- Powiem coś, za co antyszczepionkowcy wieszają mnie na ulicy. To nie jest stanowisko mojego klubu, partii, tylko moje prywatne – uważam, że trzeba zacząć dyskusję na temat obligatoryjnego wyszczepienia wszystkich w Polsce – mówi Gość Radia ZET, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Jego zdaniem szczepienia przeciwko Covid-19 powinny być obowiązkowe. - 90 proc. ludzi, którzy teraz chorują, to są ludzie niezaszczepieni, więc wniosek jest jeden: trzeba szczepić ludzi i trzeba to mówić jasnym głosem – podkreśla polityk. Zdaniem wicemarszałka Sejmu, PiS nie wprowadza takiego rozwiązania, ponieważ interes partyjny jest dla rządzących ważniejszy, niż zdrowie Polaków. - Jak będziemy dalej w tym kierunku szli, to będziemy mieli 1 000 zgonów dziennie – uważa Włodzimierz Czarzasty. - Straszne jest zamiatać kwestię chorób i kwestię śmierci pod dywan. Mówię to stanowczym, spokojnym głosem, po rozmowach z wieloma lekarzami – dodaje.

„Prezydent powinien codziennie wprowadzać żałobę narodową”

Polityk podkreśla, że dziennie umiera 500 osób, więc „prezydent naszego kraju powinien codziennie wprowadzać żałobę narodową”. - Mam bardzo jasne stanowisko, za co często dostaję po pupie. Absolutnie trzeba wprowadzić kilkanaście twardych zasad – zaznacza gość Beaty Lubeckiej. Jakich dokładnie? Czarzasty wymienia, że zamiast lockdownu należy wprowadzać ograniczenia dla niezaszczepionych, należy wprowadzić obligatoryjne szczepienia np. nauczycieli oraz służby zdrowia oraz należy wprowadzić obligatoryjne testowanie dzieci i „poszczególnych grup zawodowych” 2 razy w tygodniu. Zdaniem Gościa Radia ZET, pracodawcy powinni mieć możliwość sprawdzania szczepienia pracownika.

Czarzasty proponuje: Zachęty finansowe i 2 dni wolnego po szczepieniu

Jak zachęcić ludzi do szczepienia się? - Po szczepieniu np. dawać 2 dni wolnego, np. stosować zachęty finansowe – 300-400 złotych. Pieniądze są niczym w porównaniu ze zdrowiem i życiem – proponuje Włodzimierz Czarzasty. - Najważniejsze jest życie i zdrowie. Wszystkie pieniądze, które są trzeba na to wydać. Jeśli ktoś chowa to pod interes partyjny, to jest po prostu nieodpowiedzialny – puentuje współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty: Nowa Lewica oszczędza pieniądze na wybory. Będziemy współrządzili z PO, PSL i Polską 2050

Ponad 6 mln złotych na koncie Nowej Lewicy? - Nowa Lewica oszczędza. Zbieramy na wybory. Mamy ochotę w najbliższych wyborach parlamentarnych powtórzyć swój sukces sprzed 2 lat i współrządzić. Powtórzymy ten sukces i będziemy współrządzili – zapowiada Włodzimierz Czarzasty w internetowej części program „Gość Radia ZET”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, z kim Nowa Lewica będzie współrządziła, jej gość odpowiada: - Myślę o PSL, Polsce 2050 oraz o PO. Polityk zapewnia, że „dogadanie się nie jest trudne, jeśli ludzie są rozsądni i nie są aroganccy”.

„Sympatyczny lizusek”

Pytany o „zabójcę tzw. Nowej Lewicy”, którym w Radiu ZET nazwał go były premier Leszek Miller, Włodzimierz Czarzasty odpowiada, że to „taka bezradna zgryźliwość”. - Leszek Miller ma konkretny interes, absolutnie go rozumiem. Musi zrobić wszystko w swojej głowie, by pan Tusk wystawił go w następnej kadencji do Parlamentu Europejskiego – komentuje polityk. Jego zdaniem były szef SLD to „taki sympatyczny lizusek”.

Pytany o wniosek Konfederacji, która chce usunięcia Czarzastego z fotela wicemarszałka Sejmu, Gość Radia ZET odpowiada, że „stracić stanowisko wicemarszałka Sejmu, kiedy broni się określonej grupy ludzi to nie jest wstyd”. - Moje sumienie nie pozwala na to, żeby ludzi ze środowiska LGBT stawiać w jednym rzędzie z faszystami, pedofilami. Po prostu nie. Ja się na to nie zgadzam. Jeśli za to zostanę usunięty z wicemarszałka Sejmu nie zobaczy pani na moim policzku ani jednej łzy – mówi w rozmowie z Beatą Lubecką.

Marta Lempart? - Ma swoją ekspresję. Ja zachowałbym się inaczej. Jest silną osobowością, która reaguje rożnie w różnych sytuacjach. Jedni wylewają czerwoną farbę [na drzwi siedziby PiS i jednego z ministerstw – red.] , drudzy biją kobiety pałkami, trzeci odpalają race. To są protesty – komentuje Włodzimierz Czarzasty.

RADIOZET/MA