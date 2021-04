Solidarna Polska zapowiada, że nie poprze Funduszu? Zdaniem europosła PiS, czas na dyskusję skończył się w grudniu ubiegłego roku. Były szef polskiej dyplomacji zaznacza, że to przedsięwzięcie kontrowersyjne, jeśli chodzi o sposób pozyskiwania pieniędzy przez Komisję Europejską, ponieważ musimy dać prawo KE do zaciągania pożyczek i nadkładania podatków. - To kroki w kierunku federalizacji, ale jeśli podjęliśmy decyzję, że akceptujemy to, to musimy to ratyfikować, a ew. ratyfikację w Sejmie obłożyć pewnymi warunkami, żeby uprawnienia, które dajemy KE, nie były nadużywane – komentuje Gość Radia ZET.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy prezes PiS stracił decyzyjność, Witold Waszczykowski odpowiada: - Media, opozycja narzekały przez wiele lat, że jesteśmy totalitarnym obozem, a okazało się, że nie. - Pojawiły się kontrowersyjne kwestie i pojawiła się rozbieżność zdań – komentuje rozmowy liderów Zjednoczonej Prawicy. - Nie widzę problemu z decyzyjnością prezesa PiS – zaznacza europoseł. Waszczykowski podkreśla, że w obozie rządzącym jest dyskusja, a nie tarcia. - I taka dyskusja w demokratycznych gremiach zawsze się toczy – dodaje polityk.

Witold Waszczykowski o Beacie Szydło w radzie Muzeum Auschwitz: To nobilituje. W wielu miejscach zabiega się o polityka tej klasy. Osoba o wielkich sukcesach

- Szkoda. Żałuję, że ci państwo odchodzą, ale uważam, że to wielki błąd. Wszędzie na świecie, w tego typu radach, są politycy, rady tego typu przedsięwzięć starają się przyciągnąć polityków, bo to nobilituje. A szczególnie polityka tej klasy, jak pani Szydło – mówi Gość Radia ZET Witold Waszczykowski. Europoseł PiS komentuje w ten sposób czwarte już odejście z rady Muzeum Auschwitz, po tym, jak w radzie znalazła się Beata Szydło. Były szef dyplomacji zaznacza, że była premier nie jest przecież politykiem kontrowersyjnym, ani skompromitowanym. - To osoba o wielkich sukcesach politycznych, która kilkukrotnie wygrała kampanię dla prezydenta, dla siebie, dla polskiego rządu – dodaje Waszczykowski

- Wiele naszych przedsięwzięć w Polsce, w świecie, ma pewien rys polityczny. W wielu takich przedsięwzięciach zabiega się o uczestnictwo polityków i jestem bardzo zdziwiony, że Muzeum Auschwitz nie chce mieć polityka w swoim gronie, który by je promował – komentuje Witold Waszczykowski.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o powrót byłej premier do krajowej polityki, europoseł PiS odpowiada: - Rozmawialiśmy o planach na najbliższy czas i nie zgłaszała takich aspiracji. - Jak ją znam – nie ma w tej chwili takich planów – dodaje.

Były szef MSZ o Legionie Europejskim: Mrzonka

Europoseł PiS dodaje, że ten plan jest „mrzonką”, bo od prawie 30 lat nie udało się stworzyć takiej armii. - Po pierwsze: traktaty europejskie nie zakładają takiej współpracy. Po drugie: nie ma takich pieniędzy. Po trzecie: kto i jak zarządzałby taką armią? – wylicza były szef dyplomacji.

"Z niczego nie wypadliśmy"

Dopytywany przez Beatę Lubecką o relacje Polska-USA, Witold Waszczykowski odpowiada, że „z niczego nie wypadliśmy” i mamy „bardzo rozległe relacje z USA, wojsko jest, sprzęt jest i będzie tego więcej”. - Mamy porozumienia gazowe, w dziedzinie nuklearnej itd. – dodaje. Dlaczego Joe Biden nie zadzwonił do Andrzeja Dudy? - Bo nie ma takich potrzeb. Dziś są inne potrzeby w polityce amerykańskiej – komentuje były szef MSZ. Zaznacza również, że „takie relacje, jak z Trumpem, długo się nie powtórzą, bo były one unikatowe”.

- Jest silna presja biznesu europejskiego i państw południa, które są destynacją turystyczną, aby stworzyć jakieś możliwości dla ludzi, swobodnego poruszania się i aktywności – odpowiada Gość Radia ZET, pytany o tzw. paszporty covidowe. Niezaszczepieni będą mieli ograniczoną możliwość korzystania z wielu dóbr? - Sami się wykluczą. Każdy dziś może się zarejestrować na szczepienia. Ci, którzy nie chcą walczyć z pandemią, to będzie to ich odpowiedzialność – komentuje Waszczykowski.

Waszczykowski o Sikorskim: Szaleje

Radosław Sikorski? - Przegrał wszystko. Doszedł do bardzo wysokich stanowisk, a skończył na żartach o stewardesie, co z nią zrobić. Nie potrafi się zachować, zachować umiaru, w ryzach. Szaleje, dostarczając Polsce argumentów, żeby go nie promować dalej – ocenia europoseł PiS.

RADIOZET/MA