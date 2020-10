Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy zostając ministrem po Jarosławie Gowinie wiedział, że będzie to tymczasowe, polityk Porozumienia odpowiada: - Obejmując to stanowisko nie wiedziałem. Murdzek podkreśla, że myślał, że zostanie do końca kadencji. - Ale życie nas wielokrotnie zaskakuje w tym roku – komentuje Gość Radia ZET.

"Mam nadzieję, że będzie wyjaśniał pewne kwestie"

Pytany przez Beatę Lubecką o Przemysława Czarnka, który zajmie jego miejsce i dodatkowo dostanie również resort edukacji, Wojciech Murdzek odpowiada, że jego następca ma „trochę utrudniony start”. - Mam nadzieję, że będzie wyjaśniał pewne kwestie – dodaje odchodzący za chwilę minister. Dopytywany o homofobiczne wypowiedzi Czarnka, Murdzek odpowiada, że nie ma powodów by włączać się w tę dyskusję.

"Nie odczuwałem dyskomfortu"

Brak wyższego stopnia naukowego? - Myślę, że moja osoba została przyjęta nadzwyczaj dobrze w środowisku rektorów, profesorów. Nie odczuwałem dyskomfortu – komentuje Gość Radia ZET. Kompleksy? - Nie. Rozmawialiśmy i pracowaliśmy. To bardzo interesujące środowisko – dodaje Wojciech Murdzek.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego o gender studies: Najważniejsze, żeby kierunek był przedmiotem dysput naukowych a nie politycznych

- Pewne zjawiska wymagają podejścia, żeby bazować na faktach i szukać ścieżek nie ucieczki od tego, z czym mamy do czynienia, tylko nadania temu biegu merytorycznego działania – mówi Wojciech Murdzek, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o gender studies. - Najważniejsze, żeby ten kierunek był przedmiotem dysput naukowych a nie politycznych czy ideologicznych – dodaje minister nauki i szkolnictwa wyższego. Polityk zaznacza, że podchodzi do tego kierunku „z dystansem”. - W konstrukcji mojego myślenia jest jasny podział: kobieta, mężczyzna. Rodzina oparta na takim kierunku – tłumaczy Murdzek. - Są sytuacje, że tego typu kierunki nie są w czystej formie dysputy akademickiej, dochodzenia do prawdy a są czasem pożywką do dyskusji ideologicznych, pełnych emocji, które wylewają się poza uczelnie – dodaje.

"Mam nadzieję, że metoda będzie wykorzystana przez Ministerstwo Zdrowia"

150 tys. studentów medycyny będzie objętych badaniom na koronawirusa? - Na razie to program, który finansujemy z poziomu ministerstwa – ponad 4 mln złotych. Metoda niezwykle przyspieszająca tempo badań. Pozwalająca na obniżenie kosztów. Mam nadzieję, że ta metoda będzie wykorzystana przez Ministerstwo Zdrowia w wielu sytuacjach – mówi Gość Radia ZET.

"Nie powinno być mowy o planach podwyżek"

Uczelnie? - W tej trudnej sytuacji nie powinno być mowy o planach podwyżek. Próbowaliśmy wpływać, żeby tego nie było. Zawarte w ustawie rozwiązania pokazują, że nie można w dowolny sposób zaskakiwać studentów w ciągu roku akademickiego – komentuje Murdzek.

Murdzek: Modernizacja akademików trwa

Pytany o modernizację akademików odpowiada, że ona już trwa. - Przeznaczyliśmy już pierwsze środki, wiele milionów zostało już przeznaczonych na ten cel. Przewidzieliśmy w krajowym programie odbudowy, w sięgnięciu po unijne środki, aż 14 mld na inwestycję w naukę i szkolnictwo wyższe. Duży pakiet będzie dotyczył akademików – mówi minister.

