Włodzimierz Czarzasty: Musimy współrządzić. Zaczynamy rozmowy

- Zaczynamy w tej sprawie prowadzić rozmowy. Pan Hołownia zaprosił nas na pierwszy dzień wiosny – zdradza Gość Radia ZET. Czarzasty dodaje, że zaproszenie to zostało przyjęte przez PSL i Lewicę, a ze strony Platformy płynie „chyba coraz więcej ciepłych elementów” dotyczących tego planu. - Trzeba przełamywać bariery. Mądrzejszy musi być jak orzeł – widzieć to wszystko z góry, spokojnie – ocenia gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem ludzie rozsądni dogadają się w każdej sytuacji. - Więcej nas łączy, niż dzieli. Podstawowa sprawa to pokonanie PiS. Jak się pokona PiS, to trzeba mieć receptę na to, jak Polska powinna wyglądać – mówi Czarzasty.

„Podaję dłoń każdemu na opozycji”

Dopytywany przez prowadzącą o to, jaka jest szansa na dogadanie się z Donaldem Tuskiem, Włodzimierz Czarzasty odpowiada, że Lewica szanuje lidera PO. - Nie miałem przyjemności spotkania się z panem Donaldem Tuskiem ani on nie miał takiej samej przyjemności z nami. Spotykamy się na bazie parlamentarnej z klubem parlamentarnym. Robimy wiele wspólnych inicjatyw, imprez, popieramy wspólnych kandydatów – dodaje Gość Radia ZET. Współprzewodniczący Nowej Lewicy zaznacza, że „słowa atakujące nie są dobre”. - Ja podaję dłoń każdemu na opozycji, bo taki kierunek jest najlepszy i najrozsądniejszy – ocenia Włodzimierz Czarzasty. Polityk zaznacza również, że nie będzie żadnych ataków ze strony Lewicy ani na Platformę, ani na Szymona Hołownię, ani na Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Całą energię trzeba skupić na szukaniu synergii, niż na szukaniu różnic i oskarżaniu kogokolwiek o jedną czy inną współpracę – komentuje Gość Radia ZET.

Ministerstwo Finansów szuka sposobu, by posłowie i senatorowie nie stracili na Polskim Ładzie. Włodzimierz Czarzasty: Idiotyczny, arogancki krok. Plucie potrzebującym w twarz

- To krok w fatalną stronę. Zupełnie idiotyczny. Krok arogancki – ocenia Gość Radia ZET Włodzimierz Czarzasty. To jego komentarz do nieoficjalnych informacji dziennikarza śledczego Radia ZET Mariusza Gierszewskiego. Według jego ustaleń Ministerstwo Finansów szuka sposobu, by posłowie i senatorowie nie stracili przez Polski Ład. Pod uwagę brane jest między innymi wydanie interpretacji z zapisem, że posłowie i senatorowie to osoby fizyczne, które wykonują działalność polityczną. - Takie działania plują w twarz ludziom, którzy są w naprawdę głębokiej potrzebie – uważa wicemarszałek Sejmu. - Bardzo bym chciał, żeby Ministerstwo Finansów szukało interpretacji, by więcej pieniędzy dostali ludzie samotnie wychowujący dzieci – zaznacza Czarzasty. Gość Radia ZET dodaje, że zarabia dużo i nie jest dla niego bardzo ważne to, czy dostanie mniejszą, czy większą wypłatę. - Boli mnie to po kieszeni, ale bardziej boli mnie to, jak patrzę na ludzi samotnie wychowujących dzieci, bo oni zostali oszukani. Boli mnie, jak patrzę na ludzi, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnościami – mówi Włodzimierz Czarzasty.

