- Nie da się przekazać zapachu spalenizny, która jest powszechna i właściwie wszystkie ciuchy są nią przesiąknięte. To zostaje. Dużo zostaje obrazów, osób, sytuacji z marginesu dziennikarstwa, że nagle ktoś w trakcie rozmowy zaczyna płakać i rzucać ci się na szyję – tak dziennikarz TVN24 Wojciech Bojanowski opisuje to, co spotkało go podczas 3 tygodni relacjonowania wojny na Ukrainie.

- Z jednej strony jest się dziennikarzem, ale z drugiej też i człowiekiem. Strasznie trudno to tak wszystko przyjąć po ludzku i zrozumieć. Strach jest powszechny. Wyjadę z Kijowa i to nie jest tak, że ten strach mija – dodaje Gość Radia ZET. Korespondent wojenny podkreśla, był w miejscach, w których dotyczyły się konflikty zbrojne, ale nigdy nie przyszło mu do głowy, że jeden kraj napadnie drugi w tak brutalny sposób. - Że ktoś napadnie naszego najbliższego sąsiada, że będziemy myśleć tylko w kategorii następnego dnia – podkreśla Bojanowski. - Wasylków – mnóstwo krwi. Krew pomieszana z zapasami makaronu, słoiki z ogórkami, z morelami, wszystko było zachlapane krwią. To zostaje w głowie dosyć mocno. To coś, co mnie dotknęło – opowiada w rozmowie z Beatą Lubecką. Wojciech Bojanowski dodaje również, że w takiej sytuacji jest mnóstwo chaosu z dziennikarskiego punktu widzenia i często ciężko ocenić, czy np. zestrzelony samolot był ukraiński czy rosyjski. Gość Radia ZET także o tym, że wojna zaskoczyła jego oraz jego ekipę. - Mieszkaliśmy w hotelu „Ukraina” i nagle usłyszeliśmy nagle eksplozje. Pojechaliśmy tam tydzień przed wojną. Byłem przekonany, że nic się nie wydarzy. Nie wierzyłem do samego końca, że to nastąpi i to jeszcze na taką skalę – wspomina korespondent wojenny.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy myśli o powrocie na wojnę, jej gość odpowiada: - Serce podpowiada, żeby wrócić, to poczucie, że po coś jest się tym dziennikarzem. Dodaje, że gdy wraz z ekipą wracał do Polski, to absolutnie myśleli o powrocie na Ukrainę. - Ja bym chciał, ale chciałbym to zrobić w sposób bezpieczny. Czuję, że trzeba tam być – zaznacza Bojanowski. - Trzymam kciuki za Ukraińców. Poznałem mnóstwo wspaniałych osób. Myślę o nich. Nie zostawmy ich. Konflikt będzie jeszcze trwał i to czy my – dziennikarze – będziemy o tym mówić, to jest nasza odpowiedzialność – podsumowuje Gość Radia ZET.

