeba odciąć Rosjan od świata. Należy się wszystkich pozbyć

- Wszystkie te scenariusze były przekazywane osobiście… Co mam dziś powiedzieć? I told you so? A nie mówiłem? – mówi specjalny Gość Radia ZET, były szef MSZ Witold Waszczykowski.

Zdaniem europosła PiS należy natychmiast „radykalnie odciąć Rosjan od świata”. - Nie ma haratania w gałę – panie Zbigniewie Boniek – z Rosjanami, nie ma oglądania w Paryżu teatru Bolszoj, nie ma studentów i stypendystów w Harwardzie czy Oxfordzie, nie ma rosyjskich tłumaczy w instytucjach europejskich. Wszystkich należy się pozbyć – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem z dnia na dzień nie da się przerwać agresji Władimira Putina, ale trzeba działać. - Społeczeństwo, które popiera Putina musi odczuć cenę tego poparcia – podkreśla Waszczykowski. Dopytywany o sankcje, były szef polskiej dyplomacji odpowiada, że „mapa Rosji to tablica Mendelejewa, więc przy dobrym gospodarowaniu mogą sobie żyć w oparciu o swoje bogactwa, w oparciu o kilka innych państw, które uzależnili”. Witold Waszczykowski przyznaje, że on osobiście występował z listami do UEFA, by odebrać Rosjanom Ligę Mistrzów.

„Czas przerwać harce z zielonymi planami. Nie mamy teraz na to czasu”

Co powie premier? - Oczekiwałbym silnego przesłania do UE – dziś, kiedy mamy poważną wojnę na kontynencie czas przerwać wszystkie harce z zielonymi planami, ideologicznie umocowane koncepcje – uważa europoseł PiS. - Kiedy my musimy poświęcić więcej środków na ochronę, to nie mamy czasu, by odchodzić teraz od węgla. Bardziej ugodzi nas dziś rakieta wystrzelona z Białorusi czy z Królewca niż smogowe powietrze – dodaje.

RadioZET/MA