Współprzewodniczący Nowej Lewicy podkreśla, że wszystkie swoje zastrzeżenia, wspólnie z Robertem Biedroniem, opisał w liście do Olafa Scholza i SPD. Co się w nim znalazło? - Powinni poprzeć ideę zlikwidowania dostaw energii z Rosji. Powinni być liderem, jeśli chodzi o sankcje w stosunku do Rosji. Powinni pomagać, jeśli o uzbrojenie. Powinni uzbroić się sami. I to napisałem w liście do Scholza – wylicza gość Beaty Lubeckiej. Odpowiedź? - Już przyszła. Powiedzieli, że będą robili wszystko, by swoją politykę poprawić – komentuje. Czarzasty dodaje, że ostatnio było spotkanie z SPD w Warszawie i było „bardzo, bardzo nieprzyjemnie”. – Powiedziałem Niemcom twardo i bardzo dobitnie: bądźcie tacy dla Ukraińców, jak chcielibyście, żeby Francuzi byli w stosunku do Niemców na dworcu w Paryżu. To jasne bardzo jasne przesłanie – opowiada lider Nowej Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty podkreśla, że Olaf Scholz nigdy nie był jego przyjacielem, że widział się z nim kilka razy. - Polityka to nie jest źródło przyjaźni. To źródło interesów i załatwianych bądź niezałatwionych spraw – ocenia Gość Radia ZET.

Gość Beaty Lubeckiej uważa, że „rzuciliśmy się do Niemiec”, ale powinniśmy też popatrzeć, jakie jest polskie stanowisko np. w sprawie LPG. - Decyzja dot. zezwolenia na przywożenie z Rosji gazu też nie jest zrozumiała, w kategoriach tłumaczenia naszego twardego stanowiska – komentuje wicemarszałek Sejmu. Polska zrezygnuje z rosyjskiego gazu do końca roku, jak zapewnia premier? - Wczoraj zaczęła się decydująca bitwa. Do końca roku - jakbyśmy się prezydenta Ukrainy zapytali, co on na to, to myślę, że odpowiedź znamy, nie pytając – ocenia.

- Nie ma co stawiać pana Scholza i SPD na równi z panią Le Pen, z panem Salvinim. To nie są ludzie – SPD – którzy mają ciągoty do idei faszystowskich i brania całego świata za pysk. To nie są ludzie, którzy dzień i noc myślą jak popierać Putina – dodaje w internetowej części programu.

„Powinniśmy być nadaktywni ws. Ukrainy”

Jego zdaniem „wszyscy powinni robić wszystko, by pomóc Ukrainie, każdy na swoim podwórku”. - Ja, Robert Biedroń powinniśmy robić larum, gdzie tylko można. I robimy. Tusk i Kosiniak-Kamysz robią to samo. Powinniśmy być nadaktywni ws. Ukrainy – mówi polityk. - Bądźmy w stosunku do Ukraińców tacy, jakbyśmy chcieli, by Niemcy byli w stosunku do Polaków na dworcu w Berlinie – dodaje.

Czarzasty o syrenach: Próba usprawiedliwienia

Pytany o syreny, które zawyją dziś w Warszawie z okazji 79. rocznicy Powstania w Getcie, Gość Radia ZET odpowiada, że ma „złą myśl w tej sprawie”. - Myślę, że to próba usprawiedliwienia tego, co się stało kilka dni temu – włączone syreny, które ani nie zostały ustalone z rodzinami ludzi, którzy zginęli w Smoleńsku, ani z samorządami – uważa Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem „to takie pokazanie, że przy każdej z tragedii będziemy włączali syreny”. - Bardzo dużo tragedii się stało, więc myślę, że te syreny niedługo, jak będą włączane co tydzień, nie będą miały znaczenia – mówi polityk. - Jeśli organizatorzy wszystkich dzisiejszych spotkań proszą, by tego nie robić, to myślę, że to nie jest dobry pomysł – zaznacza Włodzimierz Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty o karaniu za obrazę uczuć religijnych: Zlikwidowałbym to. Takie prawo obowiązuje w Rosji i państwach muzułmańskich

- Jestem za likwidacją tego, co Ziobro chce rozwinąć. Rozumiem, że Ziobro zaczyna się pozycjonować na bardzo mocnej prawicy, szukać kontaktu z Konfederacją – mówi współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o zaostrzenie kar za obrazę uczuć religijnych. - To bodaj art. 196, który mówi o tym, że w Polsce można karać za obrażanie uczuć religijnych. Z tego, co pamiętam, to takie prawo obowiązuje tylko w Rosji i państwach muzułmańskich – dodaje polityk. Czarzasty opowiada, że słyszał kiedyś przemówienie Zbigniewa Ziobry, podczas prac komisji i było ono „przerażające, ideologiczne, fatalne przemówienie człowieka opętanego ideami, które w cywilizowanych świecie i Europie trudno spotkać”.

„Najrozsądniejszym wyjściem będzie szczepienie tych ludzi”

- Nie tylko Lewica powinna trzymać kciuki za obowiązkowe szczepienia Ukraińców. Nie są zaszczepienie na wiele chorób, na które my jesteśmy szczepieni – mówi Gość Radia ZET. Dodaje, że jeśli mamy na terenie naszego kraju ponad 2 mln Ukraińców, „to najrozsądniejszym wyjściem będzie szczepieni tych ludzi”.

Wysoka inflacja? - Jest grupa, która na inflacji w Polsce zarabia – to jest rząd. Jeśli inflacja jest 11 proc., to wpływy z VAT są o wiele większe – uważa Włodzimierz Czarzasty. Jego zdaniem rząd przestał nad tym panować. - Chyba nie za bardzo chciał nad tym panować, a pan Glapiński nie umiał nad tym panować – komentuje polityk.

Czarzasty dodaje również, że jest sposób na to, by pomóc ludziom, którzy mają kredyty hipoteczne. – Zamrożenie WIBOR-u na jednym poziomie. To pieniądz pożyczany między bankami – proponuje. - Generalnie uważamy, że banki w tej chwili bardzo dużo zarabiają i mają nadpłynność pieniądza – mówi współprzewodniczący Nowej Lewicy. Jego zdaniem banki mogłyby zarabiać nieco mniej, a ludzie mogliby płacić niższe raty.

Pytany przez słuchacza o to, czy Rosja przynosi w tej chwili wolność Ukrainie, jak przyniosła Polsce, Czarzasty odpowiada: - No, nie, Rosja wolności Ukrainie nie przynosi. - Porównywanie czasów, które były 80 lat temu jest trudne. Pytanie należałoby zadać ludziom, którzy byli eksterminowani, np. Żydom. Nie wiem, co by odpowiedzieli Żydzi oraz ludzie, którzy byli w obozach, kiedy zostali z nich uwolnieni – dodaje.

RadioZET/MA